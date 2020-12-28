В Вятке начала XX века существовало сразу три разных по своему характеру частных музея.ПУБЛИЧНЫЙ - ПЕРВЫЙ, ОТКРЫТЫЙ В ВЯТСКОЙ ГУБЕРНИИСтарейший вятский музей - публичный, основанный еще в 1863 году Петром Алабиным, переживал в начале XX века кризис. Его корни берут свое начало в 1870-е годы, когда музей был передан земскому училищу «для распространения сельскохозяйственных и технических знаний и приготовления учителей». В 1880 г. это училище было преобразовано в реальное, а музей превратился фактически в кабинет наглядных пособий. Рамки «музея при училище» мешали развитию учреждения, которому не доставало рачительного и заботливого хозяина. Заведовали им часто менявшие друг друга совместители из числа учителей, для которых работа в музее была дополнительной нагрузкой к педагогической деятельности.В начале прошлого века в музее было всего три отдела: естественно-исторический, промышленный и археологический. В первом находились образцы минералов, горных пород, окаменелостей, гербарий, чучела птиц, скелеты животных, раковины, коллекции насекомых, гнезд и яиц; в промышленном отделе - модели земледельческих орудий и машин, образцы почв, семена, предметы скотоводства, рыболовства и пчеловодства, изделия из дерева, руды, стеклянная и фаянсовая посуда. Наибольшую ценность представлял археолого-этнографический отдел.Посетить учреждение можно было по выходным с 12 до 15 часов, вход был бесплатным. Заведовали музеем молодые начинающие учителя естественной истории: окончивший Петровскую лесную и земледельческую академию Сергей Косарев, выпускники Казанского университета Николай Осткевич-Рудницкий и Николай Ефимов. Эти тогда молодые педагоги и должны были проводить экскурсии в музееВ начале XX века музей начинают активно критиковать в прессе. В 1905 году скрывавшийся под инициалом «О» анонимный автор написал в газету «Вятский вестник» разгромную статью о неудовлетворительной работе учреждения. Критик отмечал пыль, грязь и беспорядок, царившие в залах. «Музей наш производит неприятное впечатление своей неряшливостью и беспорядком, царящим в различных его отделах…» - отмечал аноним. Второй раз «публичную порку» музею устроил еще один пожелавший остаться неизвестным его посетитель в 1912 году. Заведующие музеем были вынуждены на страницах прессы отвечать на выпады в адрес учреждения, и указывали на то, что его финансовое положение не позволяет пополнять коллекции, закупать необходимое экспозиционное оборудование, расширять музей, земство недостаточно его поддерживает.При этом жители губернии все-таки активно ходили в музей. Собранная статистика позволила кировскому краеведу Татьяне Дворецкой подсчитать, что ежегодно его посещали от 2 до 5 тысяч человек. В основном это были горожане (свыше 40%), затем шли учащиеся и крестьяне, и совсем небольшой процент (от 2 до 7%) составляла интеллигенция.ТРИФОНОВСКИЙ ЦЕРКОВНО-АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙВ 1912 году в Вятке был создан Трифоновский церковно-археологический музей при Вятской ученой архивной комиссии (ВУАК). За все время работы в музее было собрано более пятисот различных старинных предметов, отражающих быт православной церкви, под многими номерами значились целые коллекции. Среди экспонатов музея были весьма ценные вещи: резные изображения Спасителя, Божьей Матери, святых апостолов, Николая Чудотворца; виды с кратким историческим описанием почти всех соборов и церквей Вятской Епархии; несколько древних икон новгородского типа; редкие церковные вещи - слюдяные фонари, медная паникадиль; редкие рукописи - «Роман об Александре Македонском», старинная рукопись «Житие и служба преподобного Трифона» и многое другое.Музей был невелик, он размещался в двух комнатах на втором этаже епархиального дома на улице Стефановской (сейчас улица Молодой Гвардии). Помимо экскурсий в музее также проводились лекции. Учреждение открывалось для публики по воскресным дням и праздникам с 12 до 15 часов, но «в некоторых экстренных случаях», например, для приезжих, экскурсию могли провести и в другие дни.Экскурсии проводил, как правило, один из членов Комитета, который руководил музеем. Чаще всего этим занимался протоиерей Иоанн Сырцов. Работы у него было немного: за 1913 год музей посетило триста человек, в 1914-ом - более пятисот. В основном это были воспитанники духовных и светских учебных заведений Вятки. Отмечены и известные люди, побывавшие с экскурсией в музее. Среди них: епископ Вятский и Слободской Никандр, губернатор Андрей Чернявский, обер-секретарь Святейшего Синода Петр Мудролюбов, художник Виктор Васнецов. В «Отчете» о работе музея за 1913-1914 годы сказано, что музей посетил некий французский путешественник из Парижа. К сожалению, уже в 1915-ом, после начала Первой мировой войны, Трифоновский музей фактически перестал работать.ХУДОЖЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙОдним из самых посещаемых жителями области музеев Вятки стал художественно-исторический. Идея его создания принадлежала Виктору и Аполлинарию Васнецовым и объединению местных художников, которые совместно устраивали выставки, начиная с 1904 года. Открытие художественно-исторического музея состоялось 5 декабря 1910-го Посетители могли прийти в него в праздничные и воскресные дни с 12 до 15 часов, вход был бесплатным. Основная аудитория музея - учащиеся, как из Вятки, так и из других городов.Экскурсии по музею проводил сам Сергей Лобовиков - один из лидеров художественного кружка, знаменитый фотохудожник и общественный деятель. Однако помимо Лобовикова экскурсоводами становились и другие члены объединения. Посетителей в музее было довольно много. Например, в период с 5 декабря по 1 января 1911 года в музее побывали 1764 человека, а в целом со времени открытия и до 1 января 1913-го свыше 13000 человек.К сожалению, перед началом Первой мировой войны и во время нее дела у художественного кружка пошли значительно хуже. Не хватало денег, земство лишило музей помещения, экспозиция вынуждена была скитаться по частным квартирам. За годы войны прошла лишь одна выставка, в ней участвовали только 29 художников, экскурсии почти прекратились. Но в дальнейшем музей активно развивался и в текущем году Вятский художественный музей имени В. М. и А. М. Васнецовых отметил 110-летие.Таким образом, в Вятке начала прошлого века действовало три разных музея. Все они были частными и работали только по выходным и праздникам. Время их работы было очень «скромным» - только с 12 до 15 часов, но при этом посещали вятские музеи очень активно, хотя они не обладали большой известностью. Это говорит о стремлении вятчан к просвещению и большому желанию культурно проводить свой досуг.Антон КАСАНОВ