Старинная Вятка: монастыри и храмы

В проектировании Свято-Троицкого кафедрального собора принимал участие глава московской архитектурной школы, признанный мастер русского барокко Дмитрий Ухтомский. Фото: vk.com/vyatkawalks

Дореволюционная Вятка была городом многоконфессиональным, до 1917 года в губернском центре службы шли не только в православных храмах, но и в мусульманской мечети, польском костеле, единоверческой церкви, старообрядческой молельне, лютеранской кирхе. За исключением последней все культовые строения сохранились по сей день, некоторые даже являются действующими.

Чего не скажешь о православных храмах, которых согласно «Списку священнослужителей и церковнослужителей Вятской епархии на 1 января 1917 г.» на территории города насчитывалось 26, не считая церкви мужского и женского монастырей. Их сохранилось совсем немного.

Всего в Вятской губернии до революции действовало 43 городских православных храма, 28 – монастырских и 825 - в сельской местности. Однако в реальности в старой Вятке церквей было намного больше, так как регулярно открывались новые домовые храмы, которые к 1917 году существовали при учебных, благотворительных и государственных учреждениях.

Большинство вятских каменных храмов и церквей были построены на рубеже XVII - XVIII веков. Среди них архитектурные ансамбли Преображенского женского и Успенского Трифонова мужского монастырей, а также несохранившиеся до наших дней Богоявленская, Покровская, Владимирская, Донская, Всехсвятская, Пятницкая церкви, Воскресенский собор, два кладбищенских храма - Ахтырский и Иоанно-Богословский.

Строительством храмов в этот период активно занималась артель Ивана Никонова, Тихона Чернятьева, Михаила Старкова и Исака Москвитинова. «Записным» мастерам каменных дел в годы петровских преобразований в любой момент угрожала отнюдь не добровольная отправка на государственное строительство. Но артель смогла избежать принудительной командировки на крупные государственные стройки и продолжала существовать в Вятке, при этом ни один из артельщиков в переписной книге 1710 года каменщиком записан не был. «Обманув» таким образом бюрократическую систему, вятские каменщики внесли весомый вклад в храмовое строительство, создав свой стиль «вятского барокко».

Но артель Никонова все-таки была коллективом хоть и чрезвычайно талантливых, но любителей. А единственным культовым зданием на Вятке, целиком построенным по чертежам и под надзором профессиональных архитекторов в XVIII веке оставался Троицкий Кафедральный собор. В его проектировании принимал участие глава московской архитектурной школы, признанный мастер русского барокко Дмитрий Ухтомский.

Часть Соборной (Кафедральной) площади и вид на Троицкий Кафедральный собор и его колокольню. Снесены в 1930-е годы, на месте Кафедрального собора в 1967 году построен мемориальный комплекс «Вечный огонь». Фото: vk.com/vyatkawalks

С середины XIX века начался новый этап в строительстве храмов. В это время были построены Раздерихинская (Устюжская) часовня, домовой храм в честь иконы Божией Матери «Утоления Скорби и Печали» в западном корпусе женского монастыря и Александро-Невский собор, спроектированный знаменитым архитектором Александром Витбергом. Строительство затянулось на долгие 25 лет. Престол храма был освящен только 8 октября 1864 года, день в день через сорок лет после посещения Вятки императором Александром I. Храм стоял на высоком месте, посреди огромной площади и был виден отовсюду. Собор был 50 метров в высоту и столько же в диаметре. Стиль постройки - эклектика, смесь элементов архитектуры византийской, готической и древнерусской. Александро-Невский собор стал одним из символов старого города.

Следующий этап активного возведения храмов можно отнести к рубежу XIX - XX веков. В тот период у вятской епархии не было своего архитектора, поэтому важнейшей фигурой стал главный зодчий губернии Иван Чарушин. С середины 1890-х годов до 1917-го по его проектам в регионе строится 165 храмов. Они были совершенно разные: каменные церкви, деревянные часовни, Иван Аполлонович занимался также реставрацией и перепланировкой уже существовавших храмовых ансамблей. В это время в Вятке возводится Свято-Серафимовский единоверческий собор, Екатерининская домовая церковь Мариинской женской гимназии, Феодоровская (Романовская) церковь, храмы Александро-Невского Филейского монастыря, деревянная дача архиерея с домовой церковью в селе Халкидоново.

В бывшем здании Мариинской женской гимназии с домовой Екатерининской церковью в 1950-е годы надстроили два этажа. В нем размещалась школа №22, а сейчас работает православная гимназия. Фото: vk.com/vyatkawalks

Но после Октябрьской революции для православной веры наступили тяжелые времена гонений и репрессий. Большевики начали закрывать храмы под самыми разными предлогами. К сожалению, большинство старинных вятских храмов во время активной антирелигиозной кампании 30-х годов прошлого века были сломаны или взорваны. Город лишился Александро-Невского, Покровского, Воскресенского, Кафедрального Троицкого соборов, Пятницкой, Донской, Всехсвятской церквей. Были закрыты два старых городских кладбища - Ахтырское и Богословское, их территории застроили, а храмы упразднили. Последней была взорвана Федоровская (Романовская) церковь, уничтоженная в годы уже хрущевских гонений. У каждого из этих храмов была своя уникальная судьба, но конечный итог стал общим. Сегодня от них фактически не осталось ничего кроме старинных фото и человеческой памяти. Территория большей части храмов была в советский период застроена, лишь Романовский храм в 2007 году был восстановлен, но не в дореволюционном облике, а в современном деревянном исполнении.

На фото начала ХХ века справа - Стефановская (Донская) церковь, на месте которой сейчас здание УМВД. Фото: vk.com/vyatkawalks

Сохранились и сейчас по большей части отреставрированы те храмы, которые были переделаны под «светские» нужды новой власти. Так, в Спасском соборе разместилось общежитие студентов пединститута, в Царево-Константиновской церкви - гараж, в Екатерининском домовом храме женской гимназии - спортивный зал, в храме Иоанна Предтечи долгое время находился городской планетарий. Как это ни парадоксально, но подобное перепрофилирование спасло эти храмы от окончательного уничтожения. В 2017 году в сквере напротив Центральной гостиницы, в том месте, где до середины 1930-х годов располагался Покровский храм, была установлена «Стена памяти» с изображением уничтоженных большевиками вятских храмов, а также краткая историческая справка о них.

Антон КАСАНОВ