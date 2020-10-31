«155 добрых дел»: в Кировской области в преддверии Дня судебного пристава подвели итоги благотворительной акции

Акция «155 добрых дел» стартовала в августе текущего года. Фото: r43.fssp.gov.ru

В Кировской области подвели итоги акции, посвященной 155-летию создания службы судебных приставов в России. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Акция «155 добрых дел» стартовала в августе текущего года. В ней приняли участие сотрудники Управления ФССП по Кировской области. Судебные приставы проводили благотворительные мероприятия, а их дети проявили себя в конкурсе творческих работ. Отрывки из сочинений победителей можно увидеть здесь.

В преддверии праздничной даты сотрудники ведомства удаленно поздравили ветеранов Службы, которые много лет посвятили работе в системе органов юстиции.

Напомним, День судебного пристава и 155-летие основания института судебных приставов в России отмечается 1 ноября.