Слободской – город купеческий, старинный

До наших дней сохранились колокольня собора Спаса Преображения и Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы. Фото: Ольга Князева

Слободской - один из самых старых вятских городов с самобытной историей. Основанный в 1505 году он был не просто уездным центром губернии, но и во многих аспектах занимал лидирующее положение, не уступая до революции в темпах развития экономики и инфраструктуры Вятке. Так, именно в Слободском впервые в России предприниматель Ксенофонт Анфилатов в 1810 году основал общественный банк. Его устав вошел в Полное собрание законов Российской империи и стал образцом для всех учрежденных впоследствии подобных банков.

Слободской уникален тем, что благодаря бережному отношению к архитектурному наследию сохранил атмосферу дореволюционного уездного города. В отличие от Кирова здесь не было уничтожено кладбище XVIII - XX веков со старинными надгробными камнями и Троицкой церковью. Главная улица Слободского - Советская (ранее - Анфилатовская, Глазовская) в народе именовалась «Невским проспектом». Действительно, именно здесь селились семьи наиболее богатых и именитых слободских купцов - Анфилатовых, Герасимовых, Плюсниных, Гусевых, Ончуковых.

Главная улица Слободского - Советская (ранее - Анфилатовская, Глазовская) в народе именовалась «Невским проспектом». Фото: Архив Кировской области

После них остались каменные особняки, построенные как по типовым, так и оригинальным проектам. Среди них выделяется овеянный мистическими преданиями «Дом со львами» (на улице Советской, 80 - Ред.). В его прошлом есть и подброшенные в усадьбу покойники, и серия суицидов, и дерзкое ограбление, и странные символы каменных скульптур.

Деревянного зодчества до нашего времени сохранилось не так много. Но особенно выделяется дом купца Чуватина с красивыми элементами деревянной резьбы на фасаде и масштабными наличниками. В этом здании сейчас располагается детская художественная школа, а во время Гражданской войны в нем Василий Блюхер разрабатывал план разгрома войск Колчака на территории Слободского уезда.

Дом купца Чуватина, в котором весной 1919 года располагался штаб по обороне Вятки от белогвардейцев во главе с Василием Блюхером. Фото: Ирина Максимова

В городе сохранился ансамбль главной площади - Соборной. Здесь можно увидеть торговые лавки, 60-метровую колокольню Преображенского собора, которая была создана на средства горожан в честь победы русского народа в Отечественной войне 1812 года архитектором Иваном Дюссар де Невиллем. Рядом расположена Благовещенская церковь, построенная в 1784 году. В ней долгое время работал краеведческий музей, но сейчас храм снова передали в управление вятской епархии.

Торжественный молебен и манифестация в честь столетнего юбилея Отечественной войны 1812 года на Соборной площади. Фото: Архив Кировской области

Здесь же расположена Михаило-Архангельская церковь - самое древнее деревянное строение на территории Кировской области. Она была возведена без пилы и гвоздей еще в 1610 году. Известна тем, что в 1973 году выставлялась на Елисейских полях в Париже во время проведения выставки «Русская деревянная декоративная пластика от древнейших времен до наших дней», от чего получила ласковое прозвище «Парижанка».

Слободской также известен как «Город русской романтики». Такой статус обусловлен тем, что писатель Александр Грин (Гриневский) родился именно здесь и был крещен в Никольском храме. В Вятку его семья переехала, когда мальчику было полгода. В этом уездном городе в конце 1855 года побывала и Наталья Ланская - бывшая жена Александра Пушкина. В Слободском она оказалась вместе с мужем, генералом Петром Ланским, который во время Крымской войны формировал вятское ополчение. Существует версия, что и другая муза Пушкина, Анна Керн, в середине XIX века также посещала Слободской, так как здесь жили ее родственники, купцы Косаревы.

Еще один романтический штрих к биографии города - его связи с семьей композитора Петра Чайковского, дед которого Петр Федорович работал в Слободском сначала доктором (1785 - 1789 гг.), а потом городничим (1795 - 1796 гг.). В уездном городе родился и прожил около года его сын Илья, который позднее стал отцом знаменитого композитора.

И современные слобожане поддерживают «романтические» настроения: летом в разных уголках города поэты читают свои стихи. А в стилизованной под памятник архитектуры классицизма ротонде на набережной назначают свидания.

Слободской - город храмов, церквей и монастырей. В 1930-е годы многие из них были уничтожены, но сейчас сохранившиеся православные святыни активно реставрируют. Так, за последние годы преобразился архитектурный ансамбль Христорождественского женского монастыря, возрождаются Никольский, Свято-Духовский и Благовещенский храмы. А с 1945 по 1994 годы единственным действующим в городе был Свято-Екатерининский собор, построенный мастерами артели Ивана Никонова в 1699 году. Великомученица Екатерина считается покровительницей города Слободского.

А с 1945 по 1994 годы единственным действующим в городе был Свято-Екатерининский собор, построенный мастерами артели Ивана Никонова в 1699 году. Фото: Андрей Плотников

На улицах города можно встретить и символы советского прошлого. Так, у автовокзала сохранилась стела в честь 100-летия Владимира Ленина, украшенная оригинальной мозаикой и секцией с именами местной «ленинской гвардии», например, знаменитых ссыльных Яна Райниса и Василия Горбачева. Рядом находится самолет-памятник АН-24, установленный в Слободском в 1983 году. В нем планировали открыть детский кинотеатр, как в АН-8 на Филейке в Кирове, но после пожара в таком же самолете в Свердловске руководители города отказались от проекта. А воздушный корабль стал символом советского авиастроения и доступности полетов для большинства населения в 70-е годы.

Сохранение архитектурного наследия стало в Слободском в последние годы позитивной тенденцией. В текущем году произошла реновация парка им. А. С. Пушкина, открытого еще в 1899 году. Вторую жизнь старой водонапорной башне дал активист Анатолий Курбатов, купивший увядающее здание и планирующий открыть в уникальном архитектурном сооружении музей имени архитектора Ивана Чарушина.

Антон КАСАНОВ