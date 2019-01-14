Встал на колени: студент-юрист на морозе просил помощи у водителей

СЕГОДНЯ 15:54 2019-01-14T15:55:24+03:00

Молодой человек простоял на морозе больше часа, а помочь ему никто так и не решился. Фото: Скриншот из видеоролика героя публикации

Изменить размер текста: A A

На одной из автобусных остановок по трассе Киров - Слободской мужчина стоял на коленях и просил проезжающих о помощи. У него не было денег на проезд, а подвезти никто не хотел. Только один человек остановился для того, чтобы помочь. Им оказался студент-юрист ВятГУ Николай Дубравин.

- Этот случай подтолкнул меня к созданию видеоролика, - рассказал молодой человек. - Я решил провести социальный эксперимент. Мы с друзьями 10 января на той же самой дороге записали видео. Суть в следующем: я стоял на одной из остановок на коленях и точно так же просил помощи у водителей, а на следующей остановке стояла ухоженная и красивая девушка в норковой шубе.

В итоге Николай простоял на морозе час с лишним, но помощи, как оказалось, ждать не от кого. Только одна машина (из 200-300 проехавших мимо) остановилась напротив молодого человека. В ней сидели сотрудники полиции. Они предложили свою помощь и только тогда, когда убедились, что у молодого человека все в порядке, поехали дальше.

К девушке же «подкатила» не одна машина, а целых три (и все они проехали мимо парня). Николай считает, что это не случайность.

Студент-юрист, стоя на коленях, просил помощи у водителей.Видео: vk.com/kolyan_dubravin

Молодой человек выложил видео с экспериментом в социальные сети. В комментариях кировчане пишут, что люди «ожесточились по отношению к окружающим и самим себе». А вот некоторые справедливо отмечают, что неизвестно, каким может попасться попутчик: вспомнили мошенников, которые прикидывались нуждающимися в помощи, а потом грабили водителей.

Сам Николай считает, что людям просто безразлично и они готовы «обсуждать это по ту сторону экрана» до тех пор, пока не окажутся в подобной ситуации.