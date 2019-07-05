Выбитые окна, разграбленные подростками помещения: в Котельниче дотла сгорело здание ПТУ

СЕГОДНЯ 10:12 2019-07-05T12:22:56+03:00

Пожар начался в час ночи. Фото: Константин ЛОЖЕНИЦЫН, «Любительская метеорология в Кирове»

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В Котельниче ночью дотла сгорело здание бывшего ПТУ-27. Огонь вспыхнул около часа ночи и охватил все здание. Пламя было видно издалека – полыхал корпус.

Пожарные до сих пор работают на месте происшествия. Фото: Константин ЛОЖЕНИЦЫН, «Любительская метеорология в Кирове»

Официальных причин министерство по чрезвычайным ситуациям не называет. Все обстоятельства выясняются, идут проверки.

— Здание бывшего профучилища заброшенное, — рассказали местные жители. — Оно давно является местом ночных сборищ подростков. Часто там били окна, устраивали дебоши. На это раз, видимо, решили поджечь. В итоге пожар распространился на одно крыло заброшенного помещения.

Огонь охватил все здание. Фото: Константин ЛОЖЕНИЦЫН, «Любительская метеорология в Кирове»

Сейчас у корпуса бывшего ПТУ-27 работают пожарные и полиция. Опрашиваются жители близлежащих домов.

ИСТОЧНИК KP.RU