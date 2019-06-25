Кировский депутат бросил гранату под ноги полицейскому

Самый молодой депутат Слободской городской думы прославился в Кировской области своими социальными экспериментами. Он провоцировал людей на сострадание, быстроту реакции жалость. Только очередной, третий по счету, может обернуться для него уголовкой.

Вчера, 24 июня, на пульт дежурного в полиции поступил звонок, что на улице Герцена был обнаружен бесхозный подозрительный предмет. На место вызвали дежурный наряд ППС. Полицейские обшарили каждый куст и угол дома, но ничего не нашли. Один из дежурных по рации начал докладывать о том, что тревога оказалась ложной. А в это время проходящий мимо мужчина кинул ему под ноги предмет, в точности похожий на боевую гранату РПГ-5. Разбираться в том, муляж это или боевой экземпляр, времени не было. Полицейский наряд скрутил прохожего. Им оказался 21-летний депутат Слободской городской думы.

В тот момент двое молодых людей снимали все происходящее на камеру из стоящей неподалеку машины. Как потом, оказлось, это были знакомые депутата, задачей которых было снять социальный эксперимент на камеру. Один из них, кстати, несовершеннолетний житель Кирова. Всех троих задержали и увезли в отделение. Там опросили и отпустили.

Как пояснили парни, целью эксперимента было посмотреть на реакцию полицейский и их готовность отреагировать на опасность. Ничего плохо товарищи не замышляли.

В социальных сетях народный избранник пояснил, что происходило тем утром.

— По инциденту могу пояснить, что в настоящее время идет проверка, обвинение мне не выдвинуто. Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов с моей стороны не было, у меня просто выпал из кармана через штанину макет гратаны и мобильный телефон. Под ноги я никому, ничего не бросал, по первому требованию сотрудников остановился, после чего был задержан.

В полиции сутки решали, что делать с этим ЧП. Но из-за статуса депутата «главного героя», расследование этой истории – прерогатива Следственного комитета. На народного избранника завели уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Парню грозит до двух лет лишения свободы.

До этого ЧП самый молодой народный избранник уже прославился на весь интернет своими неоднозначными социальными экспериментами.

В январе он встал на колени на обочине трассы Киров-Слободской. А неподалеку стояла девушка в норковой шубе и тоже останавливала машины. Таким образом 21-летний депутат пытался проверить водителей на отзывчивость.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kirov.kp.ru/video/embed/716667" frameborder="0"></iframe> Социальный эксперимент №1. Просьба остановиться на трассе..Видео: vk.com/kolyan_dubravin! другой источник

— Итог: я простоял час с лишним, и в самом начале съемок остановилась лишь одна машина из 200 - 300 возможных (мимо меня проезжали такси, маршрутки, а также автобусы), что двигались в попутном направлении, никто не останавливался, а у девушки остановились три машины, что проехали меня ранее, — написал тогда Дубровин в соцсетях. — Это случайность? Не думаю.

Второй эксперимент депутат провел в апреле: он выбросил в мусорный бак сверток, похожий на ребенка, с устройством, имитирующим детский плач.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="406" src="https://www.kirov.kp.ru/video/embed/716668" frameborder="0"></iframe> Социальный эксперимент №2. Плачущий ребенок в мусорном баке.Видео: vk.com/kolyan_dubravin! другой источник

— Невозможно смотреть это видео без слез, внутри все переворачивается, - написал о результатах эксперимента Дубровин. — В видео вставлены не все реакции. Хочется отметить прошедшую мимо девушку, которая выкидывала свой мусорный пакет в наушниках. Судя по тому, что на ее лице не отразилось никакой реакции, она действительно даже не слышала плач ребенка из-за громкой музыки. Считаю, что тут есть о чем задуматься: иногда вопрос спасения человеческой жизни может зависеть от какой-то мелочи, например, привычки некоторых людей «загораживаться» от окружающего мира музыкой в плеере. Порадовал другой пример – это пенсионер, который в ролике появляется вторым. С ним события развивались так: этот пенсионер выслушал мое объяснение, что происходит социальный эксперимент, но, видимо, решил удостовериться. Поэтому всего лишь через несколько минут он снова появился возле бака с мусорным пакетом. Его бдительность вызывает особенное уважение. Иногда люди с подобным характером кажутся нам «неудобными», мы критикуем их за въедливость и подозрительность, но, как видите, такая въедливость бывает нацелена на благое дело.