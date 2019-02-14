2019-02-14T15:49:56+03:00
Происшествия

На живодера из Мурашей завели уголовное дело

Мужчина признался, что избил свою собаку и выбросил ее со щенками в мусорный бак
Елизавета Захарова
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Сейчас собака жива, щенков выкармливают волонтеры. Фото: vk.com/gorod_murashiСейчас собака жива, щенков выкармливают волонтеры. Фото: vk.com/gorod_murashi
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В отношении ранее судимого 42-летнего жителя деревни Мураши возбудили уголовное дело за жестокое избиение собаки. 10 февраля мужчина до полусмерти забил животное и выкинул его в мусорный бак вместе с пятью щенками.

Собаку и ее потомство нашла женщина, шедшая мимо контейнерной площадки. Ольга забрала всю семью и отвезла в ветклинику. Там у дворняги диагностировали тяжелейшие травмы: выбитый глаз, многочисленные травмы носа и головы, раны. Собака ни на что не реагировала, едва дышала. Врачи не давали ей шансов на восстановление.

Причем, мать, даже находясь на грани жизни и смерти, пыталась согреть и облизать щенков.

На следующий день Ольга написала заявление в полицию. После этого девушка рассказала «Комсомолке», что у хозяйки собаки есть еще один трехмесячный щенок, которого она держит голодом в грязном помещении.

- Когда мы пытались забрать щенка, то хозяйка в подпитии такой бунт устроила, вплоть до того, что мы якобы к ней в дом проникли и украли собаку, - написала девушка. - Теперь она ее закрыла дома и не выпускает. Мы готовы забрать щенка, но нам его не отдают.

Вместе с девушкой полицейские дошли по кровавому следу от контейнера до дома хозяев собаки: там они увидели страшные кровавые следы. Женщина, хозяйка зверски избитой собаки рассказала, что накануне к ней в гости приходил ее знакомый и избил железной палкой. После этого весь выводок он выкинул.

Сперва подозреваемого в жестоком обращении с животными мужчину не могли найти. Задержали его лишь 13 февраля. Он признался в содеянном.

Сейчас в его отношении возбуждено уголовное дело по ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, повлекшее его увечье». Расследование продолжается.

Волонтеры выкрамливают щенков молоком из соски. А сама мама сейчас в клинике. Врачи уже дают более оптимистичные прогнозы - дворняга должна выжить. Но состояние у нее еще тяжелое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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