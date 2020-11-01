Семейные династии и герои: кировским судебным приставам есть чем гордиться

Служба в ФССП требует серьезной психологической устойчивости и хорошей физической подготовки. Фото: r43.fssp.gov.ru

Текущий год - особенный для ФССП. В январе служба судебных приставов обрела статус органа принудительного исполнения - сотрудники получили специальные звания, льготы и дополнительные соцгарантии. 1 ноября ведомство отмечает профессиональный праздник и 155-летие создания службы в России. В преддверии этой даты «Комсомолка» пообщалась с начальником отдела госслужбы и кадров Управления ФССП по Кировской области лейтенантом внутренней службы Снежаной Дудоладовой о тонкостях работы судебным приставом.

ЗЕЛЕНЫЙ БЕРЕТ - СИМВОЛ ЧЕСТИ И МУЖЕСТВА

По словам Снежаны, приставы ежедневно защищают нарушенные права и законные интересы людей и организаций. Служба в ФССП требует серьезной психологической устойчивости, целеустремленности и хорошей физической подготовки.

- Приставу-исполнителю необходимо подвижное мышление, ведь он должен действовать в рамках закона, не ущемляя при этом права и свободы людей, - добавила собеседница.

Региональному ведомству есть чем гордиться. Сотрудники не раз получали звание лучшего по профессии во Всероссийском конкурсе, отличались в региональных и общероссийских состязаниях. Так, судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов Максим Гудин получил право ношения зеленого берета, символа чести и мужества, одним из первых среди участников испытаний ФССП России.

Начальник отдела госслужбы и кадров регионального Управления ФССП лейтенант внутренней службы Снежана Дудоладова рассказала «Комсомолке» о тонкостях работы судебным приставом. Фото: предоставлено УФССП по Кировской области

- В нашем Управлении работает Олег Ефремов, один из 160 факелоносцев - участников Эстафеты Олимпийского огня «Сочи 2014» в Кирове, - отметила лейтенант внутренней службы. - Подаренный им факел хранится в музейной комнате ведомства.

Олег - мастер спорта по спортивному ориентированию, призер и победитель спортивных соревнований разного уровня, обладатель титула «Лучший судебный пристав по ОУПДС ФССП России» в 2012 году.

В Управлении гордятся и семейными династиями. Здесь работают отцы, матери и дети, семейные пары.

Но это еще не все. Гимн, созданный кировским журналистом и режиссером Юрием Авдеевым для регионального ведомства, стал гимном ФССП России. А сотрудники Управления создали первые программные комплексы «Судебный пристав» и «Автодолг», которые «разлетелись» по всей стране.

ВСЕГДА ПРИХОДЯТ НА ПОМОЩЬ

Среди кировских судебных приставов есть свои герои. Так, в сентябре в Афанасьево Сергей Быданцев спас из горящего дома женщину с тремя детьми. Он жил по соседству и вовремя пришел на помощь. Его наградили за отвагу и спасение людей на пожаре.

- Наш сотрудник Андрей Пластинин спас мальчика, который на самодельном плоту уплыл на середину пруда у кировского цирка, - рассказала Снежана Дудоладова. - За свой поступок он получил медаль МЧС «За спасение погибающих на водах».

Молодые люди, которые хотят связать свою судьбу со службой судебных приставов, проходят тщательный отбор перед поступлением.

В этом году служба судебных приставов обрела статус органа принудительного исполнения: сотрудники получили специальные звания, льготы и дополнительные соцгарантии. Фото: r43.fssp.gov.ru

- И юноши, и девушки должны быть готовы к выездам на дежурство, ненормированному рабочему дню и ношению табельного оружия, - пояснила собеседница.

Работа в ФССП - это не только государственный контроль и надзор. Сотрудники регионального Управления проводят мероприятия разного формата. Так, в преддверии 155-летия создания службы судебных приставов они благоустраивали город, помогали нуждающимся и детским, культурным и учебным организациям в рамках акции «155 добрых дел».

Редакция газеты «Комсомольская правда» - Киров» поздравляет сотрудников ФССП с профессиональным праздником! Желаем успехов в работе, крепкого здоровья, семейного благополучия, новых званий и наград!