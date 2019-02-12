«Мусорная» реформа: как кировчане отреагировали на первые квитанции

Редакция «Комсомолки» собрала мнения жителей Кировской области о новой графе в платежках.

«СЮРПРИЗЫ ЖДУТ МНОГИХ»

10 февраля кировчанке пришла квитанция, согласно которой она должна оплатить вывоз ТКО с пустого земельного участка. Девушку очень удивило это письмо. О чем она и поделилась в социальных сетях.

- У нас есть участок в пригороде Кирова, но на нем нет никаких построек, - рассказала Екатерина Чернядьева. - А вот в квитанции написано, что есть жилой дом. У него даже площадь определена и количество проживающих. С осени там не были, но, может, стоит съездить и проверить. Вдруг кто-нибудь за это время нам домик отстроил.

Кировчанка написала, что такие сюрпризы наверняка ждут и многих других жителей области.

В «Куприте» по этому поводу сообщили, что подобные квитанции пришли не одному жителю региона. В организации предложили выход из этой ситуации - написать заявление в «ЭнергосбыТ Плюс» о том, что на участке нет построек. В этом случае кировчанам сделают перерасчет.

«БУДУТ БРАТЬ С СОБАЧЬИХ БУДОК»

Жители Кирово-Чепецка тоже в недоумении: почему берут деньги, если нет даже мусорных контейнеров. Люди пожаловались: в деревне на участке «сарай, а по бумагам - жилой дом в 30 «квадратов», за вывоз берут 120 рублей». Эту запись в группе «Подслушано Кирово-Чепецк» пользователи принялись активно обсуждать. Одни решили взвалить всю вину на управляющие компании. Другие в ответ советуют писать заявление к регоператору - мол, и в администрации, и в УК отправят туда же.

А кое-кто решил пошутить, что «скоро с собак и собачьих будок начнут брать не только за мусор, но и за отопление».

ПЕРЕПОЛНЕННЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ

«Мусорная» реформа оставляет все меньше и меньше равнодушных. Если раньше переполненные контейнеры были хоть и вопиющим фактом, но чем-то вроде нормы, то сейчас кировчане словно решили подловить подрядчика в том, что на деле реформа не работает.

В группе «Злой кировчанин» неоднократно появлялись фотографии с горами мусора. Только за сегодня, 12 февраля, разместили как минимум четыре сообщения. Возмущению горожан нет предела: контейнеры, из которых валится мусор, жители Кирова называют безобразием. Фотографии «растущих кучек» с улиц Лепсе, Нолинской, Мурашинской и Пасегово вызвали бурные обсуждения. Некоторые кировчане называют это «обыденной картиной».

ДОВЕЛИ ДО МИТИНГА

Брань в интернете - это, конечно, милое дело. Но нашлись и те, кто решил попытаться повлиять на «ценник» за мусор делом. Старшие по домам и обычные жители Кирова собираются на митинг 17 февраля. Организатором этого мероприятия выступил руководитель городского совета старших по домам Кирова Валерий Семенищев.

- Ситуация в области такова, что власть идет на поводу у безответственного бизнеса, который наживается на простых гражданах, - высказался Семенищев. - Мы можем изменить ситуацию и призвать власть отрегулировать коммунальные тарифы за вывоз мусора.

Организатор митинга считает, что доходы жителей области одни из самых низких, зато платежи - самые высокие.

В правительстве, кстати, недавно озвучили самые популярные вопросы граждан про мусор, а «Комсомолка» дала на них ответ.