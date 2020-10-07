Коронавирус в Кировской области, последние новости на 7 октября 2020 года: у почти девяти тысяч человек болезнь протекает в легкой форме

Количество случаев заражения, выявляемых за сутки, приближается к сотне. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Оперштаб Кировской области подготовил актуальные данные по COVID-19 на утро 7 октября.

Сообщается, что за последние сутки в регионе выявлен 80 новых случаев заражения коронавирусом с симптомами болезни. По статистике регионального Минздрава, с начала пандемии COVID-19 заразились 9108 человек. При этом 7602 (+106) кировчан уже выздоровели и покинули лечебные учреждения. А под присмотром врачей остаются 2084 зараженных, у 1470 жителей области болезнь осложняется пневмонией.

На дому сейчас лечатся еще 8988 кировчан. У них болезнь протекает в легкой форме.

На данный момент в отделении реанимации и интенсивной терапии госпитализированы 38 пациентов. 13 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

По данным стопкоронавирус.рф, число летальных случаев в Кировской области увеличилось до 137 (+1). За минувшую неделю в инфекционных стационарах скончалось семь человек.

Ограничения, введенные в Кировской области из-за пандемии коронавируса, продлеваются до 22 октября 2020 года. Помимо того, кировчанам старше 65 лет, а также имеющим хронические заболевания, рекомендуют оставаться на самоизоляции. Их могут перевести на дистанционный режим работы с их согласия, либо предоставить ежегодный оплачиваемый отпуск или больничный на две недели.

Кировская полиция просит не обслуживать кировчан без масок в магазинах. А заодно надеть их на самих сотрудников. По данным ряда проверок выяснилось, что 151 предприятие города игнорирует введенные в области ограничительные меры, информирует кировский Роспотребнадзор. На некоторых сотрудники не носят СИЗ, где-то нет дезсредств, в других местах персоналу не измеряют температуру. Полиция напомнила, что за несоблюдение ограничений предусмотрен штраф.

На стене кировской травматологии появился рисунок, посвященный борьбе с коронавирусом. Автором стал Илья Державин, победивший в региональном этапе фестиваля стрит-арта Приволжского федерального округа «ФормART». На рисунке изображены пожилые люди и дети в окружении медиков, волонтеров и соцработников, с подписью «МыВместе». Как рассказал сам автор, в разгар пандемии он лично с другими добровольцами доставлял продукты пенсионерам.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте