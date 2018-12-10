2018-12-10T14:40:18+03:00
Происшествия

В Кировской области завели 250 уголовных дел против коррупционеров

В 24 случаях дела возбудили против депутатов
Александр ЧАРУШИН
Поделиться:
Закон нарушали чиновники на местах, полицейские, члены избирательных комиссий и работники министерствЗакон нарушали чиновники на местах, полицейские, члены избирательных комиссий и работники министерствФото: Анастасия ОСИПОВА
Изменить размер текста:

В январе-сентябре 2018 года кировчане 307 раз сообщали в органы о фактах коррупции, 251 сигнал в итоге «вылился» в уголовные дела. Чаще всего дела возбуждались по фактам хищений, взяточничества, мошенничества и злоупотребления полномочиями. В суд за это же время ушло 67 дел по 145 преступлениям.

- Закон нарушали чиновники на местах, полицейские, члены избирательных комиссий, сотрудники Минздрава, Минобрнауки, Минтранса, Минсельхоза и Минэкономразвития, - сообщает СУ СКР по Кировской области. - Дела возбуждены против троих депутатов Заксобрания региона, 21 местного депутата и 14 глав муниципалитетов.

Отметим, что 100% ущерба, нанесенного коррупционными преступлениями, было возмещено самими нарушителями закона. 74 человека привлекли к дисциплинарной ответственности.

ТОП-5 ГРОМКИХ ДЕЛ КИРОВСКИХ КОРРУПЦИОНЕРОВ В 2018 ГОДУ

1. Судебный пристав незаконно снял арест с имущества должницы по кредиту на 40 миллионов рублей. Виновную приговорили к двум годам исправительных работ.

2. Начальник Росреестра по Кирово-Чепецкому, Зуевскому и Фаленскому районам получил 30 тысяч рублей, а взамен осужденный должен был помочь кировчанке с оформлением документов на квартиру. По уголовному делу мужчине грозит до 8 лет тюрьмы.

3. Экс-глава Порезского сельпо Унинского района получила 3 года колонии строгого режима за махинации с программой по переселению из аварийных домов. Вместо обычных жителей квартиры достались ее знакомым.

4. Автоинспектор из Мурашинского района неоднократно выдавал водительские удостоверения за взятки. Мужчина получал 50 тысяч рублей за то, чтобы освободить водителей от прохождения экзамена. Взяточника приговорили к 2,5 года тюрьмы.

5. Глава Кордяжского сельпо Зуевского района сдал в чермет 39 речных понтонов и «заработал» на этом 100 тысяч рублей. За преступление мужчине дали многомиллионный штраф.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Картофельная елка из Котельнича попала в ТОП самых странных новогодних «деревьев»
С 1 января контейнеры в Кирове могут остаться бесхозными
«Тревожные» кнопки могут появиться на всех фонарных столбах Кирова
В Кирове директора строительной фирмы обвиняют в мошенничестве на 230 миллионов рублей
Представители «Ростелекома» стали призерами DigitalSkills-2018 в Казани
Роспотребнадзор: в школе в Фаленках отравились не 30 детей, а двое
Ученые ВятГУ – на страже Бушковского леса и традиционной отрасли сельского хозяйства
В Кирове открыли елочные базары
Бесправник на «пятнадцатой» врезался в столб: четыре человека получили травмы
В Кирове выяснят, кто будет торговать у кладбищ
На Театральной площади нашли шпатель в ледяной скульптуре
В Чепецке «ПАЗик» занесло прямо на «Мерседес»: пятеро пострадавших
В Кирове уничтожили 1,5 тонны опасной свинины
Петарда спасла жителя Лузы от нападения волков
В Кирове четверых маленьких детей с травмами доставили в больницу
Не пустила за руль: кировчанин получил 2 года колонии за пьяную драку с женой
На рекультивацию свалки в Костино нужен почти миллиард рублей
В Нововятске загорелась квартира в жилом доме: 30 человек эвакуировано, есть погибшие
Из-за горнолыжного комплекса «Калинка-Морозов» изменилось русло реки Хлыновки
В Кирове снизилась заболеваемость ОРВИ
Чтобы получить миллион рублей, пенсионерка из Кирова перевела мошеннику 975 тысяч рублей
В Дендропарке обустроили прогулочные дорожки и трассы для лыжников
В Кирове бездомный украл 2 400 рублей, собранных на восстановление храма
Кировская «Родина» не смогла ответить на 11 мячей, забитых «Енисеем»