Шальные деньги: как в Кирове берут взятки

Взяточникам и бюрократам в обществе давно объявлен бой. Однако руки у некоторых так и чешутся дать взятку или, наоборот, получить щедрое вознаграждение за «маленькую» услугу. «Комсомолка» пообщалась с начальником отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Павлом Матанцевым. Сотрудник прокуратуры Кировской области рассказал нам о самых ярких фактах взяток.

ВСЕ В ДОМ, ВСЕ В СЕМЬЮ

В начале года в учреждении, работающем «под» управлением ветеринарии, руководитель женился на своей сотруднице. Доходы новоиспеченной ячейки общества стремительно увеличивались: так, уже через месяц у супруги в разы выросли премии. Нетрудно догадаться, что профессиональные достижения тут были ни при чем. Скорее начальство желало, чтобы казенные деньги оставались в семейном бюджете. Примечательно, что одна из премий была выдана незадолго до свадьбы, иначе торжество было бы более скромным.

ПО-БРАТСКИ

Глава Пищальского сельского поселения Опаринского района позволил своему родственнику заниматься уборкой снега. Действительно, зачем «заморачиваться» с конкурсами и аукционами, если есть в родне такие кадры. При этом глава поселения не забыл щедро вознаградить подрядчика и с барского плеча начислил несколько десятков тысяч рублей за оказание услуг. Увы, но такая схема довольно распространена - к ней прибегали сразу в нескольких районах.

НА ДВУХ СТУЛЬЯХ

Начальник одного из отделов регионального Минздрава поплатился карьерой за коммерческую деятельность, которую вел параллельно с госслужбой. Разумеется, он старался умалчивать этот факт, даже назначил директором своей конторы тещу, но скрыть от прокуроров это не смог. Предприимчивого медика «спалили» на том, что он активно агитировал глав медицинских организаций заключать договоры с определенной компанией, которую сам же, по сути, и возглавлял.

Факты коррупции пытаются скрыть от прокуратуры и следователей. Получается не всегдаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

ДОХОДНОЕ МЕСТО

Начальник хозяйственного отдела Детской областной клинической больницы решил увеличить свой доход прямо на рабочем месте: просто взял деньги, выделенные на ремонт учреждения. После прокурорской проверки доходное место пришлось покинуть, уголовное дело в отношении экс-хозяйственника сейчас ведут следователи.

РОДСТВЕННЫЙ ПОДРЯД

Кировские больницы и клиники заключили с одной из прачечных договоры на стирку белья. Вроде бы ничего предосудительного нет: медучреждения через аукцион определили себе подрядчика. Белье исправно стиралось, но отнюдь не сотрудниками этой прачечной - этим занимались работники другой компании - МУП «Кристалл». А принадлежит МУП «Кристалл», опять же, родственнику директора прачечной, выигравшей тендер. Однако такая рокировка не была прописана ни в одном из договоров. Сейчас с семейным кланом разбираются следователи.

Зачастую взяточники и мошенники действуют по одним и тем же схемамФото: Михаил ФРОЛОВ

ГРОМКИЙ УХОД

Одним из нашумевших коррупционных преступлений этого года стало дело бывшего руководителя «Вятавтодора» Вадима Викулова, который невзначай присвоил себе 10 миллионов рублей, принадлежащих предприятию - стыдно «дорожнику» не получать больших денег. Правда, богатством воспользоваться не удалось - следователи возбудили уголовное дело. Вполне возможно, что десяткой Викулов не ограничился и речь идет о хищении гораздо большей суммы. Также следователи устанавливают соучастников.

РАБОТАЮТ ПО-КРУПНОМУ

По словам Павла Матанцева, количество коррупционных преступлений снизилось на 25%, но в прокуратуре заявляют, что снижение показателей было вполне прогнозируемо.

- Это произошло за счет уменьшения мелких взяток (до 10 тысяч рублей), - пояснил сотрудник областной прокуратуры. - Правоохранительные органы переориентировались на выявление более крупных дел. И эта работа дает результаты.

В этом году прокурорам удалось «поймать за руку» почти 40 руководителей разного ранга. При этом в 20 случаях это были главы муниципальных образований. Так, «полетел» глава Афанасьевского района, главы сельских поселений в Оричах, Юрье, Сунском районе и ряде других.

На взятках попались 24 депутата и 14 глав муниципалитетовФото: Иван МАКЕЕВ

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Свыше 2 000 коррупционных преступлений выявлено в текущем году

40 из них удалось выявить прокурорам

Более 600 должностных лиц обязали заплатить штрафы

28 человек уволили из-за утраты доверия

8 случаев участия должностных лиц в управлении хозяйствующими субъектами, осуществления ими предпринимательской деятельности выявлено проверками

440 фактов представления неполных и недостоверных сведений о доходах и имуществе обнаружили правоохранители

СОТНИ СИГНАЛОВ В ОРГАНЫ

Тем временем в СУ СК России по Кировской области сообщают, что только в январе-сентябре 2018 года сами жители 307 раз сообщали в органы о различных случаях коррупции. 251 из этих сигналов «вылился» в уголовные дела.

Чаще всего следователи выявляли факты хищений, взяточничества, мошенничества и злоупотребления полномочиями. Коррупционерами оказались полицейские, члены избирательных комиссий, чиновники на местах, а также сотрудники различных министерств - от Минздрава до Минэкономразвития.

Дела возбуждены против троих депутатов Заксобрания Кировской области, 21 депутата на местах и 14 глав муниципалитетов.

В суд за это же время ушло 67 уголовных дел по 145 коррупционным преступлениям. Отметим, что 100% ущерба, нанесенного коррупционерами, возместили сами виновные. А 74 человека привлекли к дисциплинарной ответственности.

КОНКРЕТНО

Следователи назвали и ТОП-5 громких коррупционных дел 2018 года в нашем регионе. В списке оказались дела судебного пристава, автоинспектора, глав сельпо и начальника Росреестра.