Сотрудница кировского УФСИН задержала преступника с полугодовалым ребенком на руках

В уголовно-исполнительной системе региона служит лучший оперативный сотрудник, причем это женщина. Стреляет лучше большинства мужчин, быстро бегает, обладает красивой внешностью, а ко всему прочему, еще и кандидат наук!

Лариса Поздеева - сотрудник оперативного отдела УФСИН России по Кировской области, подполковник внутренней службы. Ее карьера в уголовно-исполнительной системе началась еще 20 лет назад - в 1999 году.

- Еще в школе мечтала стать офицером, как папа, - рассказывает Лариса Поздеева. - Сейчас он майор милиции в отставке, всегда хотелось быть похожей на него, стремиться быть лучшей в своем деле. С детства папа учил не бояться трудностей, достойно преодолевать преграды, добиваться поставленной цели и в учебе, и в спорте. Поэтому, кем стать в будущем, сомнений не было. И путь в уголовно-исполнительную систему помог определить тоже отец.

НА ШАГ ВПЕРЕДИ

Оперативная работа захватила сразу же, с первого дня службы. Прогнозирование обстановки, предугадывание намерений осужденных, поиск новых путей решения, казалось бы, одних и тех же ситуаций, быть на шаг впереди - такая работа требует постоянного совершенствования, способствует постоянному поиску и движению. В такую работу невозможно не влюбиться.

Ее часто спрашивают, не пугает ли такая работа. Ведь по роду службы необходимо регулярно посещать исправительные колонии, где содержится в основном мужской спецконтингент.

- Сложнее доказать, что способен решать поставленные задачи, - говорит Лариса Викторовна. - Тем более нужно быть на уровне с мужчинами. Вообще, если хочешь добиться уважения, нужно постоянно доказывать и себе, и окружающим, что лучший. Работа оперативника - профессия, для меня очень интересная, увлекательная. И, как говорит наш начальник, оперативнику всегда есть что вспомнить из обычных, казалось бы, будней.

Сегодня оперативник - это, прежде всего, начитанный, думающий человек, с которым всегда есть о чем поговорить, хороший организатор, способный воплотить задуманное в максимально короткие сроки.

Каких только наград нет у лучшего сотрудника! И спортивные, и служебные! Фото: пресс-служба УФСИН России по Кировской области

Целеустремленность, дисциплинированность, настойчивость - это все от спорта. Лариса Поздеева принимает активное участие в спортивной жизни УФСИН на региональном и всероссийском уровне: по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия, по летнему и зимнему служебному двоеборью, лыжным гонкам, легкой атлетике. Является многократным победителем и призером данных соревнований. Имеет спортивное звание «Мастер спорта России» по лыжным гонкам, спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта» по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия.

ПОДВИГ С РЕБЕНКОМ НА РУКАХ

Так, хорошая физическая подготовка и сильный характер помогли однажды в задержании преступника.

- В майский день я гуляла в парке, в коляске мирно спал мой шестимесячный сын, - рассказывает оперативник. - Навстречу мне шел с виду обычный мужчина. Неожиданно он набросился на меня и стал душить, пытался вырвать золотые сережки из ушей. Началась борьба, злоумышленник не ожидал, что хрупкая девушка сможет дать отпор. Мужчина уронил коляску, малыш выпал и начал плакать. Я не растерялась и дала отпор нападавшему, за считанные секунды скрутила преступника. Подхватила малыша, успокоила и вызвала наряд полиции. Кстати, тогда сотовые телефоны были редкостью, у меня его вообще не было. Вызов сотрудников милиции был по таксофону. Передала преступника в руки правоохранительных органов. Прошло уже очень много лет, а эта картина до сих пор перед глазами. Помню все детально.

В 2017 году стала победителем всероссийского конкурса «Лучший оперативный сотрудник уголовно-исполнительной системы», проходившего в Санкт-Петербурге. В нем приняли участие более 80 лучших сотрудников оперативных подразделений ФСИН России.

Несмотря на жесткий график, находит время и на научную деятельность. В 2014 году защитила кандидатскую диссертацию на тему, связанную с деятельностью уголовно-исполнительной системы.

За высокие достижения в службе награждена ведомственными медалями «За усердие в службе» I и II степеней, «За отличие в службе» II и III степени. Как лучший оперативный сотрудник принимала участие в торжественных мероприятиях, посвященных 75-летию и 80-летию со дня образования оперативных подразделений уголовно-исполнительной системы, проходивших в Москве. Занесена на доску почета «Лучшие по профессии» УФСИН России по Кировской области.

- Я не живу прошлым, не упиваюсь победами, а стараюсь двигаться вперед, - говорит Лариса Поздеева. - И для меня огромная честь, когда результаты работы остаются востребованными. Следуя девизу «Не отступать и не сдаваться», всегда прикладываю максимум усилий, чтобы реализовать задуманное и довести до конца начатое дело. Чувство удовлетворения от хорошо выполненной работы - самая большая награда.