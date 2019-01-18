На конференции в Кирове расскажут, кем стали потомки купеческих династий и меценатов

СЕГОДНЯ 18:14 2019-01-18T18:14:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Инициатором проведения конференции, на которой соберутся потомки вятских купцов и меценатов, стали представители рода старообрядцев Зоновых.

К началу прошлого века Денис Фадеевич Зонов был одним из самых влиятельных людей на Вятке: владел недвижимостью, возглавлял торговый дом с кожевенным заводом. Отметился купец и благими делами: в годы Первой мировой в одном из своих домов разместил лазарет, отправлял провизию на линию фронта.

- До этого мы проводили подобные конференции, в которых принимали участие исключительно ученые и архивисты, - рассказал доктор исторических наук, профессор Михаил Судовиков. - В этом году мы решили собрать всех потомков вятских купцов.

По словам Михаила Сергеевича, собрать представителей династии оказалось довольно просто.

Так как мы глубоко находимся в теме и подробно изучаем историю купечества, то к нам периодически обращаются по разным вопросам родственники купцов.

Так, удалось узнать, что Зоновы живут в Рязани, Сунцовы (до революции владели Торговым домом «Братья В. и А. Сунцовы» - мыловаренным, клееваренным, свечным заводами) - в Москве, Клепиковы (торговали такими типичными продуктами для Вятского края, как хлеб и лен, дерево и пушнина) - в Ярославле, Батуевы (занимался земским делом) и Кардаковы (основатели первого на Вятке универсального магазина) живут в Кирове, Вахрушевы (кожевенники) поселились в Канаде и Санкт Петербурге, Прозоровы (одни из самых влиятельных купцов дореволюционной Вятки) - в Екатеринбурге.

На конференции, которая состоится 1 марта в Герценке, ждут всех представителей династий, ну, а те, кто не смогут присутствовать лично, с ними надеются установить видеосвязь.