20 наивных вопросов о плате за мусор в Кировской области

На этой неделе кировчанам придут квитанции за вывоз ТКО. Мы узнали, какие вопросы чаще всего поступают в правительство Кировской области, и получили на них ответы.

1. Сколько платим за мусор?

- С 1 января 2019 года плата за отходы в месяц для жителей Кировской области - 114,75 рубля с человека. Для жителей Кирова - 4,91 рубля с квадратного метра жилья. Для жителей Кирово-Чепецка - 4,75 рубля.

2. Будут ли предоставляться льготы на оплату ТКО?

- Будут. Услуга по ТКО с 1 января 2019 года стала коммунальной. Поэтому и федеральные, и региональные льготники имеют право на компенсацию затрат на оплату ТКО. Граждане льготных категорий имеют право на компенсацию, если услуга была оказана и они за нее заплатили. Компенсация положена только после того, как граждане оплатили услугу, и если у них нет задолженности по другим коммунальным услугам.

Если семья тратит на «коммуналку» больше 22% совокупного дохода, то она может получить субсидию (для пенсионеров - 15%).

3. Куда обращаться, чтобы получить льготу на оплату ТКО?

Для получения компенсации не нужно никуда обращаться. Кировчане получат компенсацию автоматически, исходя из данных, имеющихся в базах социальной службы и «ЭнергосбыТа».

4. В квартире никто не прописан. Нужно ли платить за мусор?

Нужно. Если в квартире никто не прописан и временно не зарегистрирован, начислять плату за обращение с ТКО будут от количества собственников квартиры (п. 148 (36) ПП № 354). Непроживание в квартире не освобождает от обязанности платить за коммунальные услуги, но позволяет сделать перерасчет платы за «коммуналку» в связи с временным отсутствием. Перерасчеты производятся в случае, если плата взимается с человека.

5. Если человек прописан в одном месте, а проживает в другом, придется ли ему платить дважды?

- Если человек более 5 календарных дней отсутствует в жилом помещении, он может получить перерасчет платы за услугу по обращению с ТКО. В перерасчет не будут включены даты выбытия и прибытия. Заявление о перерасчете нужно подать либо до отъезда, либо в течение 30 дней по приезде. Для перерасчета необходимо обратиться в отделение «ЭнергосбыТ» и предоставить документы, подтверждающие отсутствие. Необходимо предоставить документы, подтверждающие период вашего временного отсутствия по месту регистрации. В случае командировки это может быть копия командировочного удостоверения, билетов, счетов за гостиницу. При переезде за город это может быть справка дачного, садового, огороднического товарищества.

Перерасчеты производились в случае, если плата взимается с человека.

Если плата рассчитывается с квадратного метра, перерасчет не производится.

6. У нас есть дом, в нем никто не зарегистрирован и не проживает. Должны ли мы платить за ТКО?

- Если собственник или наниматель не использует помещение, это не снимает с него обязанности оплачивать коммунальные услуги. Оплачивать нужно. Платеж будет рассчитываться с квадратного метра общей площади, если дом находится в Кирове, Кирово-Чепецке. В остальных населенных пунктах, если в доме никто не зарегистрирован, - с учетом количества собственников. Также в этом случае можно сделать перерасчет коммунальной услуги.

7. У нас дом в садоводческом товариществе. Должны ли мы платить за ТКО?

- Да, должны. Если садоводческое товарищество является юридическим лицом, то договор будет заключаться с ним. Сделать это от имени товарищества должен председатель либо иное уполномоченное лицо. Для оплаты услуг регионального оператора товарищество по закону может использовать взносы своих членов. Если товарищество не создано, то договор с региональным оператором будет заключать каждый садовод.

8. Часть года мы живем в саду, отходы вырабатываем там, но прописаны в это время мы в городской квартире. Как будем платить?

- Обращение с ТКО - коммунальная услуга. По закону, неиспользование собственником или нанимателем жилого помещения не снимает с него обязанности оплачивать коммунальные услуги. Поэтому, временно уехав со своей городской квартиры, человек будет оплачивать услугу по обращению с ТКО. В то же время, если человек более 5 календарных дней отсутствует в жилом помещении, он может получить перерасчет платы за услугу по обращению с ТКО. В перерасчет не будут включены даты выбытия и прибытия. Перерасчет должен быть произведен в течение 5 рабочих дней с момента получения соответствующего заявления. Заявление о перерасчете нужно подать либо до отъезда, либо в течение 30 дней по приезде.

Помимо этого, необходимо предоставить документы, подтверждающие период вашего временного отсутствия по месту регистрации. В случае переезда за город это может быть справка дачного, садового, огороднического товарищества.

Если плата рассчитывается с квадратного метра, перерасчет не производится.

Садоводческое товарищество должно организовать свою контейнерную площадку и заключить договор с региональным оператором на вывоз отходов.

Для оплаты услуг регионального оператора товарищество по закону может использовать взносы своих членов. Если товарищество не создано, то договор с региональным оператором будет заключать каждый садовод.

9. Мусор не вывозят: контейнер не поставили, не организовали сбор по графику. Платить все равно придется?

- Нет. Если услуга не оказывалась по вине регионального оператора, плата за нее начисляться не будет. Но если контейнерная площадка создана (или организован помешочный вывоз отходов по графику), а вы не пользуетесь этой услугой, платить придется, так как она оказывалась.

10. Можно не платить за вывоз мусора, если его у меня нет (закапываю на своем участке и сжигаю)?

- Нельзя. Для собственников жилых домов заключение договоров на услуги по обращению с ТКО обязательно. Накапливать твердые коммунальные отходы можно только в специально оборудованных местах. Сжигать отходы без специального оборудования, которое очищает выбросы, запрещено. За нарушение - штраф до 5000 рублей. К тому же не все отходы горят или гниют, поэтому часть отходов все равно приходится утилизировать иным способом.

11. Я снимаю квартиру. Кто должен платить за вывоз ТКО?

Все зависит от того, как вы договорились с хозяином квартиры. Если за коммунальные услуги по договоренности/договору платит арендатор (а вывоз ТКО станет коммунальной услугой), то платит тот, кто снимает квартиру. Оплачивать может и хозяин квартиры, если он не возложил на вас такую обязанность.

12. У нас был индивидуальный контейнер. Мы можем и дальше им пользоваться?

- Можете. Для этого необходимо заключить дополнительный договор с оператором отходов.

13. Можно ли пересмотреть оплату для жителей сельской местности?

- Ежегодно Региональная служба по тарифам Кировской области будет пересматривать тариф. Также в настоящее время институт «Кировкоммунпроект» - предприятие, подведомственное Министерству энергетики и ЖКХ, - проводит повторные замеры объемов накопления ТКО для последующего расчета нормативов для многоквартирных домов и индивидуальных жилых домов. Замеры производятся по методике четырех сезонов - зима, весна, лето и осень. Результаты замеров лягут в основу для определения новых нормативов образования отходов, как для населения, так и для организаций. Ожидается, что с 2020 года тарифы для жителей многоквартирных и индивидуальных домов будут разделены.

14. Из чего складывается плата за вывоз мусора?

- Плата для граждан состоит из тарифа на ТКО и норматива накопления отходов.

Тариф установлен Региональной службой по тарифам после подсчета всех составляющих расходов, это четыре составляющих:

- расходы на полигоны (обезвреживание, обработка и захоронение отходов);

- расходы на транспортировку отходов;

- собственные расходы регоператора (по заключению и обслуживанию договоров);

- инвестиции в строительство объектов по захоронению ТКО.

Большая часть расходов связана как раз с транспортировкой отходов - она занимает почти 60% структуры тарифа. Еще четверть в структуре расходов составляет захоронение, то есть плата полигонам.

Норматив установлен Министерством энергетики и ЖКХ Кировской области исходя из замеров накопления ТКО, сделанных институтом «Кировкоммунпроект». Самый большой норматив установлен для жителей Кирова и Кирово-Чепецка, так как жители крупных городов вырабатывают больше отходов, чем жители сельской местности.

16. Если кто-то из жильцов дома не платит за ТКО, его платеж ляжет на других жителей?

- Нет, плата за обращение с твердыми коммунальными отходами - обязанность каждого собственника, она не будет переложена на других жильцов. Если человек не платит, то задолженность будет взыскиваться с него.

17. Почему в Кирове платят с квадратного метра, а на селе с человека?

- Решение о применении дифференцированного подхода принимала рабочая группа. Члены рабочей группы пришли к мнению, что дифференцированный подход позволит снизить нагрузку на большую часть населения. Так, по статистике в Кирове и Кирово-Чепецке 72% населения живут в квартирах площадью до 54 квадратных метров. В сельской местности, напротив, большинство граждан проживают в частных домах, поэтому площадь жилья у них большая. Плата исходя из квадратного метра для большинства жителей районов области была бы выше, чем при плате с человека.

18. Можно платить за свет и за ТКО отдельно?

- С 15 февраля гражданам будут приходить квитанции за новую услугу - ТКО. Они будут включены в квитанцию за электроэнергию, но платежи будут разделены: граждане вправе платить за каждую строку (электричество и отходы) отдельно.

19. Если в квитанции за ТКО ошибки (по площади жилья, по количеству проживающих), куда обратиться?

- За перерасчетом необходимо обращаться в отделение «ЭнергосбыТ» и предоставить документы, подтверждающие отсутствие человека. Также за консультацией по ТКО жители Кирова могут обратиться в Центры местной активности.

В ЦМА гражданам предоставят справочную информацию о том, какие документы необходимы для перерасчета и где их получить.

Жители других муниципальных образований Кировской области за консультацией могут обратиться в местную администрацию.

20. Если отходы не вывозятся, к кому обращаться?

Обязанность по вывозу отходов лежит на региональном операторе. Направить обращение можно на сайте regoperator.kirov.ru в графе «Вопрос-ответ», либо по телефону (8332) 63-16-11, либо написать обращение в социальной сети в «ВКонтакте» - в паблике «Региональный оператор ТКО АО «Куприт» (vk.com/regoperator43).