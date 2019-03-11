За год кировские колонии увеличили свой доход на 20%

12 марта сотрудники уголовно-исправительной системы отметили ее 140-летний юбилей. На сегодня в исправительных учреждениях Кировской области находятся более 9 тысяч осужденных, большая часть из них занята в деревообработке, производстве швейных изделий и изготовлении продуктов питания.

О трудоустройстве осужденных сотрудники УФСИН России по Кировской области рассказали в пресс-центре «Комсомольской правды».

Фотографии предоставлены УФСИН России по Кировской областиФото: Алексей Гмызин

Фотографии предоставлены УФСИН России по Кировской областиФото: Алексей Гмызин

Фотографии предоставлены УФСИН России по Кировской областиФото: Алексей Гмызин

Фотографии предоставлены УФСИН России по Кировской областиФото: Алексей Гмызин

Фотографии предоставлены УФСИН России по Кировской областиФото: Алексей Гмызин

Фотографии предоставлены УФСИН России по Кировской областиФото: Алексей Гмызин

Фотографии предоставлены УФСИН России по Кировской областиФото: Алексей Гмызин

Фотографии предоставлены УФСИН России по Кировской областиФото: Алексей Гмызин