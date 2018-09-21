Спортивный комплекс у Дворца пионеров достроят к маю

СЕГОДНЯ 13:42 2018-09-21T14:35:38+03:00

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Спортивный комплекс у Дворца пионеров в Кирове все же достроят. Сделает это компания «Железно», которая сейчас выкупила объект незавершенного строительства и готова вложить 300 млн рублей, чтобы создать здесь полноценный спортивный центр с бассейном. Об этом рассказал генеральный директор «Железно» Юрий Захаров.

Это будет физкультурно-оздоровительный центр с бассейном или даже несколькими бассейнами, тренажерным залом и зоной для занятий групповыми видами спорта

Напомним, что зимой 2011 года компания «Коперник» предложила проект возведения в Кирове целого ряда спортивных и культурных объектов на условиях областного софинансирования. Планировалось, что у Дворца пионеров появится физкультурно-оздоровительный и культурно-досуговый центр, аквапарк, биатлонная дорожка, лыжероллерная трасса. Бывший губернатор Кировской области Никита Белых тогда задумку поддержал. А вот горожане - нет. Активисты выступили в защиту парка вокруг дворца, который планировалась полностью пустить под топоры. В итоге проект сузили до физкультурно-оздоровительного центра под названием «ТерраСпорт», а правительство области разработало альтернативный план благоустройства парка.

И вот сейчас компания «Железно» выкупила этот объект незавершенного строительства. Правда, компания возвела лишь коробку здания, после чего, объявив о финансовых трудностях после кризиса 2014 года, объект заморозила. Все эти годы здание считается объектом незавершенного строительства.

«Железно» готова вложить в завершение строительства этого объекта порядка 300 млн рублей

- Мы планируем переподписать договор аренды с областной властью, так как земельный участок находится в аренде, срок аренды до мая, - рассказал генеральный директор «Железно» Юрий Захаров. - Договор аренды имеет срочность и по нему завершить объект мы должны как раз к маю 2019 года, только после этого появится возможность выкупить данный земельный участок уже в постоянное пользование.

По словам Захарова, компания «Железно» готова вложить в завершение строительства этого объекта порядка 300 млн рублей.

Договор аренды имеет срочность и по нему завершить объект должны к маю 2019 года

Сейчас коробка здания возведена - но это 25-30% от общего обема работ, короые планировал провести «Коперник» при возведении здания.

На данный момент «Железно» находится в стадии проектирования внутреннего наполнения. Но уже понятно, что это будет физкультурно-оздоровительный центр с бассейном или даже несколькими, тренажерным залом и зоной для занятий групповыми видами спорта.

После завершения строительства «Железно» планирует самостоятельно заниматься управлением этого центра

- Мы заказали проект у опытной компании, которая занимается консалтингом в сфере фитнеса, - рассказал Юрий Анатольевич. - Сейчас наша задача провести тендер между крупнейшими мировыми поставщиками спортивного оборудования.

По первоначальному проекту в новом спорткомплексе планировался бассейн. По проекту «Железно» бассейн оставлен, более того, возможно, будет сразу несколько бассейнов, один для взрослых, другой - для детей. Обсуждается вариант и уличного бассейна, но пока этот вопрос лишь прорабатывается. Точно лишь обозначено, что основной бассейн размером 25 на 14 метров будет расположен в центральной части первого этажа.

А вот фасад, который планировался по первоначальному проекту, «Железно», скорее всего, изменит. Планируемое благоустройство будет, в том числе и парковка на 100-150 автомобилей.

Это коммерческий проект, который будет работать за счет средств тех клиентов, которые станут его посещать

Захаров подчеркивает, что это коммерческий проект, который будет работать за счет средств тех клиентов, которые станут его посещать. Ни о каких бесплатных секциях для детей речи пока не идет, так как таких договоренностей с правительством области не было.

После завершения строительства «Железно» планирует самостоятельно заниматься управлением этого центра. А вот планов по строительству рядом жилых домов нет.