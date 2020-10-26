Коронавирус в Кировской области, последние новости на 26 октября 2020 года: количество случаев заражения за весь период превысило 11 тысяч

За сутки врачи выявили более ста новых зараженных коронавирусом кировчан. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Оперштаб Кировской области подготовил актуальные данные по COVID-19 на 26 октября.

В регионе выявили 145 новых случаев заражения COVID-19. Всего с начала вспышки пандемии заболели 11205 жителей Кировской области. За прошедшие сутки выздоровели и выписались 140 человек, в том числе 22 - из инфекционных госпиталей. Число вылечившихся, у которых болезнь осложнялась пневмонией - 9090 человек.

В инфекционных стационарах проходят лечение 3026 пациентов с COVID-19, у 2882 человек из них (95% от количества госпитализированных) есть осложнение - пневмония. У 643 пациентов поставлен диагноз «пневмония», но результаты теста по коронавирусу еще не подтверждены.

В отделении реанимации госпитализированы 69 пациентов, 22 человека - на искусственной вентиляции легких. 12456 жителей области проходят лечение в амбулаторных условиях. Еще более 18500 кировчан находятся на домашнем карантине, свыше 5 тысяч из них - дети. Заболевших среди них нет. Снято с карантина за весь период более 84000 жителей региона.

Согласно данным на сайте стопкоронавирус.рф, число летальных случаев в регионе составляет 161 (+1). Областной Минздрав актуальных данных о смертности в регионе на 26 октября не предоставил.

Ограничения, введенные в регионе из-за пандемии коронавируса, продлеваются до 10 ноября. При этом кировские ТЦ и ТРЦ будут работать в прежнем режиме. Все магазины площадью до 800 квадратных метров по-прежнему будут работать. Исключение - фудкорты: их работа под запретом. Обязателен масочный режим, его контролируют практически ежедневно. В случае отсутствия маски у посетителя сотрудники вправе отказать в обслуживании и даже вызвать полицию.

Но кировчане не всегда выполняют требования, продиктованные пандемией коронавируса. Рейды полиции показали, что персонал и посетители торговых точек и заведений общепита, а также пассажиры в общественном транспорте нередко нарушают требования санитарно-эпидемиологической безопасности. Напомним, за нарушения положен штраф: для физлиц - от 15 до 40 тысяч рублей, для ИП - до 150 тысяч, для юрлиц - до 500 тысяч.

Сложная эпидобстановка в текущем году внесла коррективы во все сферы нашей жизни. В том числе и в театральную: открытие сезона драмтеатру пришлось отложить аж до ноября. Но купить билеты на интернет-площадках можно будет с 24 октября.

Тем временем в регионе стартовали испытания вакцины против коронавируса. Ее ввели 70 добровольцам - студентам, медикам, продавцам и другим кировчанам, работающим с людьми. Сейчас они находятся под присмотром врачей в клинике областного медуниверситета. Как говорят сами добровольцы - они хотят этим принести пользу обществу.

А в Вятских Полянах наградили Благодарностью Президента РФ водителя скорой помощи. Государственную награду Антон Кислицын получил за то, что отработал больше всего смен с начала пандемии. По его словам, в месяц выходит 14-16 смен по 12 часов. Между прочим, этой награды за неоценимый вклад в борьбу с коронавирусом удостоились 35 медработников страны, причем четверых из них наградили посмертно.

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