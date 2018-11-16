«Дневник больной анорексией»: было голодно, но я пила воду, и все проходило

Здравствуй, дневник! Обычно так начинают вести подобные записи? Врачи сказали, что это поможет мне лучше понять себя и, возможно, избавиться от депрессии. Я слабо в это верю, но попробовать стоит.

Итак, моя история началась классе в восьмом-девятом. Я всегда была полноватой, но редко обращала на это внимание, ведь мои родители всегда говорили мне, что я прекрасна и они любят меня такой, какая я есть. Все было хорошо до одного момента... Я начала замечать насмешки за спиной, издевательства парней из моего класса, подколы девочек.

Меня это угнетало и давило. Я начала задумываться над причинами насмешек и травли и пришла к выводу, что все это из-за моего веса. Я очень долго уговаривала маму, чтобы она записала меня к диетологу, он должен был мне помочь, но мать не хотела этого, говорила, что я и так красивая и не нужно мне худеть. Я думала иначе. Также я стала замечать, что девочки из моего класса обсуждают диеты и занятия в спортзале, начала вслушиваться в эти разговоры. Попросила маму денег на спортзал, она отказалась, сказав, что это нецелевые расходы и денег лишних нет.

СОВЕТЫ ИНТЕРНЕТА

Я решила воспользоваться советами из интернета. Нашла хорошую диету и просто стала ей следовать. Эффекта не произвело ни через неделю, ни через две. Решила ужесточить, перестала обедать. Поначалу было очень голодно, но я пила воду, и все проходило. Однажды я наткнулась на рекламу «волшебных» таблеток, которые должны были без приема пищи каким-то образом заполнять желудок. И голод отступает. Я тогда не знала, как это работает, да не очень-то и хотела знать, я просто желала быть стройной и красивой. Купив побольше этих таблеток (уже и не вспомню их названия), я перестала завтракать. Родители уходили рано, так что проблем не было.

Так прошла неделя. Я вроде скинула пару кило, но не замечала этого - в зеркало на меня смотрела пышечка. Я решила, что есть надо перестать совсем. Родители заметили - стали заставлять, как в детстве: не поешь - из-за стола не выйдешь. Такие смешные взрослые! Я ела, а потом шла в туалет и вызывала рвотный рефлекс. А потом снова пила таблетки. Сначала то, что со мной происходило, мне нравилось - я скинула лишний вес, стало как-то легко ходить. Однако через пару-тройку недель у меня начала кружиться голова. В висках стучало. И постоянно тошнило. Но! Я же помню поговорку: «Красота требует жертв».

ЕЩЕ ПЯТЬ

Прошло несколько недель. Первый настораживающий звоночек был - у меня потускнели волосы. Я с ними ничего сделать не могла: ни уложить толком, ни заплести. Они топорщились у меня, как у бабы Яги.

Когда я в первый раз упала в обморок, причем в школе, учительнице пришлось вызвать родителей. Родители забрали меня домой, долго разговаривали. Все уже понимали причину моего недомогания - я не ем. Они мне говорили: «Надо себя заставлять, потому что ты стала похожа на скелет». А мне казалось, что они преувеличивают, а выгляжу я как раз прекрасно, ведь чем худее, тем привлекательнее. А мысль о еде у меня вызывала отвращение. Я чувствовала постоянную усталость, перестала совсем ходить на физкультуру, иногда пропускала занятия. Я долго разглядывала себя в зеркале в ванной и думала о том, что неплохо было бы скинуть еще килограммов пять. Тогда я еще не понимала, чем это может кончиться, я просто хотела быть красивой.

ИДИТЕ ВСЕ НАФИГ

Шел месяц, я уже не воспринимала пищу, а мои родители не знали, что делать и куда идти: я отказывалась от всех врачей, вечно огрызалась, вела себя очень агрессивно. В классе совсем перестала общаться, даже с подругой. Она видела мои изменения и в теле, и в поведении. Пыталась вразумить меня, но я жестоко отвергала все ее советы и предостережения, говорила, что она ничего не понимает и, вообще, как подруга, должна была поддержать меня. Так я стала отдаляться от всех. В голове звучала одна навязчивая фраза: «Идите все нафиг!» Господи, простите меня все, кто пытался мне помочь...

Спустя еще какое-то время мои родители все же добились того, чтобы меня положили в больницу, точнее сделали так, что я пришла к врачу, а тот уже направил меня на все обследования, а потом - в больницу на лечение. Я лечиться не хотела и не понимала зачем: я ж здорова. И врачи мне казались просто идиотами. Я хотела быть худой и красивой - я этого добилась.

Со мной постоянно занимался психотерапевт, но я молчала на его сеансах. Я не воспринимала ни один совет, ни одну просьбу. Врачи пытались назначить мне специальный стол, чтобы организм начал приходить в норму, но я продолжала упорно не есть. Тогда дело дошло до капельниц - через них мне вводили все питательные вещества.

БЕСПЛОДИЕ…

Какое-то время спустя, когда рассудок уже потихоньку начал восстанавливаться, точнее когда начала нормально циркулировать кровь, я стала разговаривать с психотерапевтом, он сказал, что подвергать свое тело и душу такому истощению - преступление против самой себя и своих близких. Он также рассказывал, что подобное отношение к себе не делает тебя красивее, а

наоборот, лишь уродует. Поначалу я как-то не задумывалась о том, что он говорил. Когда я пошла на полное выздоровление, до меня дошли его слова. В этот момент мне хотелось заплакать, мне было так больно, я чувствовала себя беспомощной. Я так раскаивалась в своих действиях, в своих словах. Я думала, меня не простят ни родители, ни подруга, ведь я сделала им так много плохого. Я заставила их волноваться и переживать. Я никогда не смогу забыть и вычеркнуть из памяти слезы матери у моей кровати, когда она умоляла меня начать есть или сходить к врачу. Крики и упреки отца, осторожность моей подруги. Я очень сожалею, что не слушала их.

В свои неполные 18 лет я прошла все круги врачебного ада: обмороки, бессонницу, тошноту, ужасные боли. Теперь все не так плохо, вот только учет у психиатра и других врачей, постоянное недоверие и испуг моих родителей, потеряла лучшей подруги, бесплодие… НИКОГДА не повторяйте моих ошибок, любите себя и свое тело. Не стоит подобный результат того, что вы в конечном итоге потеряете. Это для меня все закончилось не так плохо, но есть и другие случаи, и мой - лишь один из немногих, который закончился хорошо. Будьте внимательны к себе и своим близким и берегите себя. Я вернула себе нормальный вес, вернула лоск волос, вернула любовь и уважение близких. Но то, что потеряла…