«Переломы заживают, а душа нет»: бабушка сбитой на Московской девочки не смогла прийти в суд

Сегодня, 1 апреля, должно было состояться повторное судебное заседание по рассмотрению уголовного дела в отношении 28-летнего пьяного водителя, насмерть сбившего девочку напротив дома № 101 на улице Московской.

В отношении Михаила Шатохина было возбуждено уголовное дело по двум статьям: ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека» и ст. 166 УК РФ «Угон».

Перед началом судебного заседания в коридоре сидела поникшая, но полная решимости добиться справедливости мама девочки, ее знакомые, свидетели и просто кировчане, кого задела эта трагедия.

Перед слушанием мама Ани Кондратьевой, ее официальный представитель Антон Долгих давали комментарии журналистам. Виктория рассказала, что ее мама, бабушка Ани, которую тоже сбил подсудимый, долгое время находилась в очень тяжелом состоянии, она несколько недель лежала в больнице. Первые дни женщине вообще не говорили о том, что любимая внучка погибла… Сама она не помнит момент аварии - только то, что было до, после, но, когда пытается возродить в памяти момент столкновения, - пустота. Сейчас женщина находится дома, за ней ухаживает дочь, специально ради мамы уволившаяся с работы. Врачи строго запретили волноваться и много двигаться: переломы еще зарастают. А душа нет… Бабушка Ани каждый день вспоминает 24 ноября 2018 года, когда ее не дожившая три месяца до одиннадцатилетия внучка погибла на капоте угнанной машины.

Со дня трагедии прошло четыре месяца. Но до сих пор об этой истории невозможно говорить спокойно, без содрогания.

САМИ ИЗВЕСТИЛИСЬ

Перед началом заседания судья Сергей Скоробогатый задавал потерпевшим, их представителю, стороне подсудимого вопросы, против они или нет фото-, видеосъемки, есть ли ходатайства, отводы.

То, что вынесение приговора по этому уголовному делу - процесс нескорый и нелегкий, стало ясно с первого вопроса потерпевшим.

Сергей Валерьевич спросил о том, как и когда потерпевшие узнали о судебном заседании. Виктория Кондратьева отказалась отвечать на данный вопрос. Тогда слово взял их правозащитник.

Ни потерпевшие, ни я лично не были извещены надлежащим образом о месте и времени данного судебного заседания, - сказал юрист. - Об этом мне стало известно через интернет, а именно во время самостоятельного мониторинга официального сайта Октябрьского суда города Кирова. Я об этом сообщил потерпевшим в пятницу, 29 марта. Таким образом мы сами известились.

ОТВОД СУДЬИ

После опроса участников заседания судья спросил, есть ли у сторон самоотводы или отводы. Самостоятельно устраняться от рассмотрения уголовного дела никто не стал. Однако Антон Долгих зачитал ходатайство, по которому просил отстранить судью Скоробогатого от рассмотрения дела, так как он, по мнению юриста, прямо или косвенно заинтересован в этом деле.

Первым доводом юриста стал звонок маме девочки 11 марта, в 13.15. Звонившая представилась секретарем судебного заседания Кристиной Марамзиной, которая просила в срочном порядке подать в Октябрьский районный суд заявление о согласии на особый порядок принятия решения.

Ваша честь, я подчеркиваю: она [Кристина Марамзина] сказала, что Виктория должна в обязательном порядке (разговор записан), до пятнадцати часов текущего дня подать в Октябрьский районный суд заявление о согласии с применением особого порядка принятия судебного решения по уголовному делу, - зачитал свое заявление Антон Витальевич. - Полагаю, что Марамзина не могла действовать самостоятельно и по собственной инициативе, а выполнила поручение судьи Скоробогатого. Узнав, что требование Марамзиной незаконно, Кондратьева 11 марта подала в Октябрьский районный суд заявление о своем возражении против заявленного Шатохиным ходатайства об установлении приговора без проведения судебного разбирательства. По состоянию на 13.30 1 апреля 2019 года и у меня, и у потерпевшей отсутствуют сведения о решении, принятом по рассмотрению заявления Кондратьевой.

Еще одна причина отстранения судьи, по мнению адвоката, - потерпевшая не была извещена о месте и времени проведения первого судебного заседания, которое состоялось 25 марта. Также юрист добавил: в местных СМИ было опубликовано, что прокурор возразил против особого порядка рассмотрения дела. Судья переспросил прокурора, уверен ли он, что не стоит рассматривать дело в особом порядке.

Данный факт я рассматриваю как давление на государственного обвинителя, - пояснил свое устное заявление юрист.

Потерпевшие согласились с заявлением юриста, однако ни сторона обвиняемого, ни прокурор не поддержали это ходатайство. Судья сам себя не отстранил от рассмотрения уголовного дела.

Однако до самого рассмотрения дело так и не дошло: по заявлению прокурора о ненадлежащем и несвоевременном извещении родителей девочки, их законного представителя о времени и месте проведения судебного заседания его было решено отложить на 19 апреля.

После слушания судебный секретарь попросила потерпевших и их адвоката подойти за извещениями о явке в суд 19 апреля.