2019-05-27T18:10:00+03:00
Дом. Семья

Впервые вынесли реальный приговор живодеру: год колонии-поселения получил житель Мурашей

41-летний мужчина зверски избил дворнягу и вместе со щенками выкинул ее в контейнер
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Мирру в тяжелом состоянии нашли волонтеры. Даже полумертвая, она пыталась согреть щенков. Фото: "Дари Добро"Мирру в тяжелом состоянии нашли волонтеры. Даже полумертвая, она пыталась согреть щенков. Фото: "Дари Добро"
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Дворнягу спасло то, что щенки, которых она пыталась согреть своим телом в контейнером баке, пищали. Их услышали прохожие, и, заглянув в мусорку, ужаснулись: окровавленная собака с проломленным черепом, выбитым глазом, на последнем издыхании.

Собаку достали, увезли из Мурашей в ветклинику в Киров. За ее жизнь в буквальном смысле боролись несколько дней. Щенков волонтеры выкармливали из соски. Но спасти – это одно, а вот наказать живодера – это другое.

На следующий день женщина, нашедшая изувеченную дворнягу, написала заявление в полицию. Вместе с девушкой полицейские дошли от контейнера до дома хозяев собаки: там они увидели страшные кровавые следы. Хозяйка зверски избитой собаки рассказала, что накануне к ней в гости приходил ее знакомый и избил животное железной палкой. После этого весь выводок он выкинул.

«Знакомый» оказался ранее судим. Как житель Мурашей признался следователям, он бил собаку поленом по голове – ему не понравилось то, что она пришла кормить щенков домой. Потом он протащил ее до контейнера, выкинул, а за ней туда же отправил всю собачью семью пяти дней от роду.

Следствие длилось почти полгода. И приговор действительно порадовал защитников животных и противников живодеров: год в колонии-поселении проведет мужчина из Мурашей, зверски и жестоко избивший дворнягу безо всякой на то причины.

- Это первый в Кировской области приговор, когда поднявшему руку на животное человеку присуждают реальный срок, - говорит создатель волонтерской организации по защите бездомных животных «Дари Добро» Анастасия Садакова.

Спасавшая Мирру (так назвали собаку) Анастасия Никулина, волонтер этой же организации, рассказала «Комсомолке», что все щенки оказались девочками. Им нашли семьи. В будущем – стерилизуют. Сама Мирра после того, как пошла на поправку (глаз ей все же пришлось удалить), некоторое время жила на передержке (временный дом), а потом нашлись люди, готовые подарить ей тепло, любовь и заботу.

- О Мирре заботятся, - улыбается Анастасия. – И даже спит дома на диване. Но самое главное – ее любят и не обижают. О пережитых ужасах дворняга, к счастью, не вспоминает – доверие к людям она не потеряла.

ОФИЦИАЛЬНО

- В судебном заседании подсудимый Попов вину признал. Суд установил, что обвинение, предъявленное Попову, подтверждено доказательствами, собранными по уголовному делу дознавателем МО МВД России «Мурашинский», - сообщает пресс-служба УМВД России по Кировской области. - С учетом всех установленных обстоятельств суд приговорил Попова В.В. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными» и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок один год с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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