«Красный замок» Тихона Булычева

Особняк Булычева уже более 100 лет остается одним из самых красивых и оригинальных зданий. Фото: Антон КАСАНОВ

«Красный замок» пароходовладельца Тихона Булычева, безусловно, и сегодня является одним из самых роскошных особняков нашего города. Построенный по проекту архитектора Ивана Чарушина в 1911 году на улице Николаевской (современная Ленина - Ред.), он всегда вызывал удивление и интерес у городских обывателей и гостей Вятки. В истории необыкновенного готического булычевского замка по сей день много тайн и загадок.

Инициатором строительства здания стал известный вятский пароходовладелец, миллионер и меценат Тихон Булычев. По распространенной городской легенде, это здание Булычев строил якобы для своей дочери. Ей не нравилась провинциальная жизнь в Вятке, поэтому девушка сбежала в Санкт-Петербург. Отец же мечтал, чтобы она вернулась, поэтому и был построен особняк для воссоединения семьи. Сложно однозначно сказать, насколько правдива легенда и кто является ее автором. К моменту строительства дома на Николаевской у Булычева было две дочери: Вера и Александра. Возможно, они действительно могли иметь гипотетическое отношение к созданию легендарного особняка, но точных сведений об этом нет.

Инициатором строительства здания стал меценат Тихон Булычев.

Еще одной версии придерживалась историк архитектуры Екатерина Андреева, которая считала, что Булычев с помощью создания необычного дома «хотел поразить воображение невесты, часто жившей за границей, привлечь её в родные края и дать почувствовать, что и в такой глухой стороне могут создаваться истинно художественные произведения». К моменту строительства особняка Булычев действительно был неженат, его супруга Екатерина Александровна скончалась задолго до этих событий. Был ли у него в тот период времени некий роман, сложно сказать, однако по воспоминаниям Алексан6дра Прозорова, предприниматель долгие годы вел «уединенную жизнь».

Здание по вятским меркам было действительно уникальным, до сих пор непонятно, откуда взят сам образ подобного дома в неоготическом стиле, сильно отличавшийся от окружающей застройки губернского города. Сразу ряд авторов указывали, что булычевский дом стилистически близок знаменитому особняку Саввы Морозова в Москве. Еще одним прототипом здания мог выступить замок Мирамаре, построенный в средневековом шотландском стиле на выдающейся в Адриатическое море скале в окрестностях Триеста в 1856 - 1860 годах. Назывались и еще несколько зданий, но так или иначе, Иван Чарушин, как личность творческая, сумел избежать прямой подражательности при создании своего «Красного замка». Он следовал общему стилистическому направлению готики, не копируя какое-либо здание досконально.

Особняк Булычева в 1914 и 2016 году. Фото справа: Архив Кировской области

Очевидно, что замысел архитектурного решения «Красного замка» рождался в результате полного взаимопонимания и соавторства двух человек - Булычева и Чарушина. Влиятельный магнат Булычев являлся умным и грамотным заказчиком, ему необходим был дом, который бы подчеркивал финансовое состояние и положение купца в обществе. Архитектор Чарушин обладал незаурядным талантом и высоким мастерством, чтобы творить в духе передовых идей, согласно художественным, композиционным, планировочным и градостроительным принципам своего времени, именно он мог реализовать самые удивительные замыслы эпатажного купца Тихона Булычева. Более того, в своем арсенале Иван Аполлонович уже имел весьма любопытный, осуществленный им же в 1907 году подобный проект «готического замка» в селе Вознесенском-Вахрушеве недалеко от Вятки. Кстати, и Чарушина, и Булычева объединяли исторически корни - они она были городом из уездного Орлова.

В доме Булычева были предусмотрены все технические новинки и невиданные для начала XX века удобства: проведено электричество, водяное отопление и телефон, устроены душевые комнаты, вентиляционная система, даже работал лифт для подъема продуктов из кухни в столовую. В подвальной части здания также имелись прачечная и восточная баня. Каждое помещение особняка соответствовало определенному архитектурному стилю. В вестибюле сочетались стрельчатые готические арки с восточными росписями. В роспись вводились даже арабские надписи, имевшие значение благопожелания входящим. О декоре комнат ходили удивительные слухи еще в дореволюционной Вятке. Так, по одной из легенд Булычев пожелал украсить стены залы серебряными рублями. Так как на целковых был изображен профиль императора, Тихон Филиппович якобы отправил в Петербург на высочайшее имя телеграмму, в которой просил разрешения на свою затею. Вскоре последовал ответ: «НЕ ВОЗРАЖАЮ ТЧК РЕБРОМ ТЧК НИКОЛАЙ».

Интересно, что здание не было статичным, архитектор Чарушин долго работал над проектом и добавлял разные детали. Так, грифоны, без которых сейчас нельзя представить «Красный замок», появились на фасаде здания в 1914 году, когда Булычев уже не владел им. Старожилы вспоминали, что во рту у грифонов находились электрические лампочки, которые освещали входной портал.

Однако особняк несколько лет стоял совершенно пустой, никто из родственников Булычева так и не изъявил желания жить в нем. После начала Первой мировой войны свой пустующий дом Тихон Филиппович уступил за треть стоимости в качестве акта меценатства для «Дома инвалидов и сирот Великой войны». Здание стало похоже на большой госпиталь. Внутренние комнаты были переделаны в медицинские палаты. Именно в этот период на крыше появились статуи двуглавых орлов, без которых сейчас дом представить уже нельзя. К сожалению, простояли они недолго - после революции их убрали как символ царского режима. Вновь орлы появились на фасаде особняка уже только в начале 2000-х годов после одной из новейших реставраций.

В росписи вестибюля были даже арабские надписи с благими пожеланиями входящим. Фото: vk.com/vyatkawalks

После Октябрьской революции местная интеллигенция надеялась, что особняк передадут вятскому музею. Однако с апреля до 14 июня 1919 года там размещался штаб 3-й армии Восточного фронта, а чуть позже особняк заняли органы ВЧК. Здание и по сей день принадлежит сотрудникам спецслужб. Что касается владельца «Красного замка», то в послереволюционный период судьба Булычева была печальна: оставшись без средств к существованию, он долго скитался и жил у своих бывших сотрудников. В 1926 году человек, которого некогда называли «Хозяином Вятки» умер в полной нищете от приступа аппендицита и миокардита.

В 1915 году внутренние комнаты были переделаны в медицинские палаты. Фото: vk.com/vyatkawalks

Антон КАСАНОВ