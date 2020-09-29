Ослабление ограничений в Кирове: не предвидится до середины октября

Требование соблюдать масочный режим и социальную дистанцию также остается в силе. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ограничения, введенные в Кировской области из-за пандемии коронавируса, продлеваются до 22 октября 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона. Соответствующее постановление вступает в силу с 30 сентября 2020 года - то есть с завтрашнего дня.

Следовательно, закрытыми сейчас в области остаются массажные и спа-салоны, а также солярии и ночные клубы. Организация массовых мероприятий также по-прежнему под запретом.

Помимо того, кировчанам старше 65 лет, а также имеющим хронические заболевания, рекомендуют оставаться на самоизоляции. Их могут перевести на дистанционный режим работы с их согласия, либо предоставить ежегодный оплачиваемый отпуск или больничный на две недели. В регионе также усиливается контроль за соблюдением санитарных требований. Иными словами, масочный режим остается в силе - как и требование соблюдать социальную дистанцию.