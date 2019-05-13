2019-05-13T10:40:48+03:00
Общество

Погода в Кирове на 13-19 марта: аномальная жара сменится прохладой и дождями

В области могут пройти грозы
Евгений ДЕМИХОВ
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Несколько дождливых дней охладят КировНесколько дождливых дней охладят КировФото: Евгения ГУСЕВА
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Еще два дня солнце будет нещадно опалять кировчан своими лучами. 13 и 14 мая в городе ожидается +25...+28 градусов днем и +14...+16 градусов ночью. Однако, уже завтра, во вторник, небо может затянуть облаками, а ночью пройдет дождь.

В среду, 15 мая, температура воздуха начнет стремительно падать. Так, днем уже не будет той аномальной жары. Столбик термометра опустится до отметки +17...+20 градусов. К вечеру похолодает до +11 градусов. Весь день ожидается выпадение осадков.

Небольшие дожди пройдут и в четверг, 16 мая. Температура воздуха днем понизится еще на несколько градусов до +11...+15 градусов. Ночью похолодает до +7...+9 градусов.

В пятницу, 17 мая, дожди прекратятся, а спад температур - нет. Днем средняя температура воздуха достигнет отметки +12 градусов, а ночью - +5 градусов.

В выходные кировчан ждет очередная порция дождей. По информации сервиса «Яндекс.Погода», похолодание достигнет своей минимальной отметки ночью в воскресенье. Температура воздуха опустится до +4...+5 градусов. После этого ожидается плавное потепление.

ИСТОЧНИК KP.RU

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