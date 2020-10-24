Коронавирус в Кирове: драмтеатр начнет сезон только в ноябре

Премьера мелодрамы «Мама» по пьесе Ганны Слуцки, ранее объявленная на 9 и 10 октября, состоится 6 и 7 ноября. Фото: kirovdramteatr.ru

Сложная эпидобстановка в текущем году внесла коррективы во все сферы нашей жизни. В том числе и в театральную: открытие сезона драмтеатру пришлось отложить аж до ноября. Но купить билеты на интернет-площадках можно будет с 24 октября.

- Дорогие зрители! С 24 октября мы возобновляем репетиции премьерных спектаклей и спектаклей текущего репертуара, - сообщает директор театра Андрей Скальный. - А уже с 3 ноября с соблюдением всех санитарных мер начинаем показ спектаклей для публики. Зрители, которые не смогли сходить на спектакли в октябре, могут без ограничений посетить их в следующем месяце.

Первый спектакль в репертуаре театра - «Уроки французского» по рассказу Валентина Распутина. Его зрители смогут посмотреть 3 и 5 ноября, в 18.00. Все, кто купил билеты на спектакли в октябре, могут прийти на их показы в следующем месяце. Нужно только согласовать места у театральных администраторов и кассиров.

Премьера мелодрамы «Мама» по пьесе Ганны Слуцки, ранее объявленная на 9 и 10 октября, состоится 6 ноября, в 18.00, и 7 ноября, в 17.00. Все билеты действительны. Зрители, которые приобрели билеты на спектакль 1 ноября, могут прийти на любой другой показ, узнав предварительно о наличии мест.

Этот спектакль рассказывает о непростых взаимоотношениях деловой женщины и ее взрослого сына. Мама приобрела брачное агентство и решила сама воспользоваться его услугами. В надежде найти невесту своему сыну она пригласила домой самых очаровательных девушек.

А 11 и 12 ноября, в 18.00, кировчане смогут увидеть спектакли Русского драматического театра имени Владимира Маяковского из Таджикистана. В первый день артисты из города Душанбе покажут трагедию «Гамлет» Уильяма Шекспира, во второй – комедию «Тартюф» Жана Мольера.

На 28 и 29 ноября запланирована премьера иронического детектива «Тайна замка Рейвенскрофт». Спектакль поставил Захар Пантелеев. Пьеса написана американским драматургом Доном Нигро в лучших традициях классического английского детектива.

- Призываю кировчан набраться терпения и простить нас, ведь мы в который раз переносим из-за этого, на мой взгляд, «мирового зла», наши премьеры. Будем рады вам на показах мелодрамы «Мама» и детектива «Тайна замка Рейвенскрофт», - приглашает художественный руководитель театра Евгений Ланцов. - При благополучном выходе из пандемии мы полностью восстановим репертуар, в том числе и спектакли для детей, которые сегодня большей частью «заморожены».

Все приобретенные билеты на спектакли октября действительны до конца 2020 года. По всем вопросам можно обращаться в кассу театра - (8332) 41-32-52 или к администраторам - (8332) 22-16-43 (доб.321, 314).

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