Итоги летней смены в Кировской области: «мертвые души», просроченные продукты и полные смены сирот

СЕГОДНЯ 09:55 2018-10-05T10:00:19+03:00

Министерство спорта и молодежной политики региона считает, что прошедшая оздоровительная компания прошла без нарушений, а вот уполномоченный по правам ребенка нашел их немало

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В Кировской области подвели итоги летней оздоровительной компании. Свои доклады о том, как же прошел отдых кировских ребят в Общественной палате Кировской области зачитали представители министерства спорта и молодежной политики и уполномоченный по правам ребенка региона. Оценки итогов серьезно разнятся.

«ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗЕРВОВ»

Отчет министерства, действительно, выглядит радужно: минувшим летом отдохнули 63 888 детей (на 159 человек больше, чем в 2017 году), из них 2463 ребенка, состоящих на разных видах учета.

Всего в области работало 23 загородных лагеря и 499 лагерей с дневным прибываниям (в основном это лагеря на базе общеобразовательных школ), 3 санатория, которые принимали детей, и 1 палаточный лагерь.

Из 23 загородных лагерей в этом году 6 лагерей входят областную собственность и относятся к структуре Кировского областного бюджетного учреждения Центр отдыха «Вятские каникулы»: «Белочка», «Березка», «Весна», «Мир», «Орленок», «Солнечный».

Цены на путевки в эти лагеря были самыми доступными - 19900 рублей за 19-дневную смену.

- Мы считаем, что благодаря эффективному распределению путевок (все ребята, относящиеся к категориям и получающие путевки через бюджет), отдыхали в наших подведомственных лагерях, нам удалось эффективно использовать ресурсы лагерей, - сказал представитель министерства спорта и молодежной политики. Благодаря этому нам удалось получить экономию почти в 8 млн рублей, которые будут направлены на строительство корпуса лагеря «Березка». Вообще, строительство капитального сооружения в лагеря будет происходить впервые за 10 лет.

Так же в своем выступлении чиновник подчеркнул, что за минувшую смену «претензий по питанию и организации досуга в лагерях не было».

ХИТРОСПЛЕТЕНИЯ ОТЧЕТОВ

Начиная свое выступление уполномоченный по правам ребенка в Кировской области Владимир Шабардин сразу подчеркнул, что он внесет лежку дегтя в доклад министерства.

- У нас не было цели кого-то наказать и найти только что-то плохо, но мы следим за безопасностью детей, а в данном вопросе нарушения были и мы их все зафиксировали, по части направили документы в прокуратуру, - сказал Владимир Валерьевич.

Он заметил, что цифра отдохнувших - 63 888 детей - немного лукавая. Так как она включает в себя и тех ребят, которые летом участвовали в разовых мероприятиях (по докладу министерства эта категория отдыха называется « иные формы отдыха», в которых были задействованы 523 ребенка).

Так же Шабардин усомнился в эффективности направления путевок для детей с категориями только лишь в лагеря «Вятских каникул».

- Еще до начала смены мы предупреждали, что может получить ситуация, когда ребята из интернатов массово попадут в эти шесть лагерей. Ведь этих ребят нужно социализировать, они должны жить с «домашними» детьми. Весной нас заверили, что так и будет. Но на деле оказалось, что в «Мире» все четыре смены число этих детей доходило до 86%, в «Белочке» - до 76%, в «Березке» - до 70%, в «Орленке» - до 81%. О какой социализации может идти речь? При этом воспитатели и вожатые в лагерях явно были не готовы к таким детям. Они нам честно признавались, что им в штат теперь нужен психолог. Зато лагерь «Строитель», где много лет занимались такими ребятами, где очень сильный педагогический коллектив, не получил ни одного ребенка с категорией.

Дальше Шабардин привел примеры других нарушений: в четырех лагерях («Весна», «Орленок», «Колокольчик», ДОЛ им. Гагарина) отмечено нарушение условий хранения лекарств - препараты хранились в доступе для детей.

- Уникальный случай произошел в одном из лагерей - один из медработников там заполнил медицинский журнал заранее, за месяц вперед, у нас такое было впервые, - рассказал Владимир Шабардин.

В почти половине лагерей отмечены нарушения хранения продуктов питания. В двух - «Волна» и «Березка» - были зафиксированы просроченные продукты.

Были жалобы от родителей и на размер порций и качество питания.

В двух лагерях трудовые договоры были заключены без справки от сотрудника об отсутствии судимости (речь идет о лагерях «Феникс» и ДОЛ им. Гагарина). Еще в двух - «Луче» и «Березке» - к работе были допущены сотрудники с судимостью.

В лагере «Мир» работали посудомойками несовершеннолетние 9-классники, причем они не были оформлены. А вот человека, который был оформлен на этой должности, уполномоченный не нашел.

- «Мертвые души» - это серьезная проблема. Мы приезжаем с проверкой, а там непонятные люди. Как поступать? Ходить и спрашивать: «Ты кто?». А ведь речь идет о безопасности, в случае ЧП мы не сможем верно сосчитать количество детей и взрослых и не будем понимать, сколько в лагере людей.

В итоге по нарушениям, зафиксировано в «Мире», была организована проверка прокуратуры, директор лагеря был уволен.

Не обошлось и без проблем с безопасностью. Например, в лагере «Феникс» (Сосновый бор) в корпусе были открыты запасные выходы, пост охраны находился на втором этаже, а дети размещались на первом, поэтому в корпус спокойно могли проходить посторонние.

- Наше управление Роспотребнадзора этот лагерь не принимало и никогда бы не приняло, но это структура РЖД. Сейчас по данному нарушению в прокуратуру направлены материалы. В санатории «Митино» 11 детей из 88 проживали в основном блоке с другими отдыхающими. Питание было также организовано в общем обеденным зале.

Еще одна серьезная проблема - это материальное обеспечение лагерей. Например, в ДОЛ «Солнечный» кровати оказались в ненадлежащем состоянии, тумбочки нуждались в замене. В лагере «Березка» зимой произошла разморозка системы отопления. На ее восстановление уже ушло 220 тысяч рублей, необходимо еще подвести отопление к столовой.

- При этом мы заранее предупреждали о том, что возможна разморозка системы. Но нас не услышали .Сейчас на восстановление тратят деньги, которые могли потратить на детей. И никто из руководителей лагеря за это не ответит, так как по бумагам вообще никто не был назначен ответственным лицом за состояние лагеря, все были простыми менеджерами по продаже путевок, - негодует Шабардин.

Шабардин пояснил, что по всем нарушениям документы направлены в прокуратуры. По ряду уже есть предписания с требованием - устранить. По рядку фактов проверки прокуратуры продолжаются. Например, 27 августа «Вятские каникулы» выставили на аукцион лот на покупку охлажденной говядины для четырех лагерей. 27 августа торги состоялись - за 3 млн рублей купили 3 тонны мяса. К этому времени два лагеря уже не работали, а еще два дорабатывали последние два дня. Поэтому у уполномоченного есть опасения, что мясо вообще до лагерей не доехало и куда оно «ушло» тоже теперь предстоит выяснить прокуратуре.