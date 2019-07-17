Проверка слуха: сироту из Малмыжа поселили в «нечеловеческих» условиях?

Только отгремела история с многоквартирным домом в бывшем «морге» поселка Мирный, как появилась очередная. На этот раз новость прилетела из Малмыжского района. Там 23-летнему Глебу*, оставшемуся без родителей, якобы предоставили жилье в нечеловеческих условиях.

ИЗ СЕТИ С ПРЕТЕНЗИЕЙ

По интернету гуляют две видеозаписи. На одной из них молодой человек стоит на фоне здания, обшитого сайдингом и рассказывает о своей беде.

- Вот это здание, где мне администрация предоставила [жилье], - указывает парень на постройку. - Это бывший продуктовый магазин. Он 1985 года постройки. Тут было печное отопление, было очень холодно.

Следующие кадры демонстрируют внутреннюю обстановку в помещении.

- Очень тонкий [линолеум], дальше бетон, - повествует молодой человек, отгибая покрытие на полу. - Само здание шлаковое. Очень холодно. Ни отопление, ни обогреватель - ничего не помогало.

На последних секундах видео Глеб разъясняет, как он пытался бороться с вопиющей ситуацией.

- Обращался в областную прокуратуру, обращался к депутатам, обращался к губернатору. И никакой помощи не видел. Пришлось обратиться в Москву.

На этой записи не поясняется, что именно подразумевается под жалобой в столицу (об этом речь пойдет ниже). Но есть и другой ролик: тот же самый молодой человек (в той же одежде), вероятно, в тот же день, вновь рассказывает о своих бедах.

- Клеил [обои] своими руками. Пришлось сюда вложить немало средств. Здесь и линолеум подделывал. Здесь ничего не было. После того, как прокуратура администрацию обязала сделать ремонт, они тротуарной плиткой это все выложили (показывает на пол).

В титрах видео есть несколько важных примечаний. «Зимой ночевал на посту ДПС». «Написал заявление в районную прокуратуру… комиссия пришла к выводу о непригодности для проживания». «Глеб обратился в Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией за помощью». Пожалуй, становится ясно, что подразумевалось под жалобой в Москву.

ЖАЛОСТЛИВАЯ ИСТОРИЯ?

Казалось бы, видео из соцсетей все разъясняют. История выглядит душещипательной, особенно когда узнаешь, что в 2016 году, когда Глебу было 18 лет, ему должны были предоставить жилье. Ведь он сирота, вырос без отца, мать лишили родительских прав. А его поселили в какую-то подсобку магазина (не отключив там морозильник, чтобы уморить парня).

Этот рассказ может тронуть практически любого, как задел за живое интернет-пользователей, которые единодушно принялись жалеть бедного парня и ругать чиновников.

НЕДОБРОСОВЕСТНЫЙ ЖИЛЕЦ

Начать, пожалуй, стоит со слухов, поскольку видеозаписи тоже стали своего рода слухами, в которых вся аргументация содержится в словах молодого человека и нескольких кадрах. Глеб - не самый добросовестный жилец. Когда парню предоставили жилплощадь, он начал ее старательно запускать. Люди, близкие к ситуации, рассказали редакции «Комсомолки», что в своем новом доме он сам устроил бардак. Пусть помещение было и не самым комфортабельным, но, как говорится, жить можно. А Глеб развел там плесень и не оплачивал услуги ЖКХ. Видимо, молодой человек после выпуска из интерната мечтал о шикарных хоромах, а получил «это».

Потом он стал жаловаться. Всем подряд. На ужасающие жилищные условия, на то, что его никто не слышит. В итоге услышали: знакомые с ситуацией люди рассказывают, что за такие жалобы Глеб получает небольшую спонсорскую помощь от одной из политических партий. Но жалобами на хлеб с маслом не заработаешь, поэтому он устроил настоящие «кошки-мышки», скрываясь от всех комиссий, которые приходили проверить его обращения. Эти игры приносят дополнительные бонусы, ведь после них можно сказать, что администрация бездействует и забывает о своих обязанностях, а потом накатать очередную жалобу.

ЗВОНОК В АДМИНИСТРАЦИЮ

Обратимся к фактам. Местные чиновники прекрасно знают о сложившейся ситуации. Но они не бездействуют. Дом, согласно закону, перпрофилирован: там сделали ремонт, провели все необходимые коммуникации. В общем, бывший магазин признали пригодным для жилья.

- Молодой человек претензий по поводу предоставляемого жилого помещения не имел, о чем свидетельствует его заявление от 12.07.2016, - пояснили в администрации Малмыжского района. - Был заключен договор найма на пять лет. Молодому человеку передали ключи.

А потом он шесть месяцев не платил за воду и газ, поэтому квартиру отключили от газоснабжения в июне 2018 года. Администрация трижды уведомляла его о необходимости оплаты, но все впустую. Кроме того, Глеб не впускал в квартиру специалистов для оценки технического состояния помещений и замеров температуры. Было выделено порядка 150 тысяч рублей для ремонта здания. А жильцам (в том числе молодому человеку) предоставили помещения для временного проживания. Однако парень наотрез отказался пускать кого бы то ни было в свою квартиру. В результате, 15 июля его через суд обязали предоставить доступ в квартиру специалистам, которые установят новое газовое оборудование, переложат трубы водопровода и заменят полы.

А парень, кажется, хочет продолжать играть в «кошки-мышки», когда о нем пытаются позаботиться.

*Имя изменено