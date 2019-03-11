2019-03-11T17:16:44+03:00
Общество

За год кировские колонии увеличили свой доход на 20%

Учреждения УФСИН России по Кировской области входят в топ-10 регионов страны по объемам производства
Александр ЧАРУШИН
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Заместитель начальника УФСИН России по Кировской области Олег Владимирович Теленков и начальник отдела трудовой адаптации осужденных Андрей Владимирович Желнин обсудили вопросы трудоустройства осужденных в пресс-центре «Комсомольской правды»Заместитель начальника УФСИН России по Кировской области Олег Владимирович Теленков и начальник отдела трудовой адаптации осужденных Андрей Владимирович Желнин обсудили вопросы трудоустройства осужденных в пресс-центре «Комсомольской правды»Фото: Елизавета Захарова
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12 марта сотрудники уголовно-исправительной системы отметили ее 140-летний юбилей. На сегодня в исправительных учреждениях Кировской области находятся более 9 тысяч осужденных, большая часть из них занята в деревообработке, производстве швейных изделий и изготовлении продуктов питания.

О трудоустройстве осужденных сотрудники УФСИН России по Кировской области рассказали в пресс-центре «Комсомольской правды».

Фотографии предоставлены УФСИН России по Кировской области Фото: Алексей Гмызин

Фотографии предоставлены УФСИН России по Кировской областиФото: Алексей Гмызин

Фотографии предоставлены УФСИН России по Кировской области Фото: Алексей Гмызин

Фотографии предоставлены УФСИН России по Кировской областиФото: Алексей Гмызин

Фотографии предоставлены УФСИН России по Кировской области Фото: Алексей Гмызин

Фотографии предоставлены УФСИН России по Кировской областиФото: Алексей Гмызин

Фотографии предоставлены УФСИН России по Кировской области Фото: Алексей Гмызин

Фотографии предоставлены УФСИН России по Кировской областиФото: Алексей Гмызин

Фотографии предоставлены УФСИН России по Кировской области Фото: Алексей Гмызин

Фотографии предоставлены УФСИН России по Кировской областиФото: Алексей Гмызин

Фотографии предоставлены УФСИН России по Кировской области Фото: Алексей Гмызин

Фотографии предоставлены УФСИН России по Кировской областиФото: Алексей Гмызин

Фотографии предоставлены УФСИН России по Кировской области Фото: Алексей Гмызин

Фотографии предоставлены УФСИН России по Кировской областиФото: Алексей Гмызин

Фотографии предоставлены УФСИН России по Кировской области Фото: Алексей Гмызин

Фотографии предоставлены УФСИН России по Кировской областиФото: Алексей Гмызин

Фотографии предоставлены УФСИН России по Кировской области

Фотографии предоставлены УФСИН России по Кировской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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