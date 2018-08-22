Проверки в загородных лагерях: «мертвые души» и скудное меню

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-21T18:10:05+03:00

Завершается последняя смена в местах отдыха детей, после чего начнется анализ прошедшего сезона, но первые - не радужные - итоги уже сделаны.

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26-27 августа в загородных лагерях Кировской области завершаются четвертые смены. Дети, вожатые и педагоги разъедутся домой и будут делиться впечатлениями. А взрослые, отвечающие за организацию детского отдыха, начнут готовить отчеты. Уже сейчас уполномоченный по правам ребенка в Кировской области завершает мониторинг, в ходе которого он объехал загородные лагеря. В целом нарушений зафиксировано немало. В том числе довольно много по загородному лагерю «Мир».

Нам удалось пообщаться с сотрудниками «Мира», которые на условиях анонимности (все данные наших собеседников хранятся в редакции. - Ред.) согласились рассказать о том, что происходит в учреждении.

ПОСЛЕ ТАКОГО ЛАГЕРЯ С ДЕТЬМИ РАБОТАТЬ НЕ ХОЧЕТСЯ

В этом году в «Мире» отдыхает огромное число детей-сирот и детей, находящихся под опекой. Это непростой контингент, работать с которым и опытным педагогам сложно. И если раньше «сиротских» отрядов на весь лагерь было один-два, то сейчас все отряды состоят из таких ребят. С ними должны работать специально подготовленные педагоги. Но опытных специалистов на такие зарплаты - 10 000-11 000 рублей - в лагеря не заманишь. А вожатые, которые приставлены к отрядам, сами всего на пару-тройку лет старше отдыхающих. Они просто с ними не справляются. Дети совершенно безнаказанно творят, что хотят: перебили новые пластиковые двери, пробили дыры в гипсокартонных стенах. Перед родительским днем сотрудники лагеря, чтобы закрыть эти пробои, надували воздушные шары и закрывали ими дыры. Не говоря уже о том, что они все время скандалят и дерутся. Вожатым работа в лагере засчитывается как летняя педагогическая практика. Но они после такой практики больше не хотят работать с детьми.

МЕРТВЫЕ ДУШИ

По словам наших собеседников, проблема еще и в том, что в лагере катастрофически не хватает сотрудников.

- На бумаге, наверное, все в порядке, но на деле в нескольких отрядах всего по одному вожатому вместо двух, - рассказывает наш собеседник. - Две женщины выполняют работу, под которую отведено целых пять ставок: они и моют полы и туалеты, и режут хлеб, и прибирают территорию, и стирают белье. В столовой всего один работник имеет кулинарное образование, еще трое работают без профильного образования. Посуду моют несовершеннолетние, которые должны работать по 4 часа в день, а работают с утра и до вечера. Водитель числится, но на деле занимается совсем другими делами. И это только то, что на виду у всех сотрудников лагеря.

Журнал в лагере.jpg — Омбудсмен обнаружил, что журнал учета температуры в лагере заполнена на месяц вперед - до конца смены. Фото сделано 16 августа.

НИКТО НЕ ПОНИМАЕТ, СКОЛЬКО ПОЛУЧАЕТ

Вопрос с оплатой труда также волнует сотрудников лагеря. Они подозревают, что им недоплачивают.

- В лагере порядка 60 работников, - говорит сотрудник лагеря. - Некоторые работают все четыре смены, но они не понимают, сколько же у них зарплата. А все потому, что директор (он сложил свои полномочия вчера - прим. Ред.) не выдает сотрудникам расчетный лист. Отработали июнь - сумма одна, в июле - другая. Объясняют тем, что календарный месяц не совпадает с лагерной сменой и часть суммы переходит на следующую зарплату. Но сколько переходит - не ясно. И так у каждого. Почти все сотрудники уверены, что по тысяче-полторы в месяц им недоплачивают.

ДОБАВКЕ - НЕТ

Вызывает недоумение у сотрудников лагеря и меню. По их словам, из-за того что на кухне работают непрофессиональные повара, в первые смены произошел перерасход продуктов. Из-за чего в последние смены порции сильно сократились. Часто дети, особенно которые занимаются спортом, просят добавки, а ее нет.

- При этом все видят, как директор уносит себе котлеты в кастрюле, - возмущаются сотрудники.

ПОЧЕМУ 36 ДЕТЕЙ НЕ ДОЖДАЛИСЬ КОНЦА СМЕНЫ

Всего в области сейчас 24 загородных лагеря. Из них шесть («Белочка», «Березка», «Весна», «Мир», «Орленок», «Солнечный») находятся в ведении КОГБУ «Центр отдыха и оздоровления детей «Вятские каникулы». В прошлом году эта структура называлась «Дирекция загородных лагерей».

Как считает уполномоченный по правам ребенка, ситуация, когда целые лагеря были заполнены сиротами и «социальными» детьми, сложилась из-за того, что в этом году было принято решение бюджетные деньги, выделенные на организацию отдыха этой группы детей, направить в лагеря, находящиеся в подчинении центра.

- Еще весной я ставил вопрос о том, что такое решение может привести к тому, что сирот сконцентрируют в этих шести лагерях, - комментирует уполномоченный по правам ребенка Кировской области Владимир Шабардин. - Но руководство Министерства молодежной политики заверило, что в каждом лагере будет не больше 40% детей этой категории.

Ведь это очень важно - вести социализацию ребят из интернатов. Для этого они должны как можно больше времени проводить среди «родительских» детей. Так было всегда. Например, в лагере «Строитель» подобран очень сильный педагогический состав, который из года в год занимался как раз вот с такими ребятами.

По данным мониторинга аппарата детского омбудсмена, сироты и дети из других социальных категорий в ряде лагерей составляют почти 80% от общего числа детей. Ни о какой социализации речи уже не идет. И, конечно, вожатым справиться с такими ребятами непросто.

- В итоге в этом году мы получили 36 досрочно уехавших домой - это дети, которые просто вернулись из лагеря назад домой, не дожидаясь окончания смены, - говорит Владимир Валерьевич. - У нас такое впервые.

Информацию с «мертвыми душами» среди сотрудников тоже зафиксировали. Подтверждают и странности в составлении меню. Видимо, его составлял не технолог, а экономист. Потому что все технологические карты составлены по минимальным показателям применяемых продуктов. Например, порция лимонного напитка должна готовиться с использованием 13-20 граммов сахара. Это показатели от минимума до максимума. Но для лагерей стоит один показатель - минимальный - 13 граммов. В итоге получается очень кислый напиток, пить который дети отказываются.

Также омбудсмен выяснил, что в первую смену в одном из лагерей были факты, когда дети несколько дней спали без постельного белья.

- Материалы по итогам мониторинга уже направлены в прокуратуру, - отмечает Шабардин. - Все эти нарушения мы обговорили с руководством центра «Вятские каникулы». Надеемся, меры по их устранению будут приняты.

КОММЕНТАРИЙ

ЗВОНОК В «ВЯТСКИЕ КАНИКУЛЫ»

В центре «Вятские каникулы» пояснили, что готовы дать развернутый комментарий только через официальный запрос. Но уточнили, что с ситуацией в «Мире» разбираются.

- Мы сейчас проводим служебную проверку, решения, конечно, будут приняты, - сказал директор центра Антон Гараев.