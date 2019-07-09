Проверка слухов: бывшее здание морга в Мирном превратили в жилой дом

Соцсети облетела новость, поражающая своим цинизмом: в поселке, где планируется открытие нашумевшего на всю область завода по переработке отходов, морг перепрофилировали в обычный дом и теперь продают там квартиры. Саркастичные пользователи тут же отметили, что разницы, в принципе, нет - весь поселок (да и регион) скоро превратится в большой морг из-за этого предприятия. Но кое-кто не на шутку испугался: жилой дом, да еще там, где когда-то мертвые лежали! Пользователи соцсетей со злорадством заявили, что строителей самих впору заселить в такие квартирки.

КОМНАТУШКА

Звонок в местную администрацию развеял эти слухи. Там прояснили ситуацию и рассказали, что это за здание.

- Раньше у нас был большой больничный городок на 25 тысяч квадратных метров, - сообщила глава Мирнинского городского поселения Ирина Смердова. - На его территории стояло несколько корпусов. Среди них находился стационар, в котором, случалось, умирали люди. Морга у нас никогда не было. Поэтому тела относили в хозпостройку, где была выделена маленькая комната. В ней усопших обмывали.

В той же постройке находился кабинет завхоза, лаборатория и ряд других помещений, которые использовали для хозяйственных нужд. В 2009 году стационар закрыли, и надобность в этой хозпостройке отпала. Здания передали на баланс районной администрации, которой они также оказались не нужны. Поэтому их продали частникам.

Новые владельцы облагородили помещения по своему усмотрению. Один из частников решил сделать в бывшей хозпостройке (которую по старой памяти местные жители называют моргом) жилой дом: сделал отделку, засыпал подъезды щебенкой, поставил контейнеры и детские качели.

К слову, та комнатушка, которая использовалась для ритуальных нужд, из-за чего здание и получило свое «народное» название, стала всего лишь частью общего коридора.

ПРОДАЖИ НЕ ИДУТ

Строительные работы закончили в нынешнем году. В апреле начались продажи квартир. На «Авито» их стоимость варьируется от 450 до 650 тысяч рублей. Есть даже двухкомнатная квартира. Но, в основном, здесь имеются однушки на 26 «квадратов».

Как говорят местные жители, продажи квартир идут тяжело: пока никто не заехал. С чем это связано, неизвестно. Возможно, всему виной дурная слава этого дома, а может быть, рынок недвижимости перенасыщен. Но, как известно, в поселке есть много военных. Часть из них приезжает в Мирный лишь на время, поэтому они вынуждены снимать здесь квартиры. По словам местных жителей, помещения в доме (за исключением той самой хозпостройки) долго не пустуют. Их либо снимают, либо покупают.

Кстати, владелец здания, как и глава поселения, считает эту историю раздутой и преувеличенной. Хозяин дома рассказал, что когда он впервые пришел смотреть постройку, никаких внешних признаков того, что там когда-то лежали покойники, не обнаружил.