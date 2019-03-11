Жители поселка Лесные Поляны: «Вся молодежь уезжает отсюда, потому что ей негде работать»

В конце февраля леснополянцы собрались на общепоселковое собрание, где подвели итоги прошедшего года и узнали, что им ждать в ближайшем будущем. Особенно жителей Лесных Полян волновали вопросы медицины, «мусорной» реформы и, конечно же, рабочих мест.

УЕЗЖАЮТ ИЗ РОДНОГО ПОСЕЛКА

Насчет трудоустройства люди бьют тревогу уже не первый год. И неудивительно: леснополянцам просто негде работать. Администрация, дом культуры, детский сад, две аптеки… - выбор невелик. Да и обеспечить работой эти организации могут не всех, как бы сильно они того ни хотели.

В итоге жители вынуждены работать вахтами и соглашаться на случайные заработки. Некоторые честно признаются, что не видят другого выхода, кроме как сдавать металлолом и влезать в долги. Иначе просто не выжить.

Да и те леснополянцы, которым удается находить постоянные подработки недовольны своей участью. В основном, все местные жители работают неофициально. А значит, никаких пособий на детей и поддержки от государства ждать нечего. Все это ведет к тому, что через пару лет поселок просто опустеет. Доживать свой век останутся только пожилые люди...

Молодежь уже покинула поселокФото: Анна КРЮКОВА

«НИ КОПЕЙКИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДЕНЕГ»

«Обещали же завод построить...» - недовольно перешептываются люди на собрании. И действительно, обещали. Еще в 2015 году Кировская лесопромышленная компания (ООО «КЛПК») собиралась построить в Лесных Полянах лесопромышленный комплекс, где смогли бы работать 745 человек. За окном 2019 год, а предприятие в поселке так и не появилось.

Причина, по которой строительство завода так и не началось, нестандартная для кировских реалий. Бизнесмены не скрылись с чужими деньгами и даже не передумали строить завод. Проблема возникла еще на стадии подготовки документов из-за недопонимания между инвесторами и чиновниками. В правительстве Кировской области утверждают, что до сих пор не увидели необходимых документов, поэтому и не предоставили компании лес.

- Земля была зарезервирована за предпринимателями три года, но никаких действий от них предпринято не было, - сообщают в правительстве. - Пока конкретных документов мы не видели, хотелось бы на все это посмотреть, увидеть план.

Бизнесмены же в ответ на такие заявления говорят, что все бумаги были подготовлены, а договоренности - достигнуты. Вот только сырье они так и не получили. Чтобы наконец-то разобраться с неразберихой, предприниматели отправились в Москву на Межведомственную комиссию по реализации инвестиционных проектов в области освоения лесов. Об этом на собрании в Лесных Полянах и рассказал раздосадованным жителям представитель КЛПК Владимир Флоренский.

На собрании представитель КЛПК ответил на вопросы леснополянцев по поводу затянувшегося строительства леспоромышленного комплексаФото: Анна КРЮКОВА

- Мы уже собирались с вами в прошлом году и видели от вас поддержку нашего проекта, - отмечает Владимир Алимович. - На сегодняшний день дела обстоят так. В Москве на заседании комиссии целесообразность осуществления проекта не вызывала сомнений. Теперь у нас есть сдержанный оптимизм, что мы продолжим стройку летом.

- Каждое лето обещаете строить! - недовольно выкрикивали леснополянцы.

- Это зависело не от нас, а от правительства области, - поясняет представитель КЛПК. - На комиссии по отношению к нашей компании были сформированы определенные требования и замечания, которые нам нужно устранить. Затем правительство Кировской области должно выдать нам документ для обеспечения завода. И тогда мы сможем начать работу.

Многие жители отреагировали на объяснения со злой иронией. И действительно, людей можно понять, они ждут открытия завода уже три года. По какой причине и кто виноват в задержке строительства, леснополянцам слушать уже надоело. Кто-то даже со злобой выкрикнул, что предприниматели просто украли государственные деньги.

- Ни одной государственной копейки не то, чтобы мы не потратили, государство и в принципе не планировало нам их давать, - расставил все точки Флоренский. - Все, что мы уже сделали до этого, - это исключительно частные инвестиции. Но поменялся губернатор, поменялись министры, и нам стали задерживать документы по оформлению сырьевой базы. Мы не можем рисковать и строить завод без сырья.

- Может, нам тогда губернатора сменить? - уже со смехом говорят собравшиеся.

Местные жители по-прежнему считают, что завод нужен поселкуФото: Анна КРЮКОВА

ЗАВОД ПО-ПРЕЖНЕМУ НУЖЕН

Решил пояснить ситуацию рассерженным жителям и первый замглавы администрации Омутнинского района Александр Малков. Он отметил, что КЛПК раньше уже занималась подобными проектами.

- Деньги в строительство предприятия были вложены только их. Лично я полностью это подтверждаю, - отметил Александр Васильевич. - Правительство предложило инвесторам начать процесс заново. Будут исполнены все требования - будет сырье.

После пояснений Владимир Флоренский уточнил у местных жителей, действительно ли им до сих пор нужен завод. В ответ на это несколько расстроенных леснополянцев выкрикнули «нет», однако большая часть зала уверенно сказала «да». Необходимость строительства предприятия подтвердил и Александр Малков.

Теперь инвесторы занимаются устранением нарушений и надеются, что правительство Кировской области пойдет к ним навстречу и наконец-то предоставит сырье для работы. Начнется ли строительство летом, станет известно в ближайшие месяцы. Однако уже сейчас понятно, что если предприятие в Лесных Полянах не появится в ближайшие годы, то население поселка сократится еще в несколько раз.

СПРАВКА «КП»

В 2003 году в Лесных Полянах развалился леспромхоз. С тех пор в поселке начались проблемы с работой. Многим пришлось уезжать на вахты, «шабашить» на частных пилорамах и сдавать металлолом. Большинство молодых семей решили уехать со своей малой родины.

Строительство лесопромышленного комплекса началось на территории поселка в 2015 году, однако было заморожено. Планировалось, что производство будет выпускать цельные комплекты домов, отдельных конструкций, стеновых панелей, окон, дверей и других элементов домостроения. Кроме того, на предприятии предусматривалась полная переработка древесины, а не только ее часть. За счет регенерации из отходов должно было вырабатываться тепло и электричество.