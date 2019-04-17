KODIAQ станет надежным другом семьи

Современный автомобильный рынок впечатляет своим разнообразием. Широкий ассортимент позволяет выбирать автомобиль для любых целей: поездки по городу и на природу, длительные путешествия по стране, а также экстремальные заезды.

Фото: предоставлено ŠKODA

Официальный дилер ŠKODA удовлетворит потребности практически любого, даже самого привередливого, покупателя. В линейке марки есть автомобиль, который может стать надежным спутником в любой из подобных поездок. Вместительности KODIAQ хватит на то, чтобы целая семья с комфортом отправилась в путешествие.

Фото: предоставлено ŠKODA

А если запланирована поездка с друзьями, то на помощь придет третий ряд сидений, который с легкостью можно убрать и использовать для перевозки крупных вещей. Багажное отделение самое просторное среди автомобилей класса внедорожник. При сложенных задних сиденьях в машину поместится до 1980 литров груза.

Фото: предоставлено ŠKODA

На высоте уровень безопасности. В автомобиле множество различных датчиков, которые сделают вождение простым и безопасным: система кругового обзора Area View, парковочный ассистент, ассистент движения с прицепом и помощник движения в пробке. Кроме того, истинных ценителей комфорта порадует эталонная эргономика. Не отвлекаясь, вы с легкостью сможете использовать автоматическую систему управления дальним светом.

Фото: предоставлено ŠKODA

Также система самостоятельно распознает степень усталости водителя и скорректирует все действия. Из плюсов - 20-сантиметровый дорожный просвет, адаптивная подвеска и полный привод внедорожника, которые позволят преодолевать ухабистые дороги. KODIAQ способен превратить длительное и изнуряющее путешествие в легкую семейную прогулку.

Автомобиль уже давно перешел из класса роскоши в класс необходимости. KODIAQ доказывает, что машина может быть больше, чем просто средство передвижения. Она станет спутником и помощником.

ВАЖНО

Салон официального дилера ŠKODA в Кирове: ул.Московская, 106 а, тел.: 8(8332) 628 000.