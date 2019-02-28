Американские ученые и грузинские архитекторы: кем стали потомки вятских купцов и меценатов

1 марта в Кирове будет дан старт Всероссийской конференции с международным участием «Из прошлого Вятки: купеческие фамилии, семьи, лица». Спустя долгие годы потомки вятских купцов и меценатов соберутся вместе, чтобы рассказать об истории нашего края и поделиться воспоминаниями о своих семьях.

В пресс-центре «Комсомольской правды» побывали организаторы и участники этой уникальной встречи.

СЛЕДЫ В США, ГРУЗИИ, АВСТРАЛИИ И ШВЕЦИИ

В советские годы тема купечества была «темной» и неудобной, ученые ей практически не занимались. Но все изменилось уже в 90-х годах, тогда появилось немало исследователей купеческой истории.

- Роль купцов в Вятской губернии была, несомненно, большой, - рассказал доктор исторических наук, профессор, организатор конференции Михаил Судовиков. - Губерния не была дворянской, поэтому на купечество легли многие функции: развитие экономики, благотворительность, деятельность меценатов.

После революции 1917 года многие из вятских купцов оказались в других городах, кто-то даже уехал за рубеж. Найти потомков знаменитых династий было очень непросто.

- На сегодня мы выявили целый ряд потомков известных вятских купцов и меценатов, - поделился Михаил Сергеевич. - Вскоре они соберутся в Кирове, поделятся своими воспоминаниями и фотографиями из семейных архивов. Мы ждем очень живой встречи!

Журналист Татьяна Бушмелева и доктор исторических наук Михаил Судовиков в пресс-центре «Комсомольской правды»Фото: Анна КРЮКОВА

По словам Михаила Сергеевича, «Вятка» - это географическое понятие.

- Потомки вятских купцов живут в Кирове, Москве, Рязани и других городах страны, - сообщил историк. - Также следы наших купеческих династий есть в США, Грузии, Австралии. Мы долгое время искали потомков семейства Прозоровых, даже ездили в Швецию. Там мы нашли могилы, но не живых потомков. И все-таки следы привели нас в Екатеринбург, именно там сейчас живут современные потомки Прозоровых.

КЕМ СТАЛИ ПОТОМКИ КУПЦОВ

На конференцию, которая пройдет в библиотеке им. Герцена, съедутся представители династий Кардаковых, Зоновых, Сунцовых, Вахрушевых, Клепиковых, Батуевых. Потомки Прозоровых и Тырышкиных не смогут побывать на встрече, но уже выслали материалы об истории своих семей.

Встреча потомков известных династий пройдет в библиотеке им. ГерценаФото: Валентина РОГАЧЕВА

- Мы провели анализ, кем сейчас являются потомки вятских купцов,- рассказал Михаил Судовиков. - Очень многие из них работают в сфере культуры, либо занимаются наукой. Среди них есть москвич, почетный сотрудник уголовного розыска, и архитектор из Грузии. Гостем конференции станет Александра Вакру, американка, сотрудница Гарвардского университета. Она расскажет об истории рода Вахрушевых - вятских купцов, потомком которых она является.

Организаторы конференции надеются, что это будет лишь первая такая встреча с представителями известных купцов и меценатов. В дальнейшем такие конференции можно будет проводить раз в два года, постепенно расширяя географию участников.

ДИНАСТИЯ БАТУЕВЫХ

Цель конференции - назвать имена выдающихся деятелей Вятского края, имена которых незаслуженно забыты или просто малоизвестны. Одним из участников встречи станет журналист, потомок семьи купцов Батуевых Татьяна Бушмелева.

- В семье сохранился большой фамильный альбом с фотографиями предков, - рассказала Татьяна Сергеевна. - Я смотрела его как книжку с картинками, а бабушка показывала, кто есть кто. Я была Батуевой до 20 лет, а в замужестве поменяла фамилию, о чем неоднократно жалела. Ведь фамилия не только обязывает, но и поддерживает.

История рода Батуевых началась в Малмыже, куда предки Татьяны Сергеевны перебрались из Казани. Ее прадед Александр Иванович связал судьбу с Евдокией Стахеевой, единственной дочерью крупнейшего купеческого рода Елабуги.

- Семейной традицией стали благотворительность и просветительская деятельность, - поделилась Татьяна Бушмелева. - Мои предки строили храмы, открывали приюты и школы, создавали ремесленные училища, народные столовые – делали много хорошего для людей.

Дмитрий Иванович Стахеев был редактором крупных газет и журналов Санкт-Петербурга и издал 12-томное собрание сочинений. Николай Александрович Батуев был известным врачом, лектором и переводчиком. Он преподавал в Санкт-Петербурге и Одессе, создавал анатомические музеи с уникальными коллекциями черепов.

Николай Александрович Батуев, известный врач, лектор, переводчик. Фото: предоставлено героем публикации

Советская власть сломала судьбу ее деда, Василия Батуева. Он преследовался как выходец из купцов, был раскулачен и выселен из родного дома, его имущество конфисковали. Сыновья Василия Александровича - дети «врага народа» - не смогли получить высшее образование. А вот мама Татьяны Бушмелевой Ольга смогла стать врачом, прошла всю войну до Румынии полевым хирургом.

Ольга Васильевна Батуева, известный врач. Фото: предоставлено героем публикации

- Авксентий Петрович Батуев, один из предков, был председателем Вятской губернской земской управы, - рассказала Татьяна Сергеевна. - При нем началось создание Пермь-Котласской железной дороги, открывались учебные кустарные мастерские, сельскохозяйственные фирмы. За годы его работы открылось 600 начальных школ, 3 000 «пятирублевых Батуевских библиотек». При нем издавалась первая в стране бесплатная газета для крестьян - «Вятская газета».

Авксентий Петрович Батуев, председатель Вятской губернской земской управы. Фото: предоставлено героем публикации

В прошлом году исполнилось 155 лет с дня рождения Авксентия Петровича Батуева. Его московские родственники вместе с Татьяной Сергеевной и общественниками выступили за создание мемориальной доски в его честь. Разместить ее предложили на здании библиотеки имени Грина на ул. Карла Маркса, 73 - здесь когда-то и располагалась Вятская губернская земская управа.

- Почти год занимаюсь созданием мемориальной доски, но дело практически не движется, - посетовала Татьяна Бушмелева. - Я не нахожу поддержки у некоторых чиновников. Если это нужно городу, пусть они об этом подумают. Нужно сохранять память о таких выдающихся жителях. Открытие мемориальной доски - это восстановление исторической справедливости.