Пять интересных фактов о новогоднем представлении в Кировском цирке

В Киров приехал всеми любимый цирк Юрия Никулина. До 13 января артисты будут радовать жителей города номерами, созданными в добрых традициях советского цирка, и уникальным современным лазерным и световым шоу. Однако на представлении кировчане смогут не только увидеть выступление бесстрашных гимнастов, отчаянных мотокаскадеров и многочисленные номера с животными.

Цирк Никулина приготовил для кировчан настоящую «Новогоднюю сказку». Вот как минимум пять фактов, ради которых стоит побывать на представлении.

Факт 1. ЛЮБИМЫЕ ВСЕМИ ПЕРСОНАЖИ

Во время новогодних шоу на манеж Кировского цирка, помимо каскадеров, гимнастов и дрессировщиков, выйдут любимые всеми герои детских сказок. Здесь и Кощей Бессмертный, и Баба Яга со своей избушкой на курьих ножках, и Зима, и, конечно же, Дед Мороз со Снегурочкой.

Дети встречают такую команду персонажей с искренним восторгом. Ребята с радостью разыскивают вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой волшебную палочку, смеются над проказами Бабы Яги и Кощея и ликуют, когда добро побеждает зло.

Кстати, герои сказок смогут развеселить не только детей. В течение всего представления они вместе с клоунами взаимодействуют со взрослыми зрителями, выполняют акробатические трюки и, конечно же, шутят.

По манежу цирка будет разгуливать настоящая избушка на курьих ножкахФото: Анна КРЮКОВА

Факт 2. НОВОГОДНЯЯ АТМОСФЕРА

Праздник не может обойтись и без лесной красавицы. В Кировском цирке таких сразу две. Одна новогодняя ель находится прямо на манеже. Именно на этой елке под команду Деда Мороза и Снегурочки зажигаются праздничные огни.

Другое высокое и пушистое дерево расположилось в холле цирка. Место рядом с елью уже стало излюбленной фотозоной для родителей и площадкой для проведения конкурсов среди детей.

Нарядная елка украшает холл циркаФото: Анна КРЮКОВА

Факт 3. КОНКУРСЫ С ПРИЯТНЫМИ СЮРПРИЗАМИ

Зарядиться новогодним настроением на шоу легендарного цирка Никулина можно будет даже во время антракта! Дед Мороз со Снегурочкой предложат детям поиграть в конкурсы на внимание и сообразительность. За участие все малыши получат призы.

Также добрые волшебники будут рады послушать новогодние стихи ребят и подарить подарок за лучший карнавальный костюм.

Дети с радостью рассказывают Деду Морозу стихиФото: Анна КРЮКОВА

Факт 4. ПРАЗДНИЧНЫЕ ФОТОЗОНЫ

А помогут сохранить кировчанам добрые воспоминания о «Новогодней сказке» праздничные фотозоны. Жители города смогут сделать фотографии не только со сказочными персонажами, но и с обаятельными животными. К примеру, на снимке вместе с вами будут позировать хаски, шпицы и обезьянки. Можно сделать запоминающийся кадр, забравшись на верблюда или даже приобняв настоящего робота.

Собаки и обезьянки охотно позируют фотографамФото: Анна КРЮКОВА

Факт 5. ДЕТСКАЯ ДИСКОТЕКА

После завершения шоу зрителей цирка будет ждать еще один сюрприз. Всех юных кировчан пригласят на дискотеку прямо на манеже. Малыши смогут потанцевать с клоунами и прекрасными феями, на чьи выступления они совсем недавно смотрели. Кроме того, на дискотеке будет работать фотограф, который сделает веселые и интересные снимки совершенно бесплатно.

Завершится праздник шумной и веселой дискотекой. Фото: circus-kirov.ru

«МЫ УЖЕ ПОЛУЧАЕМ ОТКЛИКИ»

Лучше всего о представлении могут сказать отзывы зрителей. Сразу же после первого шоу в соцсетях появились восторженные комментарии о разнообразных и интересных номерах. Особенно кировчан впечатлило экстремальное шоу девушек-мотокаскадеров. По словам жителей, у них замирало сердце, когда они видели хрупкую артистку, выполняющую «мертвую петлю». Дети же были рады посмотреть на экзотических животных: дикобразов, крокодилов, питонов, удавов и верблюдов.

- Кировчане рады, что мы привезли действительно яркие костюмы, праздничное оформление и современное световое оборудование, - пояснил продюсер программы легендарного цирка Никулина «Новогодняя сказка» Евгений Терещенко. - Это говорит о том, что мы уважаем зрителя, который приходит к нам на представление. Мы вышли на манеж не как ремесленники - мы привезли настоящий праздник!

Зрители восхищаются трюбками девушек-мотокаскадеровФото: Анна КРЮКОВА

ВАЖНО

Билеты на «Новогоднюю сказку» можно приобрести на сайте Кировского государственного цирка circus-kirov.ru или в кассе по адресу: Октябрьский проспект, 147.

Телефон для справок: 8(8332)54-11-36.

Стоимость билета: от 500 до 1500 рублей.

Вход для детей до 3-х лет бесплатный при предъявлении свидетельства о рождении (без предоставления отдельного места).

Длительность программы: 2 часа 40 мин. с одним антрактом.