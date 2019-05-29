2019-05-29T17:29:33+03:00
Общество

Работники САХ спасли запакованных к коробку котят

Малыши истошно кричали, когда подъехал мусоровоз
Алена ЗАЙЦЕВА
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Рядом с малышами положили запечатанный пакет влажного корма. Фото: Татьяна КЛЕКОВКИНАРядом с малышами положили запечатанный пакет влажного корма. Фото: Татьяна КЛЕКОВКИНА
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Под мусорный бак кто-то поставил коробку, запакованную скотчем. Коробка издавала истошное мяуканье. К счастью, приехавший сотрудник САХ Игорь Вершинин не сделал вид, что не слышит писка. Достал ее и оторвал скотч. В коробке сидели два уже подросших котенка. Дико испуганные и явно домашние малыши орали и таращили глаза на людей.

Работники САХ нашли коробку под мусорным контейнером. Фото: Татьяна КЛЕКОВКИНА

Работники САХ нашли коробку под мусорным контейнером. Фото: Татьяна КЛЕКОВКИНА

- Это тот момент, когда звери положили животных в коробку и выкинули, - пишут под постом в соцсетях жители Кирова.

Цинизм ситуации еще и в том, что рядом с котятами в коробке лежал запечатанный пакет с влажным кормом. Котятам примерно 1,5 -2 месяца.

- К счастью, в городе немало неравнодушных животных, - написала Татьяна Клековкина. - Оба малыша уже нашли дом.

Обоих малышей уже забрали в хорошие семьи. Фото: Татьяна КЛЕКОВКИНА

Обоих малышей уже забрали в хорошие семьи. Фото: Татьяна КЛЕКОВКИНА

На этой неделе суд вынес первый в регионе реальный приговор живодеру из Мурашей. За то, что он избил собаку и выкинул ее со щенками в помойку, 41-летний мужчина получил год колонии-поселения.

В случае с котятами, попавшими в мусорный контейнер, также можно возбудить уголовное дело. Но для этого нужно, чтобы кто-то написал заявление в полицию. И тогда уже дело следствия установить личность, которая своими действиями обрекла малышей на мучительную смерть. Забравшая котят девушка намерена написать заявление в полицию и найти «хозяев».

Выбраться из коробки самостоятельно у малышей не было никакой возможности. Фото: Татьяна КЛЕКОВКИНА

Выбраться из коробки самостоятельно у малышей не было никакой возможности. Фото: Татьяна КЛЕКОВКИНА

КСТАТИ

В Кирове очень сильно волонтерское движение. Одна из уважаемых и мощных организаций – «Дари Добро». На счету волонтеров тысячи спасенных кошек и собак. В группе 38 тысяч человек. Активных волонтеров – десятки, сотни помогающих деньгами. Волонтеры спасают, порой, безнадежных животных. Для того, чтобы собрать средства на лечение и корм для питомцев, оставшихся по разными причинам без хозяев и дома, устраивают благотворительные ярмарки, сбор макулатуры, распродажу цветов. В прошлом году рок-фестиваль, организованный волонтерами собрал почти 60 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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