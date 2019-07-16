«Судьба объекта «Марадыковский»: общественники вновь подняли вопросы о строительстве перерабатывающего завода

Информационная политика вокруг объекта «Марадыковский», согласитесь, оставляет желать лучшего. Кировчане свято верят, что обновленный старый завод приведет область к трагедии, подобной чернобыльской.

Чтобы получить хоть малую часть ответов на вопросы, за круглым столом собрались чиновники, общественники и обычные кировчане.

Что такое «Марадыковский»? Какие отходы он будет перерабатывать? Откуда они будут свозиться? Обо всем этом открыто спрашивали и рассуждали общественники. Но далеко не на все вопросы были получены ответы.

«НЕТ ТАКОГО НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА МАРАДЫКОВО!»

— Если вы спросите, боятся ли местные жители? – задала риторический вопрос глава Мирнинского городского поселения Оричевского района Ирина Смердова, – Конечно, они скажут, что боятся. Все боятся, потому что информационная политика, касательно завода, слаба! Кроме того, у нас нет населенного пункта Марадыково. Марадыково - это деревня. Есть железнодорожная станция «Марадыковский» и есть поселок городского типа Мирный.

Ирина Николаевна аргументировала позиции «за» и «против» перепрофилирования завода.

– Грамотный инвестор, который придет, сможет взять под свою эгиду уже существующий мусорный полигон и наведет порядок. Во-вторых, любому населенному пункту нужно градообразующее предприятие. Но если оно появляется, то оно должно быть экологически безопасным и чистым. Градообразующее предприятие обеспечивает рабочие места, вносит в бюджет деньги, создает дополнительные производства. Почему против? Опасно. Люди боятся. Мы уже пожили в эпицентре, сидели на пороховой бочке, когда мы выдавали людям противогазы. И, наверное, в поселке ситуация пока спокойная – люди привыкли к состоянию опасности.

Самое важное сегодня для жителей пгт Мирный – восстановление и модернизация очистных сооружений, которые все это время фильтровали сточные воды объекта. С бытовыми нагрузками они еще справляются, а производственные уже не потянут.

Другая проблема заключается в самих жителях. Из санитарно-защитной зоны жители нескольких деревень были выселены. Но теперь они возвращаются обратно в свои дома. Если эти деревни оживут, то придется снова тратить бюджетные деньги и выселять людей.

— Я считаю, что с этими домами необходимо что-то делать: или выкупать, или сносить, - Ирина Смердова.

ИЗМЕНИТЬ ИНФОРМАЦИОННУЮ ПОЛИТИКУ!

— Мы начали бороться со строительством объекта «Марадыковский» одиннадцать лет назад, – выступил координатор проекта «Чисто Вятка» Григорий Поскребышев. – Были пикеты, листовки, граффити. Мы использовали максимальное количество ресурсов, но объект был построен. Сейчас это нужно воспринимать как данность - завод есть. Какой смысл снова тратить деньги бюджета и строить подобный объект в другом регионе, если этот можно перепрофилировать. Нужно использовать эту инфраструктуру. Просто сделать ее безопасной. Почему население бунтует и живет в страхе? Потому что отвратительная информационная политика проводится. Никто не дает никаких правдивых сведений.

Координатор проекта «Чисто Вятка» считает, что нужно в корне изменить информационную политику, вплоть до смены названия. Например, переименовать объект «Марадыковский» в «Мирный».

Чтобы понять работу объекта «Марадыковский», мы должны ответить на несколько вопросов. Во-первых, что там будут обрабатывать? Во-вторых, кто это будет делать, с кем мы имеем дело? В-третьих, какая будет применяться технология, куда будут деваться хвосты и что будет иметь с этого регион? - начал свое выступление чепецкий общественник Сергей Алтобаев. – На часть этих вопросов у нас есть ответы, на другую – нет.

НА КАКИЕ ВОПРОСЫ НЕТ ОТВЕТОВ

С кем мы имеем дело? С «РосРАО» – это мусорщики среди атомщиков. В Кирово-Чепецке уже есть объект, на котором работает «РосРАО». Поэтому нам понятен их принцип работы – с ними невозможно вести диалог: это максимально закрытая структура, которая не предоставляет информацию о состоянии своего объекта. Они просто работают.

Что мы можем с этого получить? Ничего! Это мое мнение, извините. Мы можем пытаться, но мы ничего с «РосРАО» не поимеем, кроме 2-НДФЛ. Это то, что получил Кирово-Чепецк. Ни вложений в инфраструктуру, ни участия каким-либо образом в жизни муниципалитетов. Но это не значит, что мы не можем потребовать. Единственный значимый вопрос, который мы можем обсудить – что и в какой форме мы можем потребовать.

Для меня, к сожалению, вопроса «быть или не быть» не стоит. Мы в Чепецке боролись не за «быть или не быть», - все равно построили. Потом боролись за «сделайте нам, пожалуйста, технологии чуть получше». Все! Получили “нет” и точка. Здесь, уверен, будет так же. Объекту быть: постановление подписано. Сейчас, по сути, мы можем занять позицию борьбы до конца, но через два года все равно смотреть людям в глаза со стыдом, что мы ничего для них не получили. Либо с внутренним несогласием принять этот проект и сказать: «Вам это будет стоить определенного количества дорог, определенного уровня медицины».

«НАДО СФОРМИРОВАТЬ КОНКРЕТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ»

— Я от многих слышу претензию «недостаток информации», – начала свое выступление министр экологии Кировской области Алла Албегова. – От кого мы должны получать информацию: от заказчика или инвестора, которым является «РосРАО»? На мой взгляд, наша цель сегодня - сформировать максимально конкретное предложение, что мы хотим услышать от «РосРАО». Прежде чем выдвигать какие-либо мысли, давайте разберемся: у нас есть очень умная молодежь, они предлагают провести референдум, но это не наш уровень. Ни региональная, ни городская власть этого сделать не может - это прерогатива высших эшелонов власти.

Алла Викторовна отметила, что ей часто задают вопрос, будет ли проводиться государственная экологическая экспертиза? Но достоверно это станет известно, когда будет готова документация. Однако, как следует даже из названия самого объекта (комплекс по обработке, утилизации и обезвреживанию), согласно статье 11 ФЗ «Об экологической экспертизе» он обязательно должен проверяться!

Я бы выступила с конкретным выступлением: «РосРАО» обеспечить информационную открытость объекта, доступ общественности к материалам по государственной экспертизе, - заключила министр экологии региона.

А ГДЕ «РОСРАО»?

Депутаты, общественники и слушатели пришли на круглый стол, чтобы услышать конкретные ответы на конкретные вопросы, которые может дать только «заказчик» завода. А именно - «РосРАО».

Однако на круглом столе не было ни одного представителя предприятия, способного ответить хоть на малую часть вопросов. Поэтому общественные обсуждения опять превратились в обмен мнениями без какой-либо конкретики.

ОТВЕТЫ ОТ «РосРАО»

Редакция «Комсомолки» отправила запрос в облправительство с вопросами о будущем завода и региона. Ответы на вопросы «Комсомолки» пришли от РосРАО.

1. Будут ли в Марадыково перерабатывать радиоактивные отходы?

Сырьем для нового производственно-технического комплекса (ПТК) в Оричевском районе могут стать:

- органические отходы (в основном отходы химического и нефтехимического производства);

- неорганические отходы (батарейки, источники бесперебойного питания, аккумуляторы, отходы электрического кабеля, люминесцентные лампы, термометры, отработанные растворы кислот, щелочей).

Мощности ПТК не предназначены для обращения с радиоактивными отходами, поэтому и перерабатываться они там не будут.

2. Будут ли в Марадыково перерабатывать промышленные отходы предприятий Кировской области? Насколько они опасны, если их не утилизировать?

Все промышленные отходы, образуемые в регионе, будут обезвреживаться на мощностях предприятия.

Опасные отходы могут нанести существенный вред нашему здоровью и окружающей среде. К ним относятся не только промышленные отходы, но и отходы продуктов, которые мы используем каждый день. К примеру - аккумуляторы, косметика, чистящие средства, краски и электроника.

На ПТК «Марадыковский» отходы I-II классов опасности будут перерабатывать в отходы более низкого класса опасности и отправлять на полигоны.

Остальные ответы «РосРао» публиковало на страницах «Комсомольской правды» в Кирове» и на сайте kirov.kp.ru