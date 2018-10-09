2018-10-09T18:57:46+03:00
Фотоконкурсы

«Краса Вятки 2018»: голосуем за самую очаровательную кировчанку

Победительница голосования получит спецприз от «Комсомольской правды» в Кирове
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Фото: vk.com/krasavyatkiФото: vk.com/krasavyatki
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В Кирове 25 октября пройдет финал конкурса красоты «Краса Вятки 2018». Прекрасные девушки попытаются очаровать зрителей и жюри своими талантами и получить звание главной красавицы нашего города. Победительница конкурса представит Кировскую область на Международном конкурсе красоты World Russian Beauty 2018 в Сочи.

«Комсомолка» не хочет оставаться в стороне от праздника красоты и предлагает читателям проголосовать за понравившихся участниц.. Девушка, набравшая большее число голосов, станет обладательницей специального приза от «Комсомолки». Голосование на сайте продлится до 17.00 24 октября. Желаем всем участницам удачи!

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