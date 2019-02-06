2019-02-06T20:30:25+03:00
Звезды

Голосуем за участниц конкурса «Мисс Вятка - 2019»

Победительница получит от «Комсомольской правды» в Кирове специальный приз
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Фото: vk.com/missvyatkaФото: vk.com/missvyatka
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Уже совсем скоро, 16 февраля, десять девушек будут соревноваться за звание «Мисс Вятка - 2019» на сцене пространства Studio 101. Победительница отборочного этапа отправится представлять наш город на Всероссийский национальный конкурс «Мисс Россия».

«Комсомолка» запускает свое голосование за участниц «Мисс Вятка -2019» и предлагает кировчанам проголосовать за понравившихся девушек. Голосование будет проходить сразу на двух платформах: на сайте и в официальной группе издания. Участница, суммарно набравшая большинство голосов, получит от нашей редакции специальный приз. Конкурс завершится 15 февраля, в 14.00. Желаем всем участницам удачи!

ИСТОЧНИК KP.RU

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