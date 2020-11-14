Отыскать древних ящеров и увековечить имя в истории: почему туристы едут в Котельнич?

Летом на побережье всегда кипит работа. Фото: Мария ЛЕБЕДЕВА

Каждый год, начиная с середины июня, к Сокольей горе в Кировской области стекаются туристы из разных городов и стран. Гости региона приезжают сюда, чтобы полюбоваться живописным речным пейзажем, умыться из реликтового родника и, конечно, побывать на одном из крупнейших в мире местонахождений парейазавров.

НАХОДКИ НА КАЖДОМ ШАГУ

Добраться от Котельнича до Сокольей горы можно за 20 минут. Именно у ее подножия и находится скопление останков древних животных. Интересна и сама гора, которая состоит из песчаников пермской реки, существовавшей здесь 260 миллионов лет назад.

На побережье реки Вятки протяженностью 12 километров ведут раскопки сотрудники Вятского палеонтологического музея. Работы на местонахождении начинаются сразу после того, как спадает весеннее половодье и костеносные слои выходят из-под воды.

На вершине Сокольей горы находится место поклонения древних людей. Фото: Мария ЛЕБЕДЕВА

- Весенний паводок смывает часть берега и уносит мелкую глинистую осыпь, - уточнили на сайте музея. - Именно в это время мы и стараемся выезжать на местонахождение. Находки некрупные или хрупкие выкапываем сразу. Крупные находки пропитываем клеем для сохранности и фиксируем на карте, чтобы выкопать позже. Раскопки некоторых останков даже откладываются на следующий полевой сезон.

По словам палеонтологов, такая разведка длится около трех дней. Исследователи стараются внимательно осмотреть весь берег, чтобы определить объем работ на предстоящий сезон. Затем сотрудники музея приступают к самим раскопкам. Для этого в течение лета они организовывают экспедиции на местонахождение, которые могут длиться до полутора недель.

Гипсование является завершающим этапом раскопок. Фото: Мария ЛЕБЕДЕВА

ПОЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ ПАЛЕОНТОЛОГОМ

Возможность побывать на месте исследователей есть и у жителей и гостей региона. Специально для этого с середины июня по середину ноября палеонтологи проводят на местонахождении экскурсии. Они рассказывают их участникам о жизни и гибели рептилий пермского периода, а также о стоянке древнего человека в районе Сокольей горы.

- Кроме того, сотрудники музея показывают, как ведется поиск окаменелостей, - отмечают организаторы экскурсий. - Не исключено, что кто-то из участников сам обнаружит новую находку! В таком случае его имя будет вписано в историю пополнения фондовой коллекции музея.

Однако стоит иметь в виду, что местонахождение является охраняемой территорией и на сбор палеонтологического материала необходимо специальное разрешение. Поэтому для участников экскурсий устраивают импровизированные раскопки. На берегу зарывают игровой модуль, изготовленный по примеру оригинальных окаменелостей. Гостям выдают все необходимые инструменты.

Участники экскурсии могут увидеть, как научные сотрудники музея проводят полевые работы. Фото: Мария ЛЕБЕДЕВА

Помимо этого, всем желающим предлагают посетить реликтовый родник, который бьет из-под Сокольей горы. Сотрудники музея уточняют, что общая продолжительность программы составляет от трех до пяти часов. В экскурсии могут принимать участие группы до 30 человек.

ВАЖНО

1. Добираться до местонахождения нужно на своем транспорте. Часть пути придется преодолеть по грунтовой дороге. Возможно, что участок протяженностью до полутора километров и вовсе понадобится пройти пешком.

2. Участникам экскурсии рекомендуют надеть треккинговую обувь. В ней будет удобно спускаться по обрывистой части берега, а также передвигаться по склонам и осыпям.

3. Для поездки лучше выбрать свободную одежду, в которой будет комфортно находиться на природе.

4. Также стоит взять с собой средство от насекомых, тару для набора родниковой воды, небольшой рюкзак для личных вещей и сбора природного материала.

5. И, конечно, во время экскурсии необходимо соблюдать технику безопасности и все инструкции экскурсовода.