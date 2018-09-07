При концессии оплата за тепло в Кирове подорожает на 24%?

СЕГОДНЯ 12:40 2018-09-07T12:46:12+03:00

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В Кирове все еще решается вопрос о передаче сетей в концессию (договор, по которому городские сети отдадут в длительную аренду и арендатор должен будет за свой счет их ремонтировать, а затраты покрывать собираемым с населения тарифом. - Ред.). Еще в июне директор Кировской теплоснабжающей компании Дмитрий Яшин сообщал, что КТК направила в администрацию города инвестиционную программу в рамках договора концессии. Все лето шли переговоры по предложенным КТК условиям. В частности, они касались центральных тепловых пунктов, которые ведут к жилым домам, ведь это самые проблемные участки. Сейчас на содержание ЦТП город выдает порядка 50 млн рублей в год, что, по мнению КТК, недостаточно. Яшин заявил, что в рамках концессии как раз и будут приведены в порядок все проблемные участки.

Пока в администрации города об итогах переговоров по инвестиционной программе КТК не сообщают. Так же как и нет пока объявлений о проведении конкурса на выбор концессионера. А ведь любая концессия - это конкурсная процедура, без конкурса отдать сети кому бы то ни было город не может.

Но пока власти и теплоснабженцы обсуждают детали, кировчане гадают, во сколько им обойдется концессия. Ведь затраты инвестора, вложившегося в ремонт сетей, сразу лягут в основу тарифа.

КАК МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬСЯ ТАРИФ

Можно рассмотреть пример Ижевска. Здесь в декабре 2016 года муниципальные власти подписали концессионное соглашение с Удмуртскими коммунальными системами.

По договору за 16 лет концессионер (УКС) обязуется вложить в содержание теплосетей Ижевска 5 млрд 164,2 млн рублей с учетом инфляции. Причина перехода на концессию, как и в Кирове, называлась одна - высокий (почти на 70%) износ сетей, исправить который за свой счет город не в состоянии. В этом концессионном соглашении было прописано повышение тарифов на несколько лет вперед. В 2017 году рост сверх предельной нормы (эту норму устанавливает правительство страны - для Кировской области, например, в этом году предел был 5,5%) составил 2,5%, в 2018 и 2019 году - 2,2% плюсом к тому росту, который уже был в предыдущие годы. Далее по договору должен устанавливаться тот тариф, который предусматривается федерацией.

Директор Кировской теплоснабжающей компании Дмитрий Яшин заявлял, что Ижевск показал положительный пример соглашений между городом и концессионером. Ведь после перехода на концессию в Ижевске произошло за целый год всего 100 порывов на сетях. Для сравнения, в Кирове за год происходит 5500 прорывов.

ЧТО ПОКАЗЫВАЮТ ПРИМЕРНЫЕ ПОДСЧЕТЫ

Говорить точно о том, насколько вырастет тариф в Кирове, пока рано. Можно лишь предполагать. Что и сделал член Общественной палаты Кировской области Виталий Брамм.

Он взял за основу данные, озвученные директором кировского филиала «Т Плюс» Сергеем Бересневым: в 2018 году КТК заменит 12 км труб в Кирове, инвестиции компании в этом году составляют 350 млн рублей.

Брамм посчитал, что перекладка 1 км труб обходится в 29 166 666 млн руб. (350 млн рублей/12 км). Если учесть, что переложить нужно 50 км, то сумма, необходимая для ремонта, получается 1 458 333 333 руб. (29 166 666 млн руб. х 50 км).

- Ранее представитель РСТ нам сообщил, что увеличение инвестиционной составляющей на 100 млн рублей превращается в увеличение тарифа на 2,2%, - сообщает Виталий. - Таким образом, разница между текущими инвестициями и необходимыми составит 1 108 333 333 руб. А это в свою очередь 11 раз по 100 млн, соответственно, рост тарифа получается на 24,2% и установленные сегодня 844 руб./Гкал при увеличении на 24,2% легко превращаются в 2 290 руб./Гкал.

Свою сумму в «платежке» вы также можете легко спрогнозировать, имея данные цифры.

КОГДА ЖДАТЬ ПОВЫШЕНИЯ ТАРИФА

Изменение коммунальных платежей происходит раз в год - с 1 июля. Так что в 2018 году тарифы уже выросли. Причем в Кирове они выросли больше, чем в других регионах страны.

Напомним, что правительство РФ обозначило максимальный рост для Кировской области в 5,5%. Именно эту цифру называли на всех общественных площадках и в СМИ. Но еще 2,5% регион мог добавить в качестве максимального отклонения от лимита. Об этом рассказал руководитель Региональной службы по тарифам Кировской области Максим Михайлов на пресс-конференции в правительстве региона, которую организовали, чтобы объяснить, почему рост оказался выше, чем обещанные 5,5%.

Таким образом, рост коммунальных тарифов для Кировской области был разрешен на 8%.

В итоге губернатор подписал постановление, по которому с 1 июля 2018 года во всех муниципалитетах области рост коммунальных тарифов составил 4%, а вот в Кирове установили предел роста в 7,39%.

В Общественной палате Кировской области повышение на 7,39% для Кирова объяснили как раз будущим концессионным соглашением.

- Власти Кирова готовятся к концессии. Так как по концессии цена на тепло может вырасти очень сильно, возможно, вводя максимальный тариф, власти пытаются сгладить будущее повышение. Но пока выходит, что высокий тариф уже есть, а договора концессии все еще нет, - заявил на заседании региональной группы общественного контроля за формированием и соблюдением тарифа на ЖКХ Виталий Брамм.

РСТ устанавливает коммунальный тариф на год. То есть нынешние тарифы должны действовать до 1 июля 2019 года. Но при подписании концессионного соглашения тариф может быть пересмотрен раньше, чем наступит эта дата.