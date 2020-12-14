Залежи фосфоритов, бескрайние леса и старинные города: что нужно знать о Кировской области

На территории региона расположены 12 старинных городов и поселений. Фото: Антон МАМАЕВ

Ежегодно в декабре отмечается День Кировской области. К праздничной дате «Комсомолка» вспомнила пять интересных фактов о нашей родине.

1. СЫРЬЕ ДЛЯ УДОБРЕНИЙ

В регионе находятся крупнейшие в Европе залежи фосфоритов, а именно 45% - из всех добываемых в России. Фосфориты необходимы для производства удобрений. Кроме того, на территории Кировской области есть 635 торфяных и шесть нефтяных месторождений. Также наш край богат сырьем для стройиндустрии: пески, карбонатные породы, строительный камень и другие полезные ископаемые.

2. ЗАПАСЫ ДРЕВЕСИНЫ

63% всей территории области покрыто лесом. По запасам древесины мы занимаем 19-е место в России. Кировские предприятия производят пиломатериалы, мебель, бумагу, картон, продукцию лесной химии. Помимо этого, в регионе развиваются производства по изготовлению фанеры, выпуску клееных деталей и топливных гранул. Основным видом использования лесов в регионе остается заготовка древесины.

3. ЗАПОВЕДНИК И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ПАРЕЙАЗАВРОВ

В регионе расположены 198 особо охраняемых природных территорий. Среди них - государственный природный заповедник «Нургуш». В нем обитают 65 видов животных, занесенных в Красную книгу Кировской области, редкие растения и 197 видов птиц. Также в нашем крае находятся государственные природные заказники «Пижемский», «Былина», «Бушковский лес», девять охотничьих заказников регионального значения, четыре курортные зоны, 173 памятника природы регионального значения, 20 особо охраняемых территорий местного значения.

Еще одна отличительная особенность - крупнейшее в мире Котельничское местонахождение парейазавров, живших здесь 250 млн. лет назад.

4. ЛЕЧЕБНЫЕ ГРЯЗИ И МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ

Есть на нашей родине и семь месторождений лечебной грязи, общие запасы которой составляют - 403,1 тыс. куб.метров. Полезные ископаемые используют во время процедур в санаториях. Они помогают улучшить кровообращение и питание тканей. Кроме того, в центральной части области добывают подземные минеральные воды. Их также используют в лечебных целях.

5. ВЕЛИКОРЕЦКИЙ КРЕСТНЫЙ ХОД

Уже более 600 лет подряд летом в Кировскую область приезжают паломники со всей страны. Традиционно они отправляются на реку Великую в один из крупнейших крестных ходов в современной истории Русской православной церкви.

Для туристов из других регионов в нашем области также интересны 12 старинных городов и поселений, где раньше проживали знаменитые вятские художники Виктор и Аполлинарий Васнецовы, писатели Александр Грин и Альберт Лиханов, музыканты Федор Шаляпин и Петр Чайковский, космонавт Виктор Савиных.

Кроме того, на территории области расположены более 50 музеев. В том числе, и частные. К примеру, Музей истории Хлынова в Кирове, Музей головных уборов народов мира «Дом Шляп» и Музей советского быта в Вятских Полянах.