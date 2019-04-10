Топ-6 фактов, которые кировчанам нужно знать о прививках детям

1. Какие прививки нужно делать ребенку?

Министерством здравоохранения России разработан график профилактических прививок, утвержденный Национальным календарем прививок. В него входит вакцинация против туберкулеза, дифтерии, столбняка, коклюша, кори, краснухи, гепатита В, паротита, ХИБ-инфекции и пневмококка.

Прививки необходимо делать в соответствии с этим графиком, так как в нем учитываются определенные периоды становления иммунитета ребенка. К примеру, вакцина БЦЖ обязательно делается в роддоме, а при наличии медицинского отвода - на первом году жизни. Если сделать ее позднее, то возможна более тяжелая реакция. Но иногда приходится составлять индивидуальный график.

Кроме того, есть прививки, которые проводятся в эпидемический сезон (это вакцинация против гриппа, ветряной оспы), и прививки, необходимые в случаях, когда ребенок выезжает в другие края, где есть эндемичные заболевания.

2. Какие правила при вакцинации необходимо соблюдать?

- Ребенок должен быть вакцинирован в абсолютно здоровом состоянии. То есть, у него не должно быть никаких острых заболеваний, катаральных явлений, жидкого стула. Это связано с тем, что иммунная сила малыша и течение вакцинального периода зависит от его состояния здоровья на момент прививки.

- Родители должны быть согласны с проведением вакцинации и знать все возможные осложнения.

- Родители имеют право ознакомиться с сертификатом и сроком годности вакцинального препарата.

3. Имеет ли значение, какой препарат использовать для вакцинации?

Часто результат вакцинации зависит именно от применяемой вакцины. Конечно же, лучше применять бесклеточные вакцины. Могу порекомендовать такие препараты, как «Инфанрикс» (АКДС), комплексные вакцины «Пентаксим» (АКДС, полиомиелит, гемофильная палочка), «Инфанрикс Гекса» ( АКДС, полиомиелит, гемофильная палочка, гепатит В). Хорошо себя зарекомендовали вакцина против гепатита В «Энжерикс», от гриппа - «Ваксигрипп», «Инфлювак», «Ультрикс».

4. Как делать прививки часто болеющим детям?

Это целая система, и она зависит от того, какого рода проблемы со здоровьем у ребенка. К примеру, если малыш часто болеет ОРВИ, то прививку стоит сделать сразу через две недели после того, как он выздоровеет. Не стоит ждать несколько месяцев, эти ожидания ничего не дадут.

Что касается аллергиков, то вакцинация проводится в период стойкого улучшения под контролем противоаллергических препаратов. В частности, перед прививкой назначается укол супрастина внутримышечно в возрастной дозировке.

5. Можно ли не делать своему ребенку прививки?

Основное правило вакцинации заключается в том, что возможный вред, нанесенный прививкой, должен быть значительно ниже вреда, который может наступить вследствие нанесенного заболевания. К примеру, дифтерию и столбняк на сегодняшний день лечить очень трудно, и отказываться от таких прививок просто нет смысла.

Однако я не сторонник давления на родителей. Они вправе сами принять решение за своего ребенка. При этом педиатр обязан предупредить родителей о том, какие осложнения и заболевания могут возникнуть у их ребенка в случае отказа от вакцинации.

С юридической точки зрения, такие родители должны обратиться к заведующей поликлиники и написать официальный отказ от прививок. Затем документ должна утвердить иммунологическая комиссия при поликлинике или в частном Центре, где есть комиссия ВК. В нашем Центре такая работа проводится.

6. В апреле кировчанам начали выдавать путевки в детский сад. Как родителям подготовиться к детсаду и какие прививки стоит сделать ребенку?

На первом месте в этом случае стоит психологическая подготовка родителей. Они должны понимать, что, когда их ребенок пойдет в детский сад, он будет болеть. Как ни странно прозвучит, но это нормально, потому что иммунная система малыша тренируется. Если ребенок болеет не больше восьми раз в год, то значит все в порядке. Однако ребенок должен болеть легко.

Что касается прививок, то советую привить малыша от пневмококка. Кроме того, следует пройти диспансерное обследование с заполнением Карты дошкольника. В это обследование входят консультации ЛОР, невролога, хирурга, офтальмолога, ортопеда, детского уролога (гинеколога), психиатра, анализы крови, мочи, кал на яйца глистов, соскоб на энтеробиоз. Заключение о готовности к детскому саду выдается врачебной комиссией при поликлинике. Очень важно знать, что не каждый частный Центр имеет на это право. Необходимо наличие лицензии на профилактические медицинские осмотры. В нашем Центре такая лицензия есть.

Также стоит заранее узнать, какими блюдами кормят детей в этом детском саду. Ребенку нужно успеть привыкнуть к другой пище. Необходимо приучить ребенка к горшку, а также к режиму дня.

ИНФОРМАЦИЯ О СПЕЦИАЛИСТЕ

Смирнова Марина Федоровна - педиатр, главный врач центра семейной медицины «ЛадаМед». Закончила в 1991 году Пермский государственный медицинский институт по специальности «Педиатрия».

С 1993 года работала участковым педиатром в одной из больниц города Кирова, с 1994 года - заведующая детским отделением городской больницы №5. В разное время профиль отделения менялся: оториноларингология, аллергология, пульмонология.

С 1999 по 2009 год - участковый педиатр городской больницы №5.

С 2009 по 2011 год – начальник отдела экспертизы страховой компании. В 2010 году прошла переподготовку по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье», позволившую возглавить медицинский центр.

С 2011 года – главный врач и педиатр центра семейной медицины «ЛадаМед».

Член Союза педиатров России. Регулярно проходит обучение в центральных учебных центрах России (г. Москва).

О ЦЕНТРЕ

Центр семейной медицины «ЛадаМед» оказывает медицинскую помощь взрослым и детям. Вы можете получить консультации о здоровье Вашего ребенка у педиатра, детских специалистов - невролога, гинеколога, хирурга, ортопеда-травматолога, уролога, психиатра, ЛОР-врача, офтальмолога, кардиолога, пульмонолога, аллерголога, эндокринолога.

«ЛадаМед» предлагает Вам широкий спектр исследований: лабораторные анализы (собственная лаборатория), ЭКГ, электроэнцефалография, УЗИ, эхокардиоскопия, флюорография, допплерография сосудов.

В Центре можно привить ребенка и себя от инфекционных заболеваний: клещевого энцефалита, дифтерии, столбняка, кори, краснухи, полиомиелита, вирусных гепатитов А и В, ветряной оспы, гриппа. В «ЛадаМед» широко применяются импортные вакцины комбинированного состава.

В «ЛадаМед» Вы можете пройти медицинский осмотр, психиатрическое освидетельствование, оформить медкнижку, получить справку для учебы и в детский сад, санаторно-курортную карту.

Для маленьких пациентов есть годовые комплексные программы обслуживания: «Грудничок», «Депозит», включающие в себя визиты врача на дом и динамическое наблюдение врача за ребенком.

КОНТАКТЫ

Адрес: г. Киров, ул. Космонавта Владислава Волкова, д. 3

Почта: ladamed-volkova@mail.ru

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