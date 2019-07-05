Есть версия: котельничское ПТУ-27 загорелось из-за неосторожного обращения с огнем

Сегодня ночью в Котельниче на улице Дениса Белых было светло как днем: здесь горел заброшенный корпус профессионального училища-27. Огонь охватил строение и поднялся высоко вверх.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kirov.kp.ru/video/embed/718651" frameborder="0"></iframe> В Котельниче горит здание ПУ-27.Видео: vk.com/vkotle! другой источник

Двухэтажное крыло здания было оставлено после присоединения ПТУ к местному сельхозтехникуму. В заброшенной двухэтажке часто собирались подростки. По словам местных жителей, дети ради веселья выбивали окна, ломали стены, устраивали дебоши. А в этот раз, видимо, решили разжечь огонь, но не смогли с ним справиться. Пламя начало быстро распространяться.

Сгорели крыша и перекрытия, закоптились стены на втором этаже. Фото: Константин ЛОЖЕНИЦЫН, «Любительская метеорология в Кирове»

ОФициальная версия пожара – неосторожное обращение с огнем. Пожар начался в 23.38. В результате полностью сгорели потолочные перекрытия и крыша, закоптились стены на втором этаже. Сотрудники МЧС прибыли на место происшествия буквально через несколько минут после сигнала. Они немедленно приступили к локализации огня и его ликвидации. Благодаря их оперативным действиям пламя не перекинулось на соседние здания.

Пожарные не дали огню разрастись. Фото: Константин ЛОЖЕНИЦЫН, «Любительская метеорология в Кирове»

Спасатели опросили местных жителей, устанавливая точные причины возгорания.

На место происшествия приехало пять пожарных расчетов. Фото: Константин ЛОЖЕНИЦЫН, «Любительская метеорология в Кирове»

СПРАВКА «КП»

Профессиональнальное училище № 27 было основано в 1996 году. В нем дети получали специальность и потом могли работать монтажниками санитарно-технических систем и оборудования, электрогазосварщиками, портными, операторами швейного оборудования, печниками, малярами, штукатурами.

В основном, там обучались дети-сироты, оставленные без попечения родителей. В 2010-х училище было передано в ведение сельскохозяйственного техникума.