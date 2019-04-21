Шесть новых подробностей ДТП на Московской

Слушание уголовного дела два раза откладывалось и наконец состоялось в пятницу, 19 апреля.

Напомним, что 24 ноября 2018 года 28-летний Михаил Шатохин на пешеходном переходе сбил 10-летнюю девочку и бабушку. Пьяный водитель протащил тело ребенка два квартала на капоте. ДТП произошло напротив дома № 101 на улице Московской.

В отношении Михаила Шатохина было возбуждено уголовное дело по двум статьям: ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека» и ст. 166 УК РФ «Угон».

На заседании открылись новые подробности этого дела.

МАШИНУ УГНАЛ, УКРАВ У СПЯЩЕГО КЛЮЧИ

Еще одной потерпевшей в этом уголовном деле стала Александра Зимина. Шатохин украл у нее автомобиль. Точнее у ее несовершеннолетнего сына Егора.

Около полугода назад семья купила для юноши серебристый ВАЗ-2114. Но так как Егору пока только 14 лет, на машине ездит его мама, на которую и оформлена страховка.

Как рассказали судье мать и сын, 24 ноября муж потерпевшей (отчим Егора) копался в машине вблизи частного дома семьи. Через какое-то время к нему присоединился и Шатохин. Мужчины сидели в машине, выпивали.

- Они пили часа два-три, - ответила на вопрос защитника потерпевших Александра. - Что именно они пили, не знаю, но видела у них пиво. Потом в окно выглянула - их нет, куда делись - не знаю. Я в это время собиралась на работу, поэтому не заострила на этом внимание. А потом около восьми часов мне позвонил Зимин (отчим Егора. - Ред.) и попросил, чтобы шла подавать заявление в полицию об угоне автомобиля. Он был пьян, сказал, что у него забрали авто, а я не поверила.

После звонка жене Зимин позвонил своему пасынку и сообщил, что машину украли. На вопрос, как это произошло, он добавил, что уснул, а когда очнулся, понял, что у него вытащили ключи и угнали машину.

Ни Александра, ни ее сын не давали разрешение взять автомобиль.

ЕХАЛ ПОРЫВИСТО, ОСТАНАВЛИВАЯСЬ

Украв автомобиль, Шатохин выехал на Московскую, где на перекрестке с улицей Преображенской был замечен сотрудниками ГИБДД.

Из управления Госавтоинспекции выехала служебная машина со специальными наклейками на корпусе и сигнальной сиреной на крыше. В салоне сидели два инспектора: один - за рулем, другой - на заднем сиденье, и еще двое кировчан, которые в этот же день на Производственной попали в тройное ДТП. Из главного управления они ехали на медицинское освидетельствование.

Выезжая на улицу Московскую, инспекторы ГИБДД увидели водителя на серебристой «четырнадцатой». У машины не работала фара. Однако особого (читать - должного) внимания нарушителю инспекторы не уделили. Несмотря на то что отсутствие работающих фар может послужить остановкой автомобиля, инспекторы пропустили его.

А вот сидящие в служебной машине кировчане заметили куда больше, чем просто неработающая фара. Серебристая «четырка» двигалась очень порывисто, то останавливаясь, то вновь трогаясь, то сбавляя скорость, то снова газуя.

Несмотря на свое состояние, Шатохин остановился на красный сигнал светофора на перекрестке с улицей Преображенской, а вот следующий сигнал у Хлебозаводского проезда он пропустил, проехав на запрещающий свет.

После нарушения правил дорожного движения инспекторы ГИБДД включили сирену и попросили водителя серебристого ВАЗа-2114 остановиться. Поняв, что он попался, Шатохин прибавил «газу».

ВОДИТЕЛЬ МАШИНЫ ГИБДД МОГ ПРЕДОТВРАТИТЬ ТРАГЕДИЮ

Когда на допрос перед судом вышли сотрудники Госавтоинспекции и пассажиры их служебного автомобиля, адвокат Антон Долгих и судья Сергей Скоробогатый стали задавать свидетелям различные вопросы, которые наталкивали на мысль, что ужасной трагедии можно было бы избежать.

- У вас был зрительный контакт с водителем автомобиля? - задавали вопросы правозащитник и судья.

- Да, - отвечал водитель ГИБДД.

- Почему вы не остановили водителя до того, как он наехал на пешеходов? Вы же несколько раз равнялись с его автомобилем.

- Я действовал по приказу, который гласит, что нельзя допустить ДТП.

- Но вы же могли остановить автомобиль, говоря простым языком, притеревшись к нему.

- По приказам я могу остановить автомобиль только по громкоговорителю или с использованием табельного оружия. Я не должен допустить ДТП.

- А в ваших указах есть запрет на остановку автомобиля с использованием своей служебной машины?

- В приказах сказано о необходимости не допустить аварии.

- Так есть этот пункт в приказах или нет?

- Нет, - ответил сотрудник ГИББД.

Следующим стал вопрос о предупреждении пешеходов об опасной ситуации на дороге.

- Почему вы не предупредили по громкоговорителю пешеходов об опасной ситуации на дороге?

- У меня не было такой возможности: я по радиосвязи сообщал дежурному о ситуации на дороге. Подсудимый выехал на встречную полосу метров за 300 до пешеходного перехода - а это всего пара секунд. Я бы физически не успел предупредить, так как радиосвязь с дежурным и громкоговоритель - два разных устройства и переключиться с одного на другой сложно.

-Так почему вы не бросили отчет коллегам и не предупредили пешеходов? Это же входит в ваши обязанности.

- Я бы этого не успел сделать.

Кроме того, во время допроса инспекторы ГИБДД заявляли, что не видели тело девочки на проезжей части.

Один из них на ходу выпрыгнул из машины, когда увидел, что один пешеход отлетел от несущейся серебристой машины в сторону. Это была 57-летняя пенсионерка - бабушка погибшей девочки.

Второй увидел лишь ботинок, оставшийся на проезжей части.

Однако во время допроса третьего пассажира служебной машины, который сидел на заднем сиденье автомобиля, тот заявил, что он собственными глазами через лобовое стекло видел на дороге тело девочки. А после вопроса добавил, что водитель автомобиля не мог не увидеть его.

ШАТОХИНА ЗАДЕРЖАЛ ОБЫЧНЫЙ МУЖЧИНА

Когда Шатохин не справился с управлением, он выехал на тротуар. Машина остановилась. Он побежал, и его догнал один из пассажиров инспекторской машины.

Во время погони водитель попросил мужчин помочь ему в поимке преступника. Его догнал второй мужчина, сидевший на заднем сиденье.

- Пришлось его немного потрепать, - сказал свидетель, поймавший Шатохина. - Хотелось его разорвать!

На вопросы судьи и правозащитника, почему преступника задержали гражданские, водитель, инспектор ГИБДД, ответил, что не мог выпрыгнуть из автомобиля на ходу, не остановив его, не поставив на ручник. Поэтому он и попросил о помощи своих пассажиров.

После поимки инспектор передал Шатохина прибывшему патрулю полиции.

МАТЕРИ НЕ СРАЗУ СООБЩИЛИ О ТОМ, ЧТО ДОЧЬ ПОГИБЛА

Когда на вопросы отвечала мама погибшей девочки, она говорила тихим дрожащим голосом. Женщина рассказала, что незадолго до трагедии ее мама и дочка были в крупном торговом центре на Московской.

Около восьми часов вечера ей позвонили сотрудники полиции и сообщили, что ее мама и дочь попали в аварию.

- Мне сказали, что минут через пятнадцать за мной приедут, - начала говорить Виктория. - Я начала собираться. А потом мне снова позвонили… - голос женщины дрогнул, и она молчала несколько секунд, а после дрожащим от слез голосом добавила: что моей доченьки нет.

БАБУШКА НЕ СЛЫШАЛА И НЕ ВИДЕЛА ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ СИГНАЛЫ

После трагедии бабушке погибшей Ани около недели не говорили, что случилось с ее внучкой. Женщина помнила, как они шли из торгового центра, как подошли к пешеходному переходу, а сам момент столкновения и что было потом - нет. Ее берегли от нового удара. До сих пор она не может прийти в себя и поверить, что все это произошло именно с ней, с ее малышкой-внучкой.

- Мама до сих пор не верит, - отвечала Виктория. - Она всегда была аккуратна на дорогах, всегда проверяла, безопасно ли переходить проезжую часть. Тем более в этот раз она шла с ребенком. Она не может понять, как это случилось…

После допроса правозащитник хотел узнать у потерпевшей, спрашивала ли она свою маму о звуковом предупреждении об опасности, которые подавали сотрудники ГИБДД. Однако девушка ответила, что ее мама не видела и не слышала предупреждающих сигналов.

После ее ответа слово взял адвокат Шатохина Федор Коновалов. Он уточнил, были ли у пенсионерки в последнее время проблемы со слухом или зрением.

- Несмотря на возраст, у Елены Николаевны хорошее здоровье, - ответил на вопрос отец Ани, бывший зять пенсионерки. - Она очень осторожно и щепетильно относилась к этому.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

На следующее судебное заседание должны обеспечить явку свидетеля Зимина.

После трагедии, по словам Александры, их совместная жизнь не задалась, и теперь она со своим бывшим мужем не общается. Все что ей известно: сейчас он находится в Санкт-Петербурге.

Суд постановил к следующему слушанию доставить Зимина в Киров.

Стороны вновь встретятся в зале суда 23 апреля.