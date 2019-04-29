Как кировчанам правильно выбрать мясо на майский шашлык

Майские праздники для многих - повод собраться компанией на природе. Пожарить шашлык, насладиться солнцем и свежим весенним воздухом. Мы узнали, как правильно выбрать мясо в магазине и не испортить себе отдых.

С самого начала существования человечества в рацион людей входило мясо. По сей день многие из нас употребляют его в пищу, а в некоторых странах мясо является главным продуктом в списках покупок домохозяек.

Сегодня на прилавках магазинов можно найти мясо на любой вкус и кошелек: от свинины и говядины до страуса и крокодила. Конечно, самыми востребованными у нас до сих пор остаются свинина и говядина. Купить этот продукт сейчас не составит особого труда: магазины и рынки наполнены разными вырезками. Однако у многих людей появляется вопрос: как не прогадать и выбрать качественный продукт, не переплачивая?

КРИТЕРИИ ВЫБОРА

Правила для выбора любого вида мяса предельно просты.

1. Свежесть

Свежесть поможет определить ваше обоняние - мясо не должно иметь посторонних запахов, кроме ярко выраженного мясного вкуса. Также на кусках мяса не должно быть липкой слизи.

- Чтобы понять, является ли мясо свежим, нужно положить его на ровную поверхность и надавить пальцем - свежий срез быстро вернется в первоначальный вид, а лежалое мясо останется в таком же виде, - поделился владелец небольшой фермы Владимир Бушмакин.

2. Цвет

Цвет может вам рассказать многое о куске мяса, на который вы положили глаз. Жир на мясе должен быть белым, говядина - насыщенно-красной, а свинина - розовой. Если же мясо имеет бурый оттенок, а жир уже не белый, а серый, это говорит о том, что лучше такой продукт не покупать. Это признаки преклонного возраста животного и несвежести.

КАК ВЫБРАТЬ СВИНИНУ И ГОВЯДИНУ

Помимо описанных выше правил, есть те, которые касаются отдельного вида мяса.

Например, свинину лучше покупать «некрасивую», с неравномерными жировыми прослойками. Это говорит о том, что животное было выращено на небольшой ферме или производстве. Также обратите внимание на размер мяса: убойный вес свиней мясных пород обычно превышает 350 килограммов, а это значит, что ребра не могут быть размером с вашу ладонь.

Что же касается говядины, то здесь нужно отбросить самое большое заблуждение - мясо должно быть «свежим и парным». На самом деле данный вид мяса должен пройти процедуру вызревания, то есть просто-напросто отлежаться. Поэтому вас не должно пугать слегка заветренное, темное мясо. Наоборот, после этой процедуры мясо приобретает интересный вкус.

ГДЕ ПОКУПАТЬ?

Лучше покупать у своего знакомого мясника, но если такового не имеется - не беда. Покупайте продукцию проверенных производителей. Конечно, мясо в магазинах и мясо на рынках отличаются по вкусу, цвету, упаковке и т. д. Но это не значит, что где-то оно точно лучше или хуже. Оно просто разное.

Иногда продавцы могут обмануть из-за нашей мясной неграмотности. Часто филе лопатки они выдают за вырезки, например, свиную вырезку - за филе теленка. Избежать такого обмана можно лишь опытным путем: чаще покупать мясо, готовить его с друзьями и делиться мнениями, ходить в хорошие мясные рестораны и читать литературу.

КАКОЕ МЯСО ПОДОЙДЕТ ВАМ?

Выбор мяса, в первую очередь, зависит от блюда, которое вы хотите приготовить. Если вы хотите купить свинину, то самая сочная часть, шейка, идеально подойдет для шашлыка, кострец - для запекания, окорок - на фарш, а лопатка - для тушения.

С говядиной дело обстоит еще проще: вырезка подходит для жарки, тартара и карпаччо, грудинка отлично подойдет для тушения и варки, а окорок пойдет на фарш.

Теперь с нашими советами вы сможете подобрать идеальный кусочек мяса для своего блюда. Приятного аппетита!