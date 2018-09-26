2018-09-26T13:21:25+03:00
Общество

«Возмутительная ситуация». 237 дома Кирова остаются без горячей воды

До конца недели ГВС вернут в 72 дома, в остальные - до 15 октября
Валентина РОГАЧЕВА
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С 17 сентября в Кирове начался отопительный сезон, в первую очередь в социальных объектахС 17 сентября в Кирове начался отопительный сезон, в первую очередь в социальных объектахФото: Евгения ГУСЕВА
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Депутаты Кировской городской думы вызвали на пленарное заседание директора ПАО «Т Плюс» Сергея Береснева, чтобы выяснить, почему в городе до сих пор нет горячей воды.

Сергей Александрович озвучил свежие цифры: сейчас в городе горячей воды нет в 237 домах, из которых в 165 по причине дефектов на сетях и в 72 из-за незавершенной реконструкции сетей.

- Разработаны планы по запуску горячего водоснабжения. В 72 домах, в которых нет воды по причине реконструкции, горячая вода будет восстановлено до конца этой недели, а вот в домах, отключенных от воды по причине дефектов, до 15 октября, - заверил Береснев.

Также он подчеркнул, что с 17 сентября в Кирове начался отопительный сезон, в первую очередь в социальных объектах. Но сейчас в двух детских сада города отопления нет, так как рядом проходит реконструкция сетей.

- В эти детские сады мы увезли свои нагревательные элементы, - заверил Береснев.

Также он коротко пояснил, почему сложилась такая ситуация, что по несколько месяцев в ряде микрорайонов города нет горячей воды.

- По тарифу, который установлен для населения, на ремонт сетей в прошлом году мы получили - 234 млн рублей. А потратили 305 млн. И эта ситуация длится уже несколько лет. Тарифного источника на ремонт нам не хватает. Поэтому мы сейчас прорабатываем с РСТ вопрос, чтобы чуть больше денег в тарифе предусмотреть на ремонт в 2019 году, - заявил Сергей Александрович. - В этом году во время опрессовки мы получили 3405 дефектов. Это очень много. При этом в прошлом году мы переложили 17 км сетей, а в этом году уже 20 км. Но ситуация непростая, мы сейчас получили старение теплосетей и внешнюю коррозию.

Депутаты напомнили, что по закону без горячего водоснабжения жилые дома могут находится не более 14 дней. А в городе есть примеры, когда дома живут без горячей воды месяцами.

- Мы понимаем, что сети стареют. Но надо так составлять графики ремонта, чтобы укладываться в требования законодательства и не заставлять горожан без воды жить месяцами, - сказала глава города Елена Ковалева.

Береснев ответил, что на сегодняшний день имеются технологии, позволяющие подводить к дому горячую воду даже на время ремонта основных сетей.

- В Москве прокладывают параллельные временные трассы, по которым идет вода на время ремонта. Мы будем применять такие технологии в Кирове со следующего года, - уверил Береснев.

Также Береснев рассказал, что сейчас на устранении дефектов задействованы все бригады, но людей не хватает, компания готова принять на работы готовые броигады, которые смогут сразу приступить к работе.

Глава администрации Кирова Илья Шульгин, подводя итог разговора, подчеркнул, что ситуация, когда люди месяцами живут без горячей воды - возмутительная. Но сейчас идут переговоры о заключении концессионного соглашения города с «Пао Т Плюс»

- Думаю, что перейдя на концессию, мы получим ситуацию, когда летом горожане будут страдать не от отсутствия горячей воды, а от массовой перекладки сетей, - заключил Шульгин.

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