Коронавирус в Кировской области, последние новости на 9 октября 2020 года: в регионе осталось три района без «ковидных» пациентов с пневмонией

Эпидемиологическая обстановка в регионе остается напряженной. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Оперштаб Кировской области подготовил актуальные данные по COVID-19 на утро 9 октября.

Сообщается, что за последние сутки в регионе выявлено 80 новых случаев заражения коронавирусом с симптомами болезни. По статистике регионального Минздрава, с начала пандемии COVID-19 заразились 9266 человек. При этом 7902 (+148) кировчанина уже выздоровели и покинули лечебные учреждения. А под присмотром врачей остаются 2205 зараженных, у 1328 жителей области болезнь осложняется пневмонией.

На дому сейчас лечатся еще 9010 кировчан. У них болезнь протекает в легкой форме.

В отделение реанимации и интенсивной терапии госпитализированы 39 пациентов. 14 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

По данным стопкоронавирус.рф, число летальных случаев в Кировской области увеличилось до 139 (+1). За минувшую неделю в инфекционных стационарах скончалось семь человек.

Ограничения, введенные в Кировской области из-за пандемии коронавируса, продлеваются до 22 октября 2020 года. Помимо того, кировчанам старше 65 лет, а также имеющим хронические заболевания, рекомендуют оставаться на самоизоляции. Их могут перевести на дистанционный режим работы с их согласия, либо предоставить ежегодный оплачиваемый отпуск или больничный на две недели.

На Покровскую субботу кладбища от кировчан закрывать не станут, однако дополнительные автобусы к ним не поедут. Такое решение приняли из-за сложной эпидемиологической ситуации. А вот богослужения и панихиды отменять не стали. Они состоятся в храмах Вятской епархии. Но кировские власти просят кировчан, в особенности людей старше 60 лет, воздержаться от посещения кладбищ.

В Кировской области осталось лишь три района без коронавирусных больных с осложнением в виде пневмонии. Это Мурашинский, Опаринский и Сунский районы. И напротив, больше всего таких пациентов, конечно, в Кирове - 721 заболевший коронавирусом и пневмонией. Следом идут Кирово-Чепецкий (129), Слободской (90), Вятскополянский (72) и Арбажский (38) муниципалитеты.

Количество пациентов с COVID-19, протекающим с пневмонией, по районам Кировской области на 07 октября. Фото: vk.com/medkirovru

Из-за коронавируса продлил свой карантин кировский драмтеатр. Все спектакли учреждения культуры отменены до 16 октября. По этой же причине к нам не заглянет коллектив из Улан-Удэ. Празднование 60-летия кировского Театра балета также перенесли - с октября 2020 года на февраль 2021 года.

По городу прошел очередной рейд на соблюдение санитарных требований. Проверили 107 торговых точек в Ленинском районе, и по итогам выяснилось: более 70% организаций нарушают предписанные правила. Так, в 78 магазинах отсутствовали санитайзеры и медицинские маски. Информацию направят в полицию и Роспотребнадзор.

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