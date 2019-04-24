Что делать, если ребенок часто болеет при посещении детского сада?

Почему ребенок часто болеет при посещении детского сада?

Когда ребенок начинает посещать детское дошкольное учреждение (ДДУ), он сталкивается с большим количеством вирусов и бактерий. В этот момент происходит физиологическая тренировка иммунной системы, поэтому малыш может и должен болеть. Кроме того, в ДДУ ребенок питается по-другому, меняется его режим. Также большим стрессом для ребенка становится и разлука с близкими.

Как минимизировать вред от частых заболеваний?

Есть несколько важных советов для родителей:

1. Не паниковать.

2. Иметь постоянную связь с педиатром, чтобы при необходимости сразу поставить диагноз и остановить заболевание.

3. Нужно четко понимать, что при инфекциях ребенка нужно изолировать. В том числе, при любой сыпи, жидком стуле, рвоте, повышении температуры, сильном кашле, конъюнктивите, а так же при некомфортном состоянии ребенка.

4. Если же у малыша только небольшие катаральные явления, то его можно полечить, не высаживая из детского сада.

Нужно ли лечить у ребенка насморк?

Современные рекомендации сводятся к эвакуации слизи из носа. Прекрасное средство для этого - «Аквалор Душ» с изотоническим раствором

При появлении выраженной заложенности, ухудшении самочувствия и появлении гнойного отделяемого нужно показаться врачу.

Нужно ли сбивать температуру, и какую?

Согласно последним клиническим рекомендациям, температуру нужно снижать:

1. У здоровых детей старше 3 месяцев - при температуре выше 39 градусов и при наличии выраженного дискомфорта.

2. У детей до 3 месяцев - выше 38.

3. У детей с хроническими заболеваниями - выше 38.5.

ПРИЕМ ВЕДУТ

В Центре «ЛадаМед» все врачи имеют опыт работы с частоболеющими детьми

Фото: предоставлено «ЛадаМед»

Коваль Елена Алексеевна: врач педиатр, стаж 30 лет.

Опыт работы: Заведующая Центра медицинской реабилитации для детей «Айболит» (20 лет).

Фото: предоставлено «ЛадаМед»

Солоницына Людмила Юрьевна: врач педиатр, стаж 30 лет

Опыт работы: Заведующая детского санатория «Митино» (11 лет)

Фото: предоставлено «ЛадаМед»

Смирнова Марина Федоровна, врач педиатр, главный врач Центра семейной медицины «ЛадаМед», член Союза педиатров, стаж более 25 лет

Опыт работы: Заведующая детским отделением реабилитации заболеваний дыхательной системы (6 лет)

О ЦЕНТРЕ

Центр семейной медицины «ЛадаМед» оказывает медицинскую помощь взрослым и детям. Вы можете получить консультации о здоровье Вашего ребенка у педиатра, детских специалистов - невролога, гинеколога, хирурга, ортопеда-травматолога, уролога, психиатра, ЛОР-врача, офтальмолога, кардиолога, пульмонолога, аллерголога, эндокринолога.

«ЛадаМед» предлагает Вам широкий спектр исследований: лабораторные анализы (собственная лаборатория), ЭКГ, электроэнцефалография, УЗИ, эхокардиоскопия, флюорография, допплерография сосудов.

В Центре можно привить ребенка и себя от инфекционных заболеваний: клещевого энцефалита, дифтерии, столбняка, кори, краснухи, полиомиелита, вирусных гепатитов А и В, ветряной оспы, гриппа. В «ЛадаМед» широко применяются импортные вакцины комбинированного состава.

В «ЛадаМед» Вы можете пройти медицинский осмотр, психиатрическое освидетельствование, оформить медкнижку, получить справку для учебы и в детский сад, санаторно-курортную карту.

Для маленьких пациентов есть годовые комплексные программы обслуживания: «Грудничок», «Депозит», включающие в себя визиты врача на дом и динамическое наблюдение врача за ребенком.

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Адрес: г. Киров, ул. Космонавта Владислава Волкова, д. 3

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