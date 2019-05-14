2019-05-14T16:08:15+03:00
Происшествия

«Все смыло»: Омутнинск затопило после мощной грозы

Жители города боятся повторения прошлогодней истории, когда ливень размыл дороги и подтопил часть инфраструктуры
Евгений ДЕМИХОВ
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По улицам Омутнинска бежали реки после грозы. Фото: vk.com/meteokirovПо улицам Омутнинска бежали реки после грозы. Фото: vk.com/meteokirov
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Наверняка, строчки из стихотворения Федора Тютчева омутнинцам сейчас кажутся насмешкой. Какая там любовь к грозе в начале мая, когда ливень затопил огороды и размыл дороги?

«Накачал лодку - и окучивать» - шутят омутнинцы. Фото: Максим БЯКОВ

«Накачал лодку - и окучивать» - шутят омутнинцы. Фото: Максим БЯКОВ

«БУДЕМ РИС САЖАТЬ»

Погода в начале мая для жителей Кировской области стала настоящим испытанием. То внезапное потепление до аномальных +30 градусов, то точечные грозовые «атаки». Больше всех досталось Омутнинску. 13 мая на город обрушился ливень. Местные жители сразу вспомнили прошлый год. Тогда из-за дождей размыло дороги и подтопило часть населенного пункта.

В понедельник (воистину тяжелый день) гроза прошлась по Омутнинску ни чуть не слабее. Центр буквально затопило. Многие горожане жалуются в соцсетях: «Морковку смыло», «Только все в огородах посадили, и смыло». Не обошлось и без горькой иронии: «Теперь будем рис сажать, раз Китай у нас в России». Действительно фотографии с огородов больше напоминают те самые плантации из Поднебесной. Из-под огромных луж местами чуть виднеются макушки пробивающейся рассады и травы.

Шутки шутками, но часть посевов после такого подтопления не восстановить. Фото: Алина ПОРУБОВА

Шутки шутками, но часть посевов после такого подтопления не восстановить. Фото: Алина ПОРУБОВА

«НАГРЕШИЛИ»

Кое-кто из омутнинцев в социальных сетях пишет: мол, апокалипсис наступил, а все из-за того, что грешим много. Так это или нет - неизвестно, но жители поселка Песковка и поселка Восточный отвечают, что их подобная участь миновала. Хотя первые находились в 50 километрах от эпицентра грозы, а вторые - в десяти.

Фотографии из Омутнинска попали в группу «Любительская Метеорология в Кирове». В комментариях к посту заметили: «Вот куда гроза ушла из Кирова». А ведь и в самом деле - в понедельник появились первые прогнозы о надвигающихся грозах. Были предположения, что и до областной столицы дойдут, но нет - прошли мимо.

Есть и другие районы, куда заглянуло ненастье. Так, гроза прошла в Зуевке. Правда там вместо разрушительных последствий она оставила яркие фотографии. Фото: Иван БЕЛЯЕВ

Есть и другие районы, куда заглянуло ненастье. Так, гроза прошла в Зуевке. Правда там вместо разрушительных последствий она оставила яркие фотографии. Фото: Иван БЕЛЯЕВ

ДОЙДЕТ И ДО КИРОВА

По прогнозам синоптиков, в Кирове тоже скоро закончится засушливая погода. Уже на этой неделе в городе пройдут дожди. Первые осадки ожидаются во вторник, 14 мая. Ближе к вечеру небо может затянуть тучами. А вот со среды столбик термометра начнет свое стремительное падение. Дневная температура за 15-18 мая опустится до +10 градусов.

Дожди также ожидаются 16 мая и все выходные, 18-19 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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