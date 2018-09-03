2018-09-03T15:07:20+03:00
Политика

Программа кандидата в депутаты Законодательного Собрания Кировской области шестого созыва по Кировскому одномандатному округу №23 Кремлева Михаила Вячеславовича

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Фото: предоставлено КПРФФото: предоставлено КПРФ
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Области нужен новый курс, который предлагают коммунисты.

В основе программы вывода Кировской области из тупиковой ситуации – антикризисная программа КПРФ «Десять шагов к достойной жизни». Главное в ней - экономическая составляющая: национализация природных ресурсов и стратегически важных отраслей, развитие промышленности и сельского хозяйства, создание новых рабочих мест.

В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ:

- восстановить прямые выборы глав городов, районов и поселений;

- закрыть путь во власть жуликам и ворам, восстановить конфискацию имущества для взяточников и казнокрадов.

В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ:

- развитие промышленного и сельскохозяйственного производства (особенно добычи и обогащения фосфоритов, глубокой лесопереработки), созданию у нас народных предприятий, которых в стране уже более двухсот;

- повысить уровень газификации области к 2020 году до 80%;

- гарантировать каждой семье кредит на покупку жилья в рассрочку на 20 лет с процентной ставкой не более 8% при реализации областной программы строительства экономжилья;

- установить минимальный размер оплаты труда не менее 13 тысяч рублей, и обеспечить достойный уровень жизни жителям области;

- заморозить тарифы на услуги ЖКХ, ограничить плату за коммунальные услуги 10% от дохода семьи и прекратить непомерные поборы на капитальный ремонт.

В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ:

- прекратить необоснованную ликвидацию в районах области школ, в.т.ч. музыкальных и спортивных, больниц и фельдшерско-акушерских пунктов, Домов культуры и библиотек, клубов и музеев;

- отменить законы, ущемляющие права граждан, гарантированные Конституцией РФ, и принять законы, защищающие права инвалидов, малообеспеченных, многодетных семей, граждан, относящихся к категории «дети войны».

ДЕПУТАТЫ-КОММУНИСТЫ ЗНАЮТ, ГДЕ ВЗЯТЬ СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ЭТОЙ ПРОГРАММЫ!

Во-первых, все полагающиеся налоги от предприятий, работающих на территории области, должны поступать в областной, городской и районные бюджеты. Во-вторых, дивиденды от прибыли должны не оседать в карманах олигархов или улетучиваться в оффшорные зоны, а работать на социально-экономическое развитие нашей области. В-третьих, производители должны получать льготные кредиты на развитие производства. В-четвертых, обеспечить благоприятные условия для возвращения крупных налогоплательщиков, ушедших за пределы области.

ПЕРВЫЕ ШАГИ

1. Бюджет – на службу народу

Формирование бюджета - под строгий народный контроль. Провести ревизию расходов и исключить необоснованные траты. Имущество города должно приносить доход.

2. Поддержка промышленности и малого бизнеса

Поддержка добросовестных производственников, в т.ч. в секторе малого и среднего бизнеса. Практика поборов и двойных стандартов по отношению к предпринимателям должна уйти в прошлое.

3. Внимание к работе систем жизнеобеспечения

Под особый контроль - работу сферы ЖКХ, в т.ч. формирование тарифов и модернизация инфраструктуры, проведение капремонта домов. Качество услуг должно соответствовать их реальной стоимости.

4. Ответственность власти перед населением

В выборе глав должны участвовать все жители, а чиновники должны нести персональную ответственность за каждый конкретный участок работы и регулярно отчитываться перед населением.

5. Сохранение истории

Мы не болеем беспамятством, поэтому против переименования улиц и городов.

ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ: РАЗВИТИЕ И ПОДЪЕМ

* БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ. Решительно искоренить коррупцию, ставшую бичом города Кирова;

* РАЗВИТИЕ И ЗАСТРОЙКА г. Кирова с учётом госстандартов и интересов жителей;

* СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКИХ САДОВ И СОЦИАЛЬНОГО ЖИЛЬЯ для бюджетников и молодых семей; благоустройство дворовых территорий;

* УСИЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА ДОРОЖНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ: содержание дорог и тротуаров, разработка транспортных развязок; обустройство автостоянок;

* БЕСПЕРЕБОЙНОЕ СНАБЖЕНИЕ города чистой питьевой водой;

* ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ - пропаганда здорового образа жизни, увеличение количества детско-юношеских секций и строительство спортивных площадок;

* ПОДДЕРЖКА ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, в т.ч. детских, молодёжных, а также ветеранов и инвалидов.

* УЧЁТ и КОНТРОЛЬ. Создание системы общественной экспертизы. Мы рассчитываем на широкое участие кировчан в принятии важных для города решений и их выполнении.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного Собрания Кировской области шестого созыва по Кировскому одномандатному избирательному округу №23 Кремлева Михаила Вячеславовича.

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